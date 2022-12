VUČIĆ IZDAO NAREĐENJA ZBOG KOSOVA! ‘Nikad, otkako ne postoji JNA, nismo imali ovakav odaziv ljudi da se zaštiti država!’

Srpski prosvjednici na sjevernom Kosovu blokirali su glavne ceste u nedjelju, drugi dan zaredom, nakon razmjene vatre s policijom tijekom noći a nakon uhićenja bivšeg srpskog policajca dan ranije.

EULEX, misija Europske unije zadužena za patroliranje sjeverom Kosova, rekla je da su prosvjednici patrolu oklopnih vozila napali u subotu navečer.

Šok bomba bačena je u noći na nedjelju na izvidničku patrolu EULEX-a u blizini Rudara, stoji u priopćenju misije EU-a. Nitko nije ozlijeđen.

19:40 Vučić se obraća naciji

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se naciji nakon sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost.

“Analizirali smo sve što se događa na Kosovu, kao i međunarodni aspekt, situaciju na terenu… Kao što smo najavljivali, prvo iz tog međunarodnog aspekta, u kojem imate bezbroj neistina i laži, a na samom terenu tešku borbu za opstanak jednog naroda na svojim ognjištima. Kosovska policija nema nikakvo pravo da bude na sjeveru”, rekao je Vučić.

“Riječ je o pokušaju završavanja sa srpskim problemom na Kosovu u kojem sudjeluju Kurti, prištinske vlasti i dobar dio međunarodne zajednice. Gospodin Pantić je najbolji primjer. Video nadzor je potvrdio da ništa nije uradio ispred svoje kuće, onda su rekli da je to uradio u Leposaviću, i to prije godinu dana. Čovjek je srčani bolesnik, koji je nedavno imao operaciju, a obitelj mu nisu obavijestili ni gdje je ni kako je”.Razmatrali smo što nam je činiti. Važno nam je da pozovemo i Albance i Srbe na očuvanje mira”, dodaje.

Amerikanci traže uklanjanje barikada.

“Odlično sam razumio tu poruku i očekivao sam je, iako sam razočaran. Imaju svoje čedo i čuvaju ga. Albansko dijete su napravili prije 20 i nešto godina i završili prije 14 godina. Kažu da su barikade problem. One ne ograničavaju kretanje nijednog Albanca. To je protest”.

“Imam pitanje za naše američke partnere: Koje sporazume poštuje Priština i koje poštuju Amerikanci. Mi smo stjerani uza zid. Za mene je ovo najteži dan otkako sam predsjednik Srbije ili predsjednik Vlade”.

“Naše je da pozivamo na mir i da nitko ni slučajno ne dira KFOR i Eulex, ali i da pozivamo na puštanje na slobodu nevinih ljudi”.

Hoće li jedinice ROSU upasti na sjever Kosova?

Rakić je rekao da ima informacija da će ROSU večeras upasti na sjever. “Pred našim ljudima je teška noć, na meni je da budem uz njih. Imamo uvjeravanja iz KFOR-a da neće biti nasilnih akcija”, rekao je Vučić.

“Izdao sam najvažnija naređenja i Vijeće za nacionalnu sigurnost ih je prihvatilo. Prije nego što bilo kakvo naređenje dobiju, milijun puta ćemo prije toga pokušati sačuvati mir i sigurnost za sve naše građane”, kazao je predsjednik Srbije.

“Poduzeli smo određene mjere za zaštitu naše države. Ponosan sam na naše vojnike i policajce. Nikada, otkako ne postoji JNA, nismo imali ovakav odaziv ljudi da se zaštiti država”, dodao je.

“Mi smo mislili da je samo on (Kurti) malo lud, dobro nam je ukazao da nije sam”, rekao je o Kurtijevoj izjavi da se oko svega konzultira s KFOR-om.

“Dok se ne dokaže drugačije, Srbi moraju vjerovati KFOR-u jer oni odlukom UN moraju garantirati sigurnost. Moramo vjerovati da će tako i biti”.

Dodaje da je dobio uvjerenja međunarodne zajednice da neće biti upada na sjever Kosova.

“Nisam siguran da su oni (međunarodna zajednica) sretni zbog njegovog (Kurtijevog) ponašanja, ali bio bih naivan i glup kada bih pomislio da ga ne mogu natjerati da se ponaša pristojno i normalno”,

19:00 Počela je sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost koju je sazvao Vučić

Sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost, koju je hitno sazvao predsjednik i vrhovni zapovjednik Aleksandar Vučić je u tijeku. Očekuje se njegovo obraćanje oko 19:30 sati.

Sjednici prisustvuju premijerka Srbije Ana Brnabić, ministar vanjskih poslova Ivica Dačić, ministar unutarnjih poslova Bratislav Gašić, ministar obrane Miloš Vučević, načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović, direktor Sigurnosno-informativne agencije (BIA) Aleksandar Vulin, ministrica pravosuđa Maja Popović, direktor Ureda za KiM Petar Petković.

18:30 Srbi na barikadama

Na barikadi kod Sočanice, općina Leposavić, Srbi se okupljalju u sve većem broju iako kiša ne prestaje.

Situacija je mirna, ali su ljudi napeti. U odnosu na jutarnje sate, sada je prisutan znatno veći broj ljudi, prenosi Kosovo online.

17:00 Oglasio se i NATO

Europska unija i NATO osudili su u nedjelju napade na izvidničku patrolu EULEX-a i pozvali na uklanjanje barikada na sjeveru Kosova. Glasnogovornica NATO-a Oana Lungescu opisala je napade “neprihvatljivima”.

“Pridružujemo se NATO saveznicima i Europskoj uniji u oštroj osudi sinoćnjeg napada šok granatom na EULEX-ovu izvidničku patrolu. Svi takvi napadi su neprihvatljivi i odgovorni moraju odgovarati”, objavila je Lungescu na Twitteru

16:00 Predsjednik Srpske liste: Kurti šalje ROSU da provodi Oluju

Goran Rakić, predsjednik Srpske liste koja ima potporu Beograda, pozvao je danas KFOR da spriječi upad specijalnih jedinica kosovske policije ROSU na sjever Kosova, ukazavši da je “njihovo prisustvo na tim prostorima protivno svim važećim sporazumima”.

Rakić u pisanoj izjavi tvrdi da će Kurti “večeras poslati do zuba naoružane ROSU i ostale postrojbe na sjever da progoni naš narod i provodi Oluju”. “Ovo je trenutak kada je odgovornost na KFOR-u i EULEX-u da spriječe kaos koji Kurti sprema”, naglasio je Rakić..

15:45 Borell upozorio kosovske Srbe: Odmah uklonite barikade

Visoki predstavnik EU za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell izjavio je danas da EU neće tolerirati napade na Eulex i da barikade na sjeveru Kosova moraju biti uklonjene.

“EU neće tolerirati napade na Eulex ili korištenje nasilnih, kriminalnih radnji na sjeveru. Grupe kosovskih Srba moraju odmah ukloniti barikade. Mir se mora vratiti”, napisao je Borrell na Twitteru. Naveo je da će se Eulex nastaviti koordinirati s kosovskim vlastima i KFOR-om.

Borrell je naglasio da svi akteri moraju izbjeći eskalaciju.

#EU will not tolerate attacks on @EULEXKosovo or use of violent, criminal acts in the north. Barricades must be removed immediately by groups of Kosovo Serbs. Calm must be restored. EULEX will continue to coordinate w/Kosovo authorities & KFOR.

All actors must avoid escalation.

