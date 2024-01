Vučić otkrio što će Srbija uskoro pokazati svijetu: ‘Svi se naoružavaju do zuba, mi ne zaostajemo’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio je danas Ruski dom u Beogradu. Tamo su ga dočekali direktor te institucije te ruski veleposlanik Aleksandar Bocan Harčenko.

Vučić je tamo odgovarao na pitanja novinara i komentirao izjavu novog francuskog premijera da je njegov prioritet naoružavanje Francuske.

“Naoružavaju se i svi ovdje u regiji. A naše je da ne zaostajemo. I sve što mogu reći, to je da ne zaostajemo. Uskoro ćete to moći vidjeti. Samo ćemo vas obavijestiti o preciznom datumu”, rekao je Vučić, dodavši i da se on sve pomno prati jer se do zuba naoružava cijeli svijet, pa zašto ne bi i Francuska.

Vučić je s redateljem i veleposlanikom pogledao povijesni film o Rusiji i Srbiji. Nakon filma prisjetio se i djetinjstva kada ga je otac dovodio u dvoranu Ruskog doma da gleda crtiće.

‘Čestitao sam Dan RS, namjeravam to raditi i ubuduće’

Vučić je rekao i da je čestitao Republici Srpskoj, dodavši da nikada u povijesti Srbija nije toliko pomogla RS kao sada. Rekao je i da nije organizirao proslavu 9. siječnja te da će taj dan čestitati i ubuduće.

“Ponosan sam na činjenicu da ne samo rukovodstvo, nego i svi ljudi u RS-u znaju da Srbija nikada u povijesti nije toliko pomogla RS-u kao što to čini danas”, rekao je Vučić.