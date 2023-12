Vučić komentirao napad na novinara: ‘Zamislite, neki čovjek mu je rekao bu’

Autor: Dnevno.hr

Tijekom izvještavanja s prosvjeda u centru Beograda jučer je napadnut reporter N1 Mladen Savatović dok je čekao uključenje uživo. Novinaru se tada, kao što se može vidjeti na snimci, približio razjareni muškarac i krenuo mu nešto dobacivati.

“Odradio sam svoje uključenje, suzdržavao koliko sam mogao jer to je bila stresna situacija, i potom mu rekao da će mu ‘murja’ doći čim ih budem pozvao, jer se radi o ometanju i verbalnom napadu na novinara koji radi svoj posao. Obično se u ovakvim situacijama mi trudimo da budemo suzdržani, nekada procijenimo da kada se pokažu zubi, da niste netko koga se lako zastraši, osobe se udalje. To su rijetke situacije, obično nam građani prilaze da se zahvale za posao koji radimo”, rekao je Savatović. No, ovaj muškarac nije htio odustati pa mu se krenuo unositi u lice i prijetiti.

“Jednom me je uhvatio za desnu ruku, i tako nekoliko puta. Odlazio je i vraćao se. Ova posljednja 24 sata bila su veoma stresna za nas reportere na terenu, izmoreni smo. I ja sam bio malo ironičan i ciničan prema njemu, ali nema opravdanja da se netko ovako ponaša”, rekao je Savatović.

Incident je dan kasnije komentirao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. “Samo razmislite – neki čovjek bio je neugodan prema nekom novinaru N1 i rekao mu ‘bu’”, rekao je Vučić te dodao:

“A zamislite da je netko to napravio, kao što rade, čuo sam da su napravili novinarima Informera i ne znam kome i to mnogo teže od toga. Nitko nije reagirao, svi šute. Ovaj novinar s pravom kaže – pozvat ću policiju i policija će reagirati. I oni znaju da se moraju osloniti na policiju, na pravdu i na svoju državu, iako tu državu po zadatku moraju pljuvati po cijeli dan. Na kraju svi znaju da im je država dobra i da od države samo dobro mogu očekivati”, rekao je Vučić.

‘Ovakve situacije treba istjerati do kraja’

Podsjetimo, N1 je objavio integralni, nemontirani video ovog incidenta. Na snimci se vidi da je u jednom trenutku muškarac zamahnuo šakom prema reporteru uz povike: “Hoćeš da te udarim?” Vide se i građani koji prilaze i pokušavaju urazumiti čovjeka.

“I ja sam reagirao u afektu, ali sve vrijeme sam mislio da će se on urazumiti ako zaprijetim policijom ili ‘pokažem zube’. Pozvali smo policiju koja je došla poslije 10-ak minuta. Bio je tu pripadnik osiguranja Predsjedništva, ali on je rekao da nije mogao reagirati. Dali smo izjavu i sutra bi trebali podnijeti prijavu. Policija nam je rekla da će pokušati na temelju snimke pronaći i procesuirati počinitelja”, kazao je Savatović.









Zaključio je da ovakve situacije treba istjerati do kraja, da ne bi bilo kome palo na pamet da prilaze novinarima dok rade svoj posao, a takva događanja tijekom ovih osam dana prosvjeda zabilježena.