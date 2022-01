VUČIĆ OTKRIO: RAZGOVARAO SAM NEDAVNO S PLENKOVIĆEM! ‘Neću ni jednoj majci vratiti dijete u kovčegu dok sam predsjednik’

Autor: Daniel Radman

Aleksandar Vučić gostovao je večeras na javnoj televiziji, RTS-u, dotakao se mnogih tema, od onih koje muče Srbiju, dakako i regije, pa i one o kojoj priča cijeli svijet – Novaka Đokovića.

Pa krenimo redom, prva od intrigantnijih bio je odnos prema BiH, točnije Bošnjacima koji u zadnje vrijeme – ponajviše zbog Dodika – dotiču dno na kojem nisu bili još od rata.

“Naše je da se prema muslimanima i Bošnjacima ponašamo prijateljski i bratski, ti ljudi, neki od njih imaju stvarni strah. Rat nikome nije dobro donio! Ja imam dva sina, Danila i Vukana i neću ni jednoj majci da dijete vratim u kovčegu, dok sam predsjednik neću da se to događa(…). Nadam se da će ‘otadžbina’ moje i tuđe sinove zvati da ‘rade nešto važno, da grade’, a ne u sukobe. Neodgovornih ljudi ima, jedni čekaju osvetu, a drugi borbu za pravdu, to mora prestati. Svaki dan ću ovo raditi da to prestane”, rekao je.

“Razgovarao sam skoro s Plenkovićem”

Potom je otkrio kako se nedavno čuo s Plenkovićem. “Razgovarao sam skoro sa Plenkovićem. Oni su uključeni u čitavu situaciju sa Bosnom i Srpskom. Zainteresirani su za opstanak svog naroda”.

Dotaknuo se opet spomenute teze kako svi strahuju od napretka Srbije pa je poručio kako “novih kolona i Oluja neće biti”. “Njima je dopušteno da se naoružavaju jer su u NATO-u, a nama što smo slobodarska zemlja nije? Zabrinuti su kad kupujemo defanzivna oružja, a nisu zabrinuti za svoja ofanzivna?”, upitao se.

“Večeras sam došao zaštititi jednu hrvatsku obitelj”

Pričao je i o nestalom Splićaninu Mateju Perišu. “Mediji su se sveli na broj lajkova. Je li moguće da objavite video ovog nestalog mladića koji je navodno u javnoj kući, na nekom snimku? Ne mogu vjerovati da se sve svodi na broj klikova. Zamislite kako je ocu tog mladića. Znate li koliko puta sam morao da zovem službe sigurnosti. Ja dnevno imam 10, 15 sastanaka, obilazim nekoliko mjesta po Srbiji, mislite eli da imam vremena uređivati novine? Mislite li da oni mene slušaju?”, upitao se.

“Nikada ničiju djecu nisam napadao, to radi samo jedan čovjek u Srbiji. Ja sam večeras došao zaštititi jednu hrvatsku obitelj, kome su ti ljudi što krivi, jel’ moraju čitati gluposti? Nisam izgovorio nijedno ime i nisam došao zbog toga”.

“Primit ću i četvrtu dozu”

Što se Đokovića tiče, rekao je da s Novakom razgovarao nekoliko puta.









“Mi smo radili svoj posao, naš posao je da pomažemo državljanima Srbije i ponosan sam što smo na profesionalan način mogli pomoći jednom od najboljih sportaša(…). Ja sam čovjek koji smatra da je neophodno da se ljudi cijepe, primit ću i četvrtu dozu. Mislim da je to spasilo tisuće života u ovoj zemlji. Ne spadam u ljude koji će voditi hajku protiv onih koji se neće cijepiti, ne jer mi trebaju njihovi glasovi, već jer je to naša krivica”.