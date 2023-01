VUČIĆ NA UDARU, TRAŽE HITNO OBJAŠNJENJE! ‘Priprema javnost za kapitulaciju!, on se opet žali: ‘Jedan od najtežih dana za Srbiju’

Izjava srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića da je Beograd spreman prihvatiti koncept europskog prijedloga za Kosovo podijelila je srbijansku javnost.

Jedni traže da ‘ne bude solo igrač’ i da pred parlamentom objasni srž tog prijedloga, a drugi ga da čim prije potpiše.

Podsjetimo, Vučić je u petak nakon sastanka s izaslanicima Sjedinjenih Država i EU-a, rekao da je Srbija spremna prihvatiti koncept europskog plana i raditi na primjeni predloženog sporazuma o dijalogu za normalizaciju odnosa s Kosovom, a što je potvrdio i dužnosnik EU-a Miroslav Lajčak.





Slovački diplomat i posebni predstavnik EU-a za dijalog Beograda i Prištine ocijenio je da je Vučić u razgovoru “pokazao odgovoran pristup” i “spremnost da donosi teške odluke u interesu mira i europske perspektive Srbije”.

Oporba se digla na noge: Piprema javnost za kapitulaciju

Vučićeva izjava, međutim, nije po volji oporbe konzervativno-desnog spektra političke scene u Srbiji koja ga optužuje da se bez suglasnosti u državnom parlamentu nije smio suglasiti s prijedlogom i zahtijevaju da Vučić u Skupštini Srbije objasni s kojim se to „opasnostima i izazovima” država može suočiti.

Pokret Dveri drži da je “najproblematičnije” u ovom trenutku to što nitko ne zna da li je prijedlog zapadne petorke “de facto i ultimatum”, a ako jeste – zašto je Vučić uopće pristao razgovarati o tome i pristao provesti ga. Dveri traže da se dijalog o Kosovu zamrzne do završetka rusko-ukrajinskog rata i da do tada “ništa ne treba potpisivati”.

Narodna stranka Vuka Jeremića ocijenila je u subotu da Vučić “priprema javnost za kapitulaciju prihvaćanjem ‘koncepta i primjene’ sporazuma o Kosovu”, a koji, po njezinoj ocjeni, “podrazumijeva da Srbija pristane na jednakost u međunarodnom prostoru sa samoproglašenim Kosovom”.

Istodobno, Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) zatražila je da Vučić čim prije prihvati sporazum o međusobnim odnosima Srbije i Kosova kako su ga predložili francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemački kancelar Olaf Sholz.

Vučić se oglasio na Instagramu: Jučer je bio jedan od najtežih dana za Srbiju

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram profilu.









“Jučer je bio jedan od najtežih dana za našu zemlju i nikada nisam krio od ljudi u Srbiji kada se takve stvari događaju. Imat ćemo mnogo muka i problema s kojima ćemo se suočiti u budućnosti i za to nam je potrebno jedinstvo, a od onih od kojih sam to očekivao to nismo dobili. Dobili smo njihovo ujedinjenje, bez obzira na to što su sve suprotno govorili. Oni su izabrali da i ovaj put idu protiv Srbije”, rekao je Vučić u obraćanju.

On je najavio svoje obraćanje u ponedjeljak u popodnevnim satima.