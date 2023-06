Vučić razotkrio čiji je zapravo igrač? Nove izjave šokirale mnoge! Razotkriven tajni put srpskog oružja: ‘Nisam ja budala’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Srbijanski predsjednik rekao je da se ne protivi tome da njegova zemlja prodaje streljivo posrednicima koji ga isporučuju u Ukrajinu, što je znak da se ruski vjerni balkanski saveznik okreće prema zapadu, piše Financial Times.

Aleksandar Vučić je tradicionalno podržavao Moskvu i odbijao se pridružiti zapadnim sankcijama Rusiji nakon njezine pune invazije na Ukrajinu.

No mijenjajući stav, srbijanski je predsjednik rekao da je upoznat s izvješćima američke vlade da je srbijansko streljivo završilo u Ukrajini preko posrednika i da ne planira to spriječiti.





“Je li moguće da se to događa? Ne sumnjam da bi se to moglo dogoditi”, rekao je Vučić za Financial Times.

“Što nam je alternativa? Ne proizvoditi ga? Da ga ne prodam?”.

Dramatičnim obratom dobio naklonost koja mu silno treba

Linija usmjeravanja srpskog streljiva na ukrajinsku frontu bila je ključni čimbenik u primjetnom pomaku jer su SAD, NATO i EU nedavno podržali Srbiju u nedavnom rasplamsavanju etničkih napetosti na Kosovu, prema trojici zapadnih diplomata u regiji.

U kuloarima se čak spominjala kvalifikacija Vučića kao de facto ‘zapadnog igrača’.

Upitan radi li se o smišljenom koraku da se pridobije naklonost zapadnih prijestolnica, Vučić je ustvrdio da se Beograd nastoji ponašati “neutralno”.

“Ali ja nisam budala. Svjestan sam da bi dio oružja mogao završiti u Ukrajini.”









Podsjetimo, kada su ranije izvori zapadnih medija objavili da Vučić šalje oružje Ukrajini, srbijanska Vlada je to snažno demantirala.

Hod po žici: Prošla su vremena čavrljanja s Putinom

Vučić je priznao da hoda po žici između Moskve i zapadnih sila, ali je rekao da neće pomagati ruske ratne napore. “Pridružili smo se svim rezolucijama UN-a”, rekao je govoreći o izjavama UN-a u kojima se osuđuje ruska invazija Ukrajine u punom opsegu. “Pridružujemo se zabranama ponovnog izvoza, kao što je tehnologija dvostruke namjene u dronovima . . . Nećemo biti centar za ponovni izvoz nečega u Rusiju.”

Dodao je da su prošla vremena kada je svaka tri mjeseca razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, istaknuvši da već godinu dana nije u kontaktu s Kremljom osim što prima goste iz Moskve. “To se nikad prije nije dogodilo”, rekao je.









Američki veleposlanik u Srbiji Christopher Hill rekao je za FT da je Ukrajina nadjačala svako drugo pitanje u Europi, a posebno na Balkanu, gdje Rusija tradicionalno ima prevlast.

“Ukrajina je apsolutno kritična i nalazimo se na točki u kojoj svi moraju biti složni”, rekao je Hill. “Kada su ljudi usuglašeni, odnosi postaju bolji.”

Ovo je navelo Zapad da popusti Srbiji

Snažne veze Srbije s Rusijom i njezin potencijal da naruši regionalnu sigurnost naveli su zapadne prijestolnice da zauzmu blaži stav prema Beogradu, rekla je obrambena obavještajna tvrtka Janes.

“S obzirom na rizik vojne eskalacije na sjevernom Kosovu, zapadne vlade ne žele riskirati još jedan sukob u Europi”, rekli su Janesovi analitičari Stefano Marras i Ines Gonzalez.

Taj pristup nosi rizike, rekla je Engjellushe Morina, viša suradnica u Europskom vijeću za vanjske odnose. “Kosovo je počinilo vlastite pogreške kao dio procesa – ali popustljivost Zapada prema temeljno antizapadnoj vanjskopolitičkoj orijentaciji Srbije pomogla je utrti put nedavnom nasilju”, napisala je.

EU oštrije prema Kosovu

Vučić je rekao da ne očekuje pomak na sjevernom Kosovu, gdje je prošlog mjeseca izbilo nasilje kada su lokalni Srbi pokušali bojkotirati imenovanje etničkih Albanaca za gradonačelnike nakon spornih izbora.

EU je poručila Kosovu da ponovi glasovanje i inzistirala na tome da Srbi trebaju sudjelovati na izborima i poštovati rezultat. Vučić je rekao da će to biti nemoguće dok se ne ispune zahtjevi srpske zajednice, poput uklanjanja do zuba naoružanih jedinica albanske policije. “Onda možemo početi razgovarati o drugim stvarima.”

Igor Simić, potpredsjednik Srpske liste, vodeće političke stranke srpske zajednice na Kosovu, rekao je kako malo vjeruje da će ti zahtjevi biti ispunjeni u skorije vrijeme. “Ne razmišljamo o izborima.”

Na unutarnjem planu, Vučić se također mora boriti s rastućim bijesom nakon dvije masovne pucnjave prije mjesec dana u kojima su poginuli deseci ljudi, uglavnom školske djece, a niz prosvjeda proteklih tjedana pokazao je rastuće nezadovoljstvo desetljećima dugom vladavinom Vučića i njegove stranke SNS, koju prosvjednici smatraju sve više autokratskom i korumpiranom. Predsjednik je odstupio s čela stranke i planira osnovati krovnu skupinu svojih saveznika, ali je rekao da prosvjedi ne prijete stabilnosti.

No, prosvjedi i sukobi na Kosovu vjerojatno neće nestati. Tko zna, možda je Vučić, čiji se potezi u brojnim regionalnim medijima opisuju ‘očajničkima’, odlučio čvršće zaigrati na kartu podrške Zapada u nadi da će mu pomoći da prebrodi krizu.

Rusi reagirali na Vučićevu odluku: Niti je on Erdogan niti je Srbija Turska

Ruski medij RIA Novosti objavio je veliki tekst o tome kako je “Beograd naučio Rusiju lekciju”, a u kojem se autor David Narmania osvrnuo na navode o isporuci srpskog oružja Oružanim snagama Ukrajine.

Narmania za RIA Novosti piše da je povod za ovaj tekst izjava srpskog predsjednika Vučića o tome da oružje proizvedeno u Srbiji može dospjeti u ruke Oružanih snaga Ukrajine.

Ne treba biti genij geopolitike da se pogleda karta zemalja članica NATO-a i vidi u kakvom se zagrljaju zlonamjernika Srbija našla zarobljena. Ali oni je tako tvrdoglavo žele označiti kao posljednjeg saveznika Rusije u Europi, navodi se.

U tekstu podsjećaju i da je Beograd zbog Prištine u ranjivoj poziciji, te da su ‘imali partnera koji je na početku specijalne vojne operacije sjedio na dvije sotlice, surađujući s Moskvom i Bruxellesom. Ali Vučić nije Erdogan, a Srbija nije Turska je te u sadašnjim uvjetima manevarski prostor Beograda sužen na ušicu igle’.

Dodaje se i da u sporu oko Kosova Zapad aktivno podržava srpskog protivnika jer, na kraju, KFRO su NATO vojnici.

“Stoga je izvlačenje Srbije iz ruske orbite bilo samo pitanje vremena. Dakle, Vučić je prisiljen kupiti deeskalaciju ovakvog javnog poniženja. Istina, čini se da takva valuta prilično brzo devalvira i neće dugo trajati. Ali to su Vučićevi problemi. Cijela situacija navodi na jedini mogući zaključak – tako velike riječi kao što su “prijatelji” i “braća” u međunarodnoj politici mogu se koristiti samo pod navodnicima. Pogotovo u teškim vremenima kao što je sada. A glavna lekcija koju treba izvući iz ove situacije je kako globalne sile koriste takav alat kao što je “izvoz sigurnosti” saveznicima i “izvoz prijetnji” protivnicima”, piše RIA Novosti.