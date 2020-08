VUČIĆ IMA PORUKU ZA TRUMP-a! Sprema se šok u Americi!? Govori se o zamki: Povijesni susret mogao bi eskalirati!

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u jutarnjem programu “Novo jutro” gdje je govorio o nadolazećem putu u Washington gdje bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Vučić je tom prilikom iskazao određene skepse vezane uz taj sastanak te poručio kako se taj sastanak možda neće ni dogoditi ukoliko osjeti da se se na stolu nalaze Srbiji neprihvatljive teme.

“Do susreta s Trampom neće doći, ako sam u pravu da se na agendi mogu naći iznenađenja koja su za nas neprihvatljiva”, rekao je Vučić.

Vučić je među ostalim progovorio o odnosu Europe i SAD-a prema Srbiji.

“Odlazak u Ameriku je veliko pitanje za nas, slušao sam sve analitičare. Mi smo dobili službenu agendu koja predstavlja sve one točke o kojima smo već govorili u Washingtonu, ali tamo ipak postoji jedna točka koja je za nas problematična i koji nismo mogli prihvatiti. O svemu ostalom možemo razgovarati i ići u detalje. Međutim, ja nisam siguran da će se sve na tome zaustaviti. Nažalost, moj politički nos nerijetko je dobro osjećao različite vrste zamki i mogućih iznenađenja”, rekao je Vučić.

Voditeljice su ga na trenutak prekinule i spomenule kako je premijer Kosova Avdullah Hoti najavio kako je njegova glavna agenda pri odlasku u Washington razgovor o međusobnom priznanju Srbije i Kosova te razgraničenju te da će Srbija i Kosovo tamo razgovarati kao dvije nezavisne države.

“To kako će Beograd i Srbija i Priština razgovarati oni neka tumače kako hoće, a mi ćemo iz svog ugla. To tako već traje godinama. Nerijetko albanski dužnosnici i Hoti govore kako idu u Ameriku po priznanje Ako ste primijetili bilo je i neslužbenih izjava drugih lidera iz regije koji su rekli kako će Vučić morati potpisati sve što mu se stavi na stol u Washingtonu. Naše službe su to sve zabilježile. Iskreno, očekujem iznenađenje, ne libim se reći da očekujem iznenađenje. Ispričavam se američkoj administraciji ukoliko iznenađenja ne bude. Jutros sam slušao Suzanu Grubišić i ona je točno primijetila jednu stvar. A to je da je predsjednik Trump u pismu u kojem je mene i Hašima Tačija zvao u Bijelu kuću, govorio o međusobnom priznanju Srbije i Kosova. Ni predsjednik Trump ni SAD od toga sasvim izvjesno nisu odustali. Sve upućuje na to, ma što tko pričao, da će u Americi tema biti priznanje. U Europi će na kraju biti priznanje, a do tada će biti priča o normalizaciji. Oni Srbiji ne žele dati ništa, osim europske perspektive i kredita. Hvala, ali krediti nam nisu potrebni. Njih možemo uzeti i sami na financijskim tržištima, po najpovoljnijim uvjetima. Pare nam pokloniti neće, nit su spremni niti žele. I jedni i drugi. Mrtav hladan i sasvim odgovorno pričam o svemu ovome. Neki govore o 40 milijardi nečega, a od tih 40 milijardi sve su krediti i ulaganja u projekte, a ulganja u projekte ćemo također mi morati vraćati kroz koncesije ili neke druge opcije. Kako stvari stoje, vidim da nas čekaju mnogi teški problemi. Svi misle da svoje poslove trebaju ostvariti na štetu Srbije, a da pritom Srbiji ne ponude ništa. S druge strane, ma koliko bilo teško, da mi je glava na panju, mi ćemo čuvati naše državne interese”, govorio je Vučić u jutarnjem programu.

“Duga je noć, čekam da vidim šta će biti u nastavku. Za ekonomske teme ne treba mnogo vremena u pregovaranju, interesira me nastavak…”, rekao je Vučić.

Podsjetimo, Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić već se ranije osvrnuo na službeni put u SAD. Tako je istaknuo da za Srbe pravde nema i da se zato za svoje interese moraju boriti radom, te da je pred Srbijom teška situacija, a da srpski narod toga nije svjestan.