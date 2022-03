VUČIĆ IZNIO ZLOKOBNE PROGNOZE: ‘Očekujem još jači napad Rusije!’ Srbija zabranjuje izvoz pšenice i ovih proizvoda, sve kreće od četvrtka

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić večeras je govorio o aktualnim događanjima u svijetu, ruskoj invaziji na Ukrajinu te potezima koje Srbija planira napraviti kako bi se zaštitila od efekata velike krize u Europi.

U gostovanju u emisiji Fokus na B92 odgovorio je na pitanje je li moguće očekivati primirje u Ukrajini.

“Volio bih reći da očekujem da će se situacija smiriti. Za nas je važno da analiziramo što se događa. Došlo je do strašnih poremećaja koji će djelovati i na Srbiju. Ono što očekujem je još jača ofenziva Rusije nego u prethodna tri dana. Ono što je za nas važno je da je u posljednja 24 sata došlo do problema koji će ostaviti posljedice u Srbiji. Predsjednik Joe Biden je donio odluku da zabrani uvoz ruskog plina, nafte i ugljena. Amerika se s tim može izboriti, posebno što su krenuli u razgovore s Venezuelom, pa će i s Iranom. Inače oni koriste svega 3 do 4 posto ruske nafte. Ali i Velika Britanija je donijela odluku o zabrani uvoza ruske nafte, nije za plin i ugljen, ali se oni time snabdijevaju iz Norveške. Ono što očekujemo, a tiče se nas, je odluka EU”, rekao je Vučić.

Napomenuo je i da će Srbija biti u velikom problemu ako EU zabrani uvoz svih energenata iz Rusije i da je NIS već u potrazi za uvozom nafte iz trećih zemalja, a da je Vlada donijela odluku da se država, ako do toga dođe, odriče trošarina (za tu naftu).

“Srbija je u problemu ako EU zabrani uvoz svih energenata, jer ih nemamo otkuda dobiti. Ne mogu nafta ni plin pasti s neba”, rekao je Vučić.

Objavio je i da od četvrtka neće biti izvoza brašna i pšenice i kukuruza i ulja. Dodaje, u protekla 24 sata došlo do velikih poremećaja u svijetu.

“Prethodna dva dana je toliko skočio izvoz pšenice i brašna, da ga moramo zabraniti”, kaže.