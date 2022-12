‘VUČIĆ JE BLEFER, A SRPSKA VOJSKA TIGAR OD PAPIRA KAO JNA 1991.!’ Analitičar o izbijanju rata na Kosovu: ‘Srbi rade kaos iz očaja, ali i Kurti je problematičan’

Nakon što je Vlada Srbije odlučila u četvrtak, unatoč protivljenju Sjedinjenih Država, uputiti zahtjev međunarodnim mirovnim snagama na Kosovu (KFOR) da, sukladno Rezoluciji 1244 VS UN-a iz 1999. godine, omogući povratak do tisuću pripadnika njezine vojske i policije na Kosovo, odluku vlade priopćio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ustvrdivši da će KFOR odbiti taj zahtjev.

Sve se događa u jeku krize na sjeveru Kosova gdje lokalni Srbi već šesti dan drže blokirane ceste prema dva prijelaza ka Srbiji, dok dužnosnici SAD-a i EU nastoje dodatnim diplomatskim naporima smiriti napetosti na terenu i vratiti obje strane za pregovarački stol. Pokušavajući postići pravnoobvezujući sporazum o normaliziranju odnosa, američki dužnosnici su u posljednja dva dana jasno Beogradu dali do znanja da se Washington protivi “militariziranju problema”. Američki veleposlanik u Beogradu Christopher Hill ocijenio je da vlada Srbije ima pravo zatražiti od KFOR-a povratak do 1000 pripadnika snaga sigurnosti, ali da je neophodno političko rješenje.

Hoće li se zavađene strane vratiti za pregovarački stol i hoće li stati s incidentima ili je izgledno da bismo mogli svjedočiti novom oružanom sukobu pitali smo političkog analitičara Davora Gjenera, koji nam je objasnio zbog čega smatra da nikakav ozbiljniji sukob na Kosovu nije moguć te što to Vučić s političkom krizom želi postići.





‘Nikakvo vojno posredovanje ne dolazi u obzir’

“Neće doći do rata jer unutra, na Kosovu, je NATO presnažan. Jedan od bivših zapovjednika NATO saveza na Kosovu je nedavno u jednom intervjuu rekao otprilike sljedeće: ‘Mi smo oficirima vojske Jugoslavije predstavili plan sprječavanja njihove bilo kakve vojne operacije, najprije sa snagama koje već sada imamo na terenu, a nakon toga s vrlo jasnim planom koliko snaga u najkraćem mogućem vremenu i otkuda možemo dovesti na Kosovo'”, kazao je Gjenero.

On navodi i kako su oni o tome obavijestili Vučića te da on zna kako nikakvo vojno posredovanje ne dolazi u obzir.

“Vučić pokušava opstruirati politički dogovor i to radi na način da zvecka oružjem i priča o tome kako bi prema rezoluciji 12/44 srpsku vojsku na Kosovo, iako je prema toj rezoluciji jasno da srpska vojska na Kosovu može samo ili čuvati srpske vjerske objekte ili sudjelovati u razminiranju. Ovo što bi oni htjeli raditi, to ne mogu raditi, prema tome, jasno je da će zapovjednik NATO saveza na Kosovu odbiti prisustvo Vojske Srbije, čime je cijela priča s vojnom opcijom gotova”, jasan je analitičar.

I sam Vučić, kazao je jučer za Radio-televiziju Srbije kako “misli da ne postoji mogućnost da NATO prihvati taj zahtjev”. Dodao je da će taj zahtjev biti upućen međunarodnoj mirovnoj misiji na Kosovu elektroničkim putem. Prihvaćanje zahtjeva bi, kako je rekao, “pridonijelo miru i smanjenju tenzija” i to bila “dobra odluka”. Vučić je istaknuo da Srbi na Kosovu traže da protupravno uhićeni budu oslobođeni.

Drugi zahtjev je, kaže, da specijalne jedinice kosovske policije ne mogu ulaziti na sjever Kosova bez suglasnosti četiri gradonačelnika na sjeveru i KFOR-a. “Oni traže ono što je već potpisano i prihvaćeno, i traže da nema uhićenja ljudi koji su bili na barikadama i suprotstavljali se bezakonju Prištine”, rekao je on.

Dodatni problem na Kosovu

Kosovski premijer Albin Kurti predao je u četvrtak u Pragu zahtjev za članstvom Kosova u Europskoj uniji, pokrenuvši proces koji bi mogao potrajati godinama, ako ne desetljećima i ovisi o normalizaciji odnosa sa Srbijom.









Međutim, Gjenero ističe Kurtija kao dodatni problem.

“Ono što je dodatni problem na Kosovu je činjenica da se lider kosovskih Albanaca ponaša isto do neke mjere izvan okvira i da mu nije jasno da je jedini model kojim Kosovo može ovladati svojim sjeverom, ovim trima općinama u kojima Srbi imaju većinu i Kosovskom Mitrovicom koju su podijelili na pola, da je jedini način na koji se to može postići neki oblik mirne reintegracije i da se tu mora oslanjati na NATO i EU. On to nažalost ne radi na način na koji bi to morao raditi”, rekao je Gjenero.

‘Vojska Srbije je i danas ‘tigar od papira”

No, put do mira i mirnog suživota na Kosovu, čini se vrlo dugim. Washington se protivi militariziranju problema, a američki veleposlanik u Beogradu Christopher Hill naglašava da je “to političko pitanje koje ostaje i samim tim zahtijeva političko rješenje. Ne vidim mogućnost vojnog rješenja, rekao je Hill, prema izvješću N1 iz Niša. On je sugerirao da situaciju treba smiriti “i stvoriti mir i stabilnost” na Kosovu.









“Ljudi koji tamo žive mogu imati jasna očekivanja o tome kako će njihov životi izgledati u budućnosti, a to se može postignuti kroz uspostavljanje Zajednice srpskih općina (ZSO)”, rekao je Hill.

Gjenero, pak, navodi kako Vučiću nije cilj izazvati rat, već da mu je cilj opstruirati, s jedne strane dogovor o francusko – njemačkom, sada europskom prijedlogu i ponovno odgoditi pitanje njegovog uvođenja sankcija Rusiji”.

“On zbog toga izaziva kaos, jer zna da nema snage za ratnu opciju. Vojska Srbije je i danas ‘tigar od papira’, kao što je to bila i JNA 90-ih. Onog momenta kad im se suprotstavi organizirana i naoružana formacija, oni se raspadaju. Oni mogu služiti samo za teror nad nenaoružanim stanovništvom”, zaključio je Davor Gjenero.