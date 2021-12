VUČIĆ IZNIO OTROVNE TVRDNJE O ZAGREBU! Nagazio Hrvatsku, spominje Jasenovac: ‘Nekima je samo nepostojeća Srbija, dobra Srbija’

Autor: N.K

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji i pritom rekao kako “postoje ljudi koji misle da je samo nepostojeća Srbija dobra Srbija”, a posebno se dotaknuo Hrvatske i prosuo malo otrova uslijed ogorčenosti zbog dobrih odnosa Hrvatske i Kosova, državu koju su u vrlo kratkom vremenu posjetili i premijer i predsjednik Republike Hrvatske.

Vučiću je to jasan znak, da Hrvatska, odnosno Zagreb i Priština imaju pakt. Naravno, želja im je, prema Vučićevoj interpretaciji, “da Srbija bude mala”.

Osim žestokih kritika, Vučić se pohvalio kako je “Srbija faktor stabilnosti”.

“Pakt Zagreba i Prištine”

“Jer šta god napravimo, oni meni kažu da se ja foliram, i da ja radim sve protiv njih. Što se tiče Prištine i Zagreba, to je potpuno vidljiv pakt, od medijskog, do financijskog i sigurnosnog. To nije neko iznenađenje. Postoje ljudi koji misle da je samo nepostojeća Srbija, dobra Srbija. Ne postoji Srbija koja je za njih dovoljno mala, a da nije velika. I oni smatraju da su svi moji prethodnici bili bolji. Pa naravno zato što je Srbija tada bila mala i slaba, a više nije. Kada je proglašena nezavisnost tzv. Kosova jedan je pobjegao u Rumunjsku, a drugi završavao skup”, rekao je odlučno Vučić.

Opet pričao o BDP-u, spominjao Jasenovac

Potom je nastavio govoriti o Hrvatskoj ustvrdivši kako Hrvatskoj smeta što Srbija napreduje, pa je ponovio manipulaciju o BDP-u ispustivši ponovno činjenicu da se ne radi o BDP-u po glavi stanovnika. Kaže da je logično što Zagreb hvali njegove prethodnike, s obzirom da “oni nisu htjeli snimati filmove o Jasenovcu, završiti Hram Svetog Save, i nisu htjeli dati nazive ulicama po junacima s Košara.”

“Bio bih veliki svjetski lider da sam dozvolio da gaze Srbiju i da naša zemlja propada. Ali neću. Zato kod njih vidite nervozu, pogotovo zato što ih stižemo po BDP. Sjećate se da su me nedavno optužili da sam tukao zatvorenike u Petrinji, a ja nikada u životu nisam bio tamo. Uskoro će krenuti i novi medijski napadi. A kada govorim o našoj reakciji, ja nikada nisam odgovorio na bilo šta što stiže iz Sarajeva, zbog čega se moj drug Aleksandar Vulin duri i ljuti. Bio sam taj koji je pokrenuo nešto što je veoma važno, o lažima o tajnim optužnicama. Želim svakom Bošnjaku reći da ne postoji niti jedna tajna optužnica. Dali smo im sve kaznene prijave u 34 slučaja, gdje ne postoji optužnica, mi smo ih dali na odlučivanje njihovom Tužilaštvu. Slobodno mogu doći u posjet Srbiji, ne postoje tajne optužnice, nemojte dozvoliti da vam lažu”, rekao je predsjednik Srbije.