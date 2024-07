Vučić pao u Putinovu nemilost, ruski gost naprasno napustio Beograd: ‘Kad sam ja to njega zvao?’

Autor: M.P.

Zamjenik ministra vanjskih poslova Rusije, Aleksandar Gruško, napustio je Srbiju ubrzo nakon susreta s Aleksandrom Vučićem, nezadovoljan epilogom sastanka održanom u utorak. Izvor iz vrha vlasti otkrio je da je gost iz Moskve otkazao sve ranije dogovorene obaveze u Beogradu, a povod je navodno bio Vučićev odgovor na pitanje kako srpsko oružje završava na ukrajinskom frontu.

Prema riječima izvora Nove.rs, gost iz Rusije nije prihvatio argumente da Srbija nema utjecaj na to gdje će njezino oružje završiti nakon što je prodano. Sugovornici su dodali i da problemi u komunikaciji, nastali tijekom sastanka s Gruškom, nisu jedini. Naime, tvrde da je Vučić uspio pričati s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom, no s predsjednikom Vladimirom Putinom je bila sasvim druga priča.

“Vučić je Putina zvao tri puta, ali mu se on nije htio javiti. To je jedna vrsta poruke i svi je dobro razumiju. Bilo je pokušaja da se komunikacija popravi preko zamjenika predsjednika Državne dume Rusije, no i to je bilo bez uspjeha”, tvrdi izvor.

Vučić sve požurio demantirati

Zanimljivo, Vučić je požurio demantirati napise u srpskim medijima u objavi na Instagramu. Između ostalog, rekao je da ima vrlo korektne odnose s Rusijom.

“Sve što je napisano predstavlja običnu laž. Želim obavijestiti građane da imamo vrlo korektne odnose s Ruskom federacijom te da nijednom nisam pokušao razgovarati s Putinom. No, zanimljivo mi je kako, koji se zaklinju u tobožnje zapadne vrijednosti, kada je u pitanju napad na vlast u Srbiji za manje od 24 sata postaju najveći rusofili. Toliko o principima.

Pitam ih i čekam odgovor, kada i preko koga sam izrazio želju da razgovaram s ruskim predsjednikom. Pošto znam da se to nije dogodilo, nadam se jednoj maloj isprici? Ne meni, već građanima koje su obmanuli”, piše Vučić.







Dodaje, kad god je predsjednik Putin izrazio želju za razgovorom i susretom, njegov odgovor je bio pozitivan. “Kad god sam ja izrazio želju da razgovaram sa predsjednikom Putinom, njegov odgovor je bio pozitivan”.