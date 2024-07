Vučić potpuno podivljao: ‘Možda sam majmun, psihopat, luđak, ali ako to dokažu, nisam predsjednik’

Autor: M.P.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić jako je iznerviran zbog naslova u pojedinim srpskim tiskovinama. Na jučerašnjoj konferenciji za medije obrušio se na dnevni list Nova, u kojem se govori o njegovom odnosu sa službenom Moskvom, ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom te detaljima sastanka sa zamjenikom šefa ruske diplomacije, Aleksandrom Gruškom.

Podsjetimo, list Nova objavio je da je Gruško naprasno napustio Beograd zbog Vučićevog nespretnog objašnjenja kako je moguće da srpsko oružje završava na ukrajinskom bojištu te da je Vučić nekoliko puta pokušao nazvati Putina, no da ovaj više ne diže slušalicu.

Predsjednik Srbije je bio toliko iziritiran ovim napisima da se prvo oglasio na Instagramu, a zatim je održao i presicu na kojoj je sve to nazvao lažima. “Objavili su da sam tri puta pokušavao razgovarati s Putinom, a da je on to odbio. To se nikada nije dogodilo, nikad u zadnjih 12 godina se nije dogodilo sam sam htio razgovarati s njim, a da nisam dobio taj razgovor. Imamo dobre odnose i međusobno poštovanje. Što se tiče kratkog ostanka u Srbiji, Gruško je tu bio tri dana. Koliko je trebao ostati? Kažu, razgovarao je sa mnom i napustio zemlju. Nije, poslije se sastao s Anom Brnabić“, rekao je Vučić.

Potpuno otpustio kočnice: Možda sam luđak, majmun, psihopat, ali oni su lažljivci

Zatim je rekao da je narod dovoljno pametan da ne prihvaća takve laži, a onda je krenuo još žešće. “Možda sam ovakav i onakav, možda sam luđak, bolesnik, psihopat i majmun, ali oni su lažljivci i to dokazani. Evo ja ih pitam, preko koga i kada sam pokušao pričati s Putinom, a da je on to dobio? Pokažite mi to i ja više nisam predsjednik države. Samo da vidite koliko sam ozbiljan u tome da pokažem tko govori istinu”, grmio je.

Na pitanje zašto se onda češće ne čuje s Putinom, kada to već može kada mu se prohtje te kako komentira da iz Rusije stižu poruke zabrinutosti zbog naoružavanja Ukrajine, Vučić kaže:

“S jedne strane, ako kažete da ste ponosni da naoružavate Ukrajinu, reći će da me Putin ruši iznutra. Ako kažete da to nije istina, reći će da zapadni prijatelji trebaju vidjeti s kakvim Putinovim slugom imaju posla”. Zatim su ga novinari pitali da komentira kako to da Milorad Dodik češće od njega putuje u Moskvu.

Vučić tvrdi da to nije točno te da je i on svaki put dobio poziv. “Smatrao sam da nije vrijeme ni trenutak, čuvajući teško stečenu poziciju Srbije da budemo jedina europska zemlja koje nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji. Imamo važne razgovore i konzultacije s njima po svim pitanjima. Mislim da nam duguju veliku zahvalnost zbog tih sankcija. Odnosi su korektni i dobri. Što se tiče oružja, mi od toga moramo živjeti to je tema koju sam ja pokrenuo. Ja sam bio taj koji je pokrenuo to pitanje. Govorili smo o tome i razjasnili smo sve“, rekao je Vučić, dodajući da se nije pravdao „ni Amerikancima i Rusima“.