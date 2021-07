VUČIĆ KUKA NAKON PRESUDE: ‘Ovo je osveta nad nama, nismo mi bili anđeli, ali ima li ovom kraja?’, spomenuo i Gotovinu

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentirao je presudu bivšim čelnicima DB, izrečenu jučer u Hagu.

“Uvijek možemo govoriti tko je odgovoran tijekom ratova, ali ovo nije ni vrijeme ni mjesto. Mislim da je strahovito važno da ukažemo građanima Srbije da su u predmetima Markač i Gotovina promijenjena pravila i sudska praksa”, istakao je predsjednik Srbije.

Promjenom te prakse, objasnio je Vučić, odnosno izbacivanjem dijela u kojem se treba vidjeti osobni utjecaj u zoni ratnih činjenja, odnosno da postoji osobni akt naređenja ili poziva na naredbu, oni su oslobođeni.

“Neki kažu da su haški suci za to uzeli ogroman novac, da to izmjene, ali to neću komentirati. Ali, tako su Gotovina, Markač, ali i Perišić, a prvi put i Stanišić i Simatović bili oslobođeni. Ali, poslije tri godine vraćaju sudsku praksu na staro i oni sada bivaju osuđeni”, rekao je Vučić danas.

“Mislim da je to slika i prilika političkog djelovanja Haškog tribunala, ali mi Srbi moramo razumjeti što im je bila namjera i što su nam poslali kao poruku. Trebamo razumjeti poziciju svoju sada, da čuvamo mir i stabilnost. Ovo je osveta nad nama koja je je sprovedena, ali ne razumijem za što. Ne želim reći da smo mi bili anđeli, naprotiv, ali sad se pitam ima li kraja”, rekao je on i dodao:

“Moramo ići uzdignute glave, štititi svoje interese i biti dio Europe i svijeta”, rekao je Vučić, a prenosi B92.