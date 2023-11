Vučić pokazao svoje pravo lice: Na izbore ide s četnicima

Autor: Dnevno.hr

Istog dana kada su u Srbiji raspisani novi parlamentarni izbori, pala je i nova predizborna koalicija.

Naime, srpski radikali odlučili su da će se, nakon 15 godina, opet ujediniti s bivšim kolegama – naprednjacima.





Ako pobijede, Vojislav Šešelj mogao bi se vratiti na vlast u Beogradu, ali nije isključena mogućnost da naprednjacima pomognu i u formiranju Vlade. Silna će to borba biti do 17. prosinca jer se bivšim radikalima, u borbi za osvajanje srpske prijestolnice, priključuju originalni radikali, javlja N1 Srbija.

Nakon 15 godina zavađeni kumovi opet na istoj strani

“Imao sam razgovore sa Aleksandrom Vučićem, Anom Brnabić i Darkom Glišićem i dogovorili smo se da SRS ide u koaliciju sa SNS na beogradskim izborima i na općinskim i gradskim izborima u unutrašnjosti Srbije“, rekao je Vojislav Šešelj.

Tako će se, nakon točno 15 godina, zavađeni kumovi ponovno boriti za vlast, ali ovog puta na istoj strani. Otkad su naprednjaci ponovo “iskopali“ davno zaboravljenog Tomislava Nikolića, došlo je izgleda vrijeme da se i druge “ratne sjekire zakopaju.”

“Netko bi rekao priroda se obnavlja, odnosno opet ćemo možda zajedno imati na bini, na nekom mitingu naprimjer u Beogradu, Vučića, Tomislava Nikolića i Vojislava Šešelja“, smatra politički analitičar Boban Stojanović.

‘Nije se Šešelj promijenio, nego se Vučić vratio u radikale’

No, ako se pita Vojislav Šešelj – tu sliku gledati nećemo. Jer kako je za N1 rekao, do kraja života neće se miriti s Tomislavom Nikolićem. Naprednjacima je, kaže, rekao da će im Nikolić napraviti samo štetu, a oni, dodaje, nek rade što hoće. Što rade kada ulaze u koaliciju sa strankom iz koje su potekli – sva je prilika bore se za svaki glas i to doslovno.

“Da sačuva nekih 8.000 do 14.000 glasova koliko su radikali imali na prošlim izborima u Beogradu, da oni ne ostanu ispod cenzusa i da pomognu da lista SNS ima što više glasova i da možda taj jedan mandat bude presudan na tim izborima i iz tog razloga Vučić je posegnuo čak i za vraćanjem Vojislava Šešelja pod okrilje svoje političke partije“, dodaje Stojanović.

“Vraćanje u zagrljaj Šešelju pokazuje količinu Vučićevog straha od gubitka vlasti i dolaska pravde. Nije se Šešelj promijenio i učlanio u Srpsku naprednu stranku, nego se Vučić vratio u radikale”, rekao je predsjednik SSP Dragan Đilas.









‘Kad god su radikali vladali – Srbija je nazadovala’

“Kada god su Šešelj i Vučić bili na vlasti živjeli smo u strahu i neizvjesnosti, izolirani i posvađani sa svijetom. Kada god su Šešelj i Vučić donosili odluke, iza njih su ostajale uplakane majke, crne marame i krvave košulje. Kada god su radikali vladali – Srbija je nazadovala”, kaže Đilas.

“Znači, naši predstavnici će biti zastupljeni na kandidacijskim listama i sudjelovat ćemo nakon izbora u izvršnoj vlasti”, rekao je Šešelj.

I to lokalnoj, jer tu se, kaže, Šešelj njihove politike ne razlikuju. Na parlamentarne će izbore radikali samostalno, no, ako naprednjacima zafali za Vladu – spreman je Šešelj i tu “uskočiti”. Ostaje pitanje čija će ideologija biti “žrtvovana” – bivših radikala ili sadašnjih.