‘VUČIĆ JE PONIZIO SAD PRED CIJELIM SVIJETOM!’ Srpska politika ogoljena ‘do koske’: ‘Gigantske barikade između Srbije i Kosova služe kao most između Srbije i Rusije’

Autor: L.B.

Tenzije na sjeveru Kosova nisu riješene na način da osiguraju stabilnost, već prizivaju kontinuiranu nestabilnost, rekao je za Radio Slobodna Europa Edward P. Joseph, predavač na Sveučilištu Johns Hopkins u Washingtonu i bivši zamjenik šefa misije OSCE-a na Kosovu.

“Možemo očekivati izvjesno zatišje neko vrijeme, sve dok Aleksandar Vučić ne zaključi da mu je opet potrebna kriza na Kosovu. On prije svega želi sačuvati polugu koju ima nad Kosovom, jer to održava njegovu moć“, kazao je Joseph, dodajući da sve dok se to ne shvati, neće biti napretka za Kosovo, samu Srbiju i njenu demokraciju i cijelu regiju.

“Te barikade, koje su na sreću uklonjene, samo su metafora, jer postoje ‘gigantske barikade’ između Srbije i Kosova. Tu su i ‘barikade’ u odnosima Srbije i Europske unije (EU). Istovremeno, te ‘barikade’ služe kao ‘most’ između Srbije i Rusije”, ističe Joseph.





‘SAD i EU podliježu manipulaciji predsjednika Srbije’

On smatra da postoje načini da se uklone te barikade, ali da SAD i EU ne žele razmotriti te opcije i da podliježu manipulaciji predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Nakon devetnaest dana blokade infrastrukturnih pravaca, grupe Srba sa sjevera Kosova uklonili su barikade, podignute nakon uhićenja jednog od bišvih kosovskih policajaca srpske nacinalnosti Dejana Pantića.

Zahtjevima Srba se izašlo u susret, uključujući i onom o oslobađanju Pantića, osumnjičenog za učešće u napadu na Centralnu izbornu komisiju Kosova, koji je iz pritvora prebačen u kućni pritvor.

‘Srbija je politički i ekonomski lider u regiji’

Upitan pribojavaju li se SAD i EU otvaranja još jednog kriznog žarišta s obzirom na to da se u Ukrajini vodi najveći rat u Europi od Drugog svjetskog rata, Joseph tvrdi da se to ne može time objasniti jer se, kako kaže, Zapad isto odnosio prema Zapadnom Balkanu i prije rata u Ukrajini.

“Pokazivao je slabost prema Vučiću i režimu na čijem je čelu”, ističe Joseph.

Prethodni američki ambasador u Beogradu je izjavljivao, u vrijeme kada se Vučić susretao s Putinom i kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, da je Srbija politički i ekonomski lider u regiji.









‘Putin dovodi u pitanje cjelokupni europski poredak, a Srbija promovira taj izazov’

A zbog čega smatra da je tome tako, Joseph tvrdi da je odgovor jednostavan te da je elaboriran u njegovom Izvještaju u suradnji Johns Hopkins SAIS-a i Wilsonovog centra (From Crisis to Convergence) u siječnju ove godine. Sve se iz tog dokumenta pokazalo točnim nakon ruske invazije na Ukrajinu 24. veljače 2022. Razlog za to je poluga moći koju Srbija ima nad Kosovom. Riječ je o umjetnoj poluzi, pa samim tim i umjetno izazvanoj posljednjoj krizi na sjeveru Kosova.

“Generalno je u pitanju umjetna dugotrajna kriza za koju postoje jasna rješenja koju građani Srbije i Kosova mogu prihvatiti, kao što su i drugi narodi s međusobnim sporovima prihvaćali bolne odluke. Jedino što se promijenilo poslije 24. veljače jesu povećani ulozi. To znači da raste cijena dopuštanja ove manipulacije Aleksandra Vučića i nije ograničena samo na Balkan, jer Putin dovodi u pitanje cjelokupni europski poredak, a Srbija promovira taj izazov. Osim Sputnjika, odnedavno je dala dozvolu i za rad Rusije danas”, kazao je.

Vučić ponizio SAD

Također, Vučić je u rujnu orkestrirao u New Yorku potpisivanje sporazuma o usklađivanju vanjske politike s Rusijom tijekom zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda.









Dakle, pred licem cijelog svijeta – i to neposredno nakon sastanka sa savjetnikom američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost Jakeom Sullivanom, a potom američkom državnom podsekretarkom Victorijom Nuland.

A onda je ponizio Bidenovu administraciju na njihovom teritoriju, pred licem cijelog svijeta, jer je Srbija, i to kao europska zemlja i kandidat za EU, potpisala sporazum sa šefom ruske diplomacije Sergejom Lavrovom, koji je inače pod američkim sankcijama.