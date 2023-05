VUČIĆ NEGODUJE U BRUXELLESU! ‘Jako sam zabrinut’: Opet vrije oko dogovora o Kosovu!

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se medijima iz Bruxellesa nakon sastanka s premijerom Albinom Kurtijem kojem su posredovali predstavnici EU Josep Borrel i Miroslav Lajčak.

Na sastanku je usvojena Deklaracija o nestalima, ali Vučić nije optimističan po pitanju formiranja Zajednice srpskih općina.

“Jako sam zabrinut, jer oko ključnog pitanja – formiranja ZSO – jasno je da Priština ne želi ispuniti svoju obvezu od prije 10 godina. To mi je jasno. Znao sam to, ali danas smo došli do zid prvi put i to je bilo jasno od trenutka kada je predstavljen nacrt menadžerskog tima, od načina na koji su pokušali poniziti dvije žene koje su to radile na dobar i profesionalan način, do reakcija nakon toga, da je to za njih neprihvatljivo jer se kosi s ustavom Kosova, jer ne žele Republiku Srbiju… Iako se svi članci nacrta jasno pozivaju na ranije dogovorene članke iz 2013. i 2015., nema jedna točka u kojoj nešto nije već dogovoreno”, rekao je Vučić.





“Čut ćete bezbroj izgovora, ali suština je sljedeća. Treća točka, jednako važna, je trenutna situacija nakon sramotnih i nelegitimnih izbora na sjeveru Republike Kosovo, gdje je izašlo 3,4 posto stanovništva, kako prevladaj to”, rekao je nezadovoljni Vučić.

Sačuvao bi stabilnost

“EU je izašla sa svojim prijedlogom, prihvatio sam taj prijedlog, ali ga je i Priština odbila. Smatrao sam da je važno sačuvati stabilnost. Nadam se da će se do dvadeset i neke naći netko tko će moći utjecati na promjenu stava Prištine”.

A onda je nastavio u revijalnom tonu…

“U ovom trenutku ne vidim rješenje. Budući da ga nitko od nas četvorice za stolom nije vidio, razišli smo se. Nadam se da će se razgovori nastaviti i da ćemo, unatoč zidu, uspjeti pronaći neko rješenje u budućnosti. Još 2015. Mustafa i ja smo potpisali principe. Oni se sada odriču zbog Ustava. To je besmislen pristup. Onda je kraj svemu. Ne želim govoriti u ime europskih posrednika. Čuli smo Ustavni sud Kosova, kad god pokrenem pitanje Ustava Srbije i Rezolucije 1244, oni kažu, ja sam čovjek prošlosti. Kad ispunite ono što ste dvaput potpisali, onda ćemo ići dalje. Ovo sad ljudima donosi dodatne probleme u živote. Znam da kad čuju ovo raduju se i ekstremni Albanci i ekstremni Srbi. Ja se nikad ne radujem kad nema dogovora. Kad nema kompromisa moraš se suočiti s tim, moramo nastaviti raditi na rješenju. Rastali smo se u nadi da ćemo u narednom razdoblju pronaći odgovore”, rekao je Vučić.