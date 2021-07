VUČIĆ O OPTUŽBAMA DA JE TRAŽIO USLUGE OD VELJE NEVOLJE: Očekujem da Belivuk bude kandidat za predsjednika, a Marko ‘mesar’ za premijera, toliko su zadužili neke

Autor: Dnevno.hr

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić komentirao je navode koji su osvanuli u medijima, a prema kojima je vođa kriminalne skupine Veljko Belivuk, poznat i kao Velja Nevolja, na svjedočenju u Tužiteljstvu izjavio da je Vučić od njega tražio razne usluge.

Vučić se brani da to nije točno te da je njegovo ime namjerno spomenuto.

“Jedan fini gospodin je prvo rekao da nikoga nije ubio i zaklao i da su to fina gospoda kojima je smjestio režim i da su sve to radili u dogovoru sa mnom. Onda je jedan rekao da smo se sastajali u stanu na Zvezdari, a drugi da smo se sastajali u kući u Ritopeku”, rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara.

“Razmišljao sam da li da odgovorim, ali obratit ću se naciji uskoro, povodom ovog pitanja, treba mi 48 sati”.

Vučić kaže da je logično je da se sve to događa jer Belivuk i Miljković pokušavaju sebe izvući na političku kartu jer su i do sada imali političku podršku u pojedinim medijima.

“Očekujem sada da Belivuk bude kandidat za predsjednika, a Marko ‘mesar’ za premijera jer su toliko zadužili neke”, rekao je Vučić, a prenosi B92.

Dodao je i da mu je drago što su njega spomenuli.

“Sramota me da kriminalcima odgovaram. Svakom je jasno da su mene spomenuli jer se sa mnom nisu viđali, a nisu one s kojima su se viđali. Nikada ih nisam vidio niti se s njima sastajao”, naglasio je predsjednik Srbije, dodavši da država ima još dokaza, među kojima i to da je Belivukova skupina planirala još jedno ubojstvo.