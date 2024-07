Vučić oštro udara po Hrvatskoj: ‘Da im ja to prešutim? Ne pada mi na pamet’

Autor: M.P.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sudjelovao je na sjednici proširenog kolegija načelnika Glavnog stožera Vojske Srbije, gdje je komentirao stanje u vojsci rekavši da pred njima stoji mnogo izazova. “Velike snage su okupljene u regiji iz različitih razloga, od značajnih snaga susjednih zemalja, ogromnog broja NATO pripadnika”, rekao je spomenuvši Kosovo.

“Primijetili smo pojačana djelovanja zrakoplovstva s posadama i bespilotnih letjelica i dronova s izviđačkim namjerama prema Srbiji, bez prelaženja granice i to iz svih smjerova pojačano u našem pravcu. Primijetili smo dizanje albanskih Bayraktara iz Đakovice s namjerom izviđanja srpskih položaja, a švedsko-njemački avioni rade snimke s drugih teritorija koji nisu pod kontrolom vojske Srbije, no rade snimke zbog prisustva sigurnosnih snaga Srbije”.

Dodao je da će razvoj vojske nastaviti ubrzano, no morati će mijenjati navike. “Morat ćemo raditi više i bolje kako bismo bili jasniji u poruci odvraćanja svakog potencijalnog agresora. I naše tvornice namjenske industrije će morati raditi bolje. Moramo povećati i ljudstvo u vojsci, ali ne na položajima tajnika, nego onih koji mogu nositi pušku”.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)









Poruke Hrvatskoj: Ponosan sam što im se mogu suprotstaviti

Tvrdi, Srbija će uvijek željeti mir, no zato treba imati jaku vojsku koja može odvratiti svakog potencijalnog neprijatelja. Zatim je komentirao Rezoluciju u Jasenovcu koja je prošlog petka usvojena u parlamentu Crne Gore.

“U našoj regiji postoji isti modus operandi za napade na Srbiju. Moj će odgovor danas biti precizan i jasan, kada god bi Srbija podigla glavu, kada ne bi bila ponižena i služila tuđim interesima, uvijek bi se radila koalicija u regiji. Neki bi bili stalno prisutni kao Hrvatska. Više su pisali o meni nego o svom predsjedniku i premijeru zajedno, a čini mi se da to nešto dobro govori o meni. Sada pričaju o rezoluciji o Jasenovcu, a naravno da krivac mora biti Vučić. S obzirom na to da vidim da iz crnogorskog rukovodstva govore da je rezolucija donesena pod pritiskom Beograda, moje pitanje za predsjednika Crne Gore i predsjednika Vlade, je li to moja ideja ili vaša pa tražite kako da se izvučete? Sramite li se rezolucije koju ste sami donijeli? Ja ne mislim da je ta rezolucija loša, mislim da je loša ona prethodna koju ste potpisali”, poručio je Vučić državnom vrhu Crne Gore.

Zatim se opet vratio na Hrvatsku. “Što se Hrvatske tiče, želim im još mnogo tekstova. Ponosan sam na to što imam dovoljno snage i hrabrosti da im se suprotstavim. Kod mene nije bilo pa prošlo, ali ja gledam u budućnost. Ali da vi meni uspoređujete Jasenovac sa Stajićevom, zatiranje djece, jednog naroda s vašim dnevnopolitičkim obavezama, a da ja na to šutim, ne pada mi na pamet. Biram da budem napadan, s ponosom to nosim”, zaključio je.