Vučić izgubio živce u obraćanju javnosti, žestoko nasrnuo na Kurtija: ‘Tata ti kriminalac! I tebi Svećlja, Sram vas bilo!’

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz zgrade Glavnog tajništva predsjednika Republike. Vučić je govorio svim aktualnim temama, prije svega o događanjima na sjeveru Kosova i Metohije.

“Želio sam se obratiti na poseban način, prije svega u vezi sa situacijom na Kosovu i Metohiji, a imam još jednu malu zamjerku Vladi Srbije u vezi s poplavama i daljnjom ekonomskom pomoći. Jučer su brat i sestra Dara i Kristijan u selo Žitkovac, općina Zvečan napadnuti od strane takozvane kosovske policije. Kristijana su tukli po tijelu, Daru su vukli po zemlji. Kada je došla njihova majka Marija s kojom sam jutros razgovarao i koja je sva plakala, sina je zatekla kako ga drže na koljenima na tlu, kćer bosu koja se nekoliko puta srušila od stresa. Takozvani policajci su rekli da su sve zaustavljali s kacigama i kapama, 15- i 17-godišnje klince koji voze kvadove, a mislili su da su teški teroristi, pa su se odlučili obračunati s tom djecom, kao u filmovima. Imaju i mlađeg brata, možete zamisliti pod kakvim je stresom obitelj”.

Vučić je ukazao na činjenicu da nijedan Albanac nije povrijeđen od početka godine. Dodaje da je bilo “svađica” kada su prelazili most u Kosovskoj Mitrovici, ali da nijednom nije bilo ozbiljnijih povreda niti organiziranog sukoba.





‘Razgovarao sam s predstavnicima NATO-a’

“Koliko god da smo se trudili da budemo ozbiljan i odgovoran partner zapadnim silama, nalazimo se na europskom putu, nikada nas nisu na takav način posmatrali. Ukoliko ne bi služili po njihovom, uvijek bismo bili krivci pa makar nikakve krivice nemali. Stefan i Miloš su upucani u Gotovuši od strane Kurtaja. Kada netko želi pucati na Badnji dan i raniti dvoje djece, pretpostavlja se da neće skoro izaći iz pritvora.

Taj čovjek je u navodnom kućnom pritvoru. Kada netko želi pucati na Badnji dan, pretpostavlja se da taj neće izaći iz pritvora, ali taj čovjek je u navodnom kućnom pritvoru. Milan Delević je upucan na Bistričkom mostu 21. ožujka. Metak je tada okrznuo i Dušana S. Također su pucali na Milana Jovanovića (39) dok je nosio lončiće i lonce. Nema istrage po pitanju pucanja na Dragišu Galjaka. Ne postoji nijedna policija na svijetu koja takvo djelo ne bi gonila po službenoj dužnosti. Istog dana su uhićeni Radoš Petrović i Dušan Obrenović zbog kaznenog djela terorizma, a da ljudi nisu ništa učinili. Uhićeni Radoš Petrović i Dušan Obrenović su uhićeni, a da ništa nisu učinili. U razgovoru s predstavnicima NATO-a, oni mi osobno kažu da znaju da ti ljudi nisu ništa učinili. Svaki dan smo molili i pitali za te ljude. Kada su privedeni u Prištini, jedna osoba je bila teško pretučena. Gotovo izmrcvaren.”

‘Kurti ima podršku nekog sa zapada’

Dodao je da sada zna da Kurti ima podršku nekog sa zapada.

“Jučer sam imao pet razgovora sa stranim predstavnicima. U EULEX-ovom izvještaju je poštovana samo birokratska forma. Znate li kakav je izvještaj do kojeg se dočepala kancelarija za Kosovo i Metohiju, EULEX? Kada ih pitate zašto drže te ljude, zašto to dopuštaju, oni kažu da to pažljivo prate. U tom dokumentu ne piše ništa. Napisali su nam što piše u četiri člana tzv. prištinskih zakona i nemaju pojma. Poštovali su birokratsku formu i baš ih briga za Srbe. Uhapsili su Spasića i Vlaškovića zbog navodnog napada na novinare. Pogledajte što oni rade. Kurti stvara kriminalnu situaciju u kojoj maltretira sve građane srpske nacionalnosti. Mislio sam da to radi sam, a sada znam da ima podršku pojedinih zapadnih zemalja. Dovode neke bezveznjakoviće koji nemaju nikakav legitimitet s 1 posto u Leposaviću.

Dovedu gomilu svojih novinara da tamo provociraju ljude. Spasić pušta glazbu, momak radi honorarno u bolnici. Usudio se reći omiljenom novinaru Albinu Kurtiju da skloni telefon, nije ga ni dotaknuo. Zato je uhićen i određen mu je pritvor. A EULEX “pomno prati”! Lažljivci jedni, jedino što želite pratiti je kako Srbi budu protjerani. EULEX-u smo uputili ponudu, napisali smo im u posljednjem odlomku: “Policijski službenici MUP-a koji su uhapsili navedene osobe, spremni su biti podvrgnuti poligrafskom testiranju.”, rekao je Vučić.

‘Tata ti kriminalac’

“I onda nam kažu nemojte se miješati, EULEX prati. Što pratite, lažovi jedni?! Jedino što hoćete pratiti je kako da Srbi budu protjerani“, rekao je Vučić. Kaže i da u posljednjih pet dana trpi velike pritiske zbog hapšenja kosovskih specijalaca na teritoriji Srbije.









Povodom nedavnog uhićenja Miluna Milenkovića Luneta na sjeveru Kosova, Vučić kaže da premijer Kosova Albin Kurti i ministar unutarnjih poslova Dželjaj Svećlja kažu da je “kriminalac“. “Kriminalac ti tata. I tebi Kurti i tebi Svćlja. Sram vas bilo“, poručio je Vučić.

“Što se naših odluka tiče, donosit ćemo ih sami, nećemo se konzultirati ni s kim. Jedino ćemo poštovati ono što sam obećao NATO-u. Prema bilo kome drugom, nikakvih obveza nemamo. Što se tiče dijaloga, potpuno je besmislen. Dok ne nauče razgovarati, oni nek razgovaraju”, rekao je Vučić.