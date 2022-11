VUČIĆ OPASNO NERVOZAN! ‘Podizao borbenu spremnost više nego Tito? To je ljekovito. Ajde, sad odoh raditi’

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti poslije sastanka s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom.

On je naveo da se najvjerojatnije neće sastati s premijerom Kosova Albinom Kurtijem.

„Macron je predsjednik Francuske, druge najveće zemlje u Europi, a ja predsjednik jedne male, ali ponosite zemlje. Dugo se poznajemo, vjerujem da je još mnogo toga pred nama. Bit će tu još detalja, ali nije danas dan za sve", rekao je.





Vidno nervozan

No, Vučić je praktično čitavo vrijeme bio vidno nervozan nakon obraćanja javnosti. U nekoliko navrata povisio je ton, što govori da detalji razgovora nisu u potpunosti pozitivni, piše Nova.rs.

Vučić je izjavio da se najvjerojatnije neće sastati s Kurtijem.

„Srbi su jasno rekli što su naši zahtjevi. Nisam nikada optimističan, imao sam dobar sastanak iz ugla bilateralnih odnosa, to pričam o Francuskoj. A kada je riječ o Prištini, tu nisam optimističan. Donio sam danas dokument za tablice i pokazao ih Macronu. Oni neće to dati, jer su to jednostrano ukinuli 2020. godine. Ja samo tražim ono što piše“, naveo je Vučić.

Na novinarska pitanja kako komentira izjavu predsjednika pokreta Srce Zdravka Ponoša da je podizao borbenu spremnost više nego Tito, on je izjavio da je to „ljekovito“.

„Podizanje borbene spremnosti je blagodarno, gotovo ljekovito. A podizanju borbene gotovosti su govorili oni koji su topili tenkove“, kazao je.

„Ne treba mi nitko objašnjavati kako sam ugrozio ovo ili ono, a tek vam je hladno sad ovdje u Parizu. Pustite da vodimo zemlju na odgovoran način, mi smo slobodna zemlja. Mi se borimo za nezavisnost Srbije i poštovanje stava", naveo je Vučić, a onda govorio o nekim odlukama koje mogu doći uskoro:









„Ja ću izaći pred narod da to kažem, ako budem morao. Ajde sad odoh raditi“, zaključio je.

O sankcijama Rusiji: Otkrit ću vam tajnu

Kratko je govorio i o sankcijama Rusiji, koje Srbija nije uvela.

"Danas je skoro 270 dana od kada je počeo sukob u Ukrajini. Mi smo nakon četiri dana izašli sa zaključcima. Otkrit ću vam tajnu, bilo je nas sedam, osam u kabinetu. Nije pisala moja tajnica, nije pisao nekakav tim. Osobno sam svojom rukom pisao zaključke. Ti zaključci su politika koju vodimo, moj život, život Srbije, slobodne i slobodarske. Izdržali su 270 dana najtežih pritisaka u našoj suvremenoj povijesti", rekao je Vučić.









“Oni su naša srž da osudimo kršenje prava, ali da ne vodimo politiku sankcija, to je naša politika, toga se odreći možemo samo ako doslovno imamo mač iznad glave, a u ovom trenutku nemam mač nad glavom”, dodao je Vučić.

“Nije lako, nije jednostavno, ja najbolje znam dokle možemo. Ne treba mi nitko objašnjavati da sam ugrozio nešto, a nisam ugrozio ništa. Nikakav problem nitko u Srbiji nije imao kao što imaju ovdje s poskupljenjima. Pustite da vodimo zemlju na odgovoran i ozbiljan način. Srbija je slobodna i nezavisna”, zaključio je Vučić.