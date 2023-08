Vučić objavio fotke i razotkrio Plenkovića: Premijer nije želio da ovo vidite?

Hrvatski premijer Andrej Plenković drugi se dan nalazi u Grčkoj, točnije u Ateni i to na neformalnom okupljanju regionalnih lidera kojim je obilježena 20 godina Solunske deklaracije.

Plenković se tamo sastao s nizom državnika, uključujući i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

“Hrvatska će osigurati novi paket vojne pomoći Ukrajini vrijedan oko 30 milijuna eura”, rekao je Plenković nakon sastanka sa Zelenskim ovog utorka.

Ukupna pomoć Zagreba Kijevu približit će se tako iznosu od 200 milijuna eura. Također, Plenković je sa Zelenskim razgovarao i o korištenju hrvatskih luka za izvoz ukrajinskih žitarica.

“Već sada je iz hrvatskih luka izvezeno više tisuća tona žita. Najviše je otišlo u Italiju, dio na sjever Afrike”, ali se s novim okolnostima na Crnom moru ta tema ponovno aktualizirala, rekao je hrvatski premijer.

Plenković i Zelenskij sudjelovali su, inače, u ponedjeljak navečer na neformalnoj raspravi o proširenju EU-a i europskoj budućnosti regije te o ruskoj agresiji na Ukrajini.

A zanimljivo je bilo vidjeti i kako su na društvenim mrežama glasnogovornik Vlade Marko Milić, premijer i ostali popratili ovo sudjelovanje na druženju u Ateni. I dok su objavili fotografije s druženja s grčkim premijerom Kyriakosom Mitsotakijem i Zelenskim, izostale su fotografije druženja sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. No, zato je on na svom Instagramu objavio nekoliko fotografija s Plenkovićem, na kojima se premijer smješka i rukuje s Vučićem.

