Vučić i Brnabić zajedo se obratili javnosti, uvode se velike promjene: ‘Imat ćemo prijevremene izbore, moju ostavku imate na stolu’

Autor: I.G.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić obratili su se javnosti i objavili važne odluke građanima Srbije. Vučić je jučer najavio da će danas izaći s novim planovima i programima te da građane Srbije očekuju važne političke i gospodarske vijesti.

20.16 Vučićevo obraćanje





” Ovo što je Ana rekla znači sljedeće. Prilično je jasno da se nadaju nekim drugim stvarima koje se neće dogoditi, a nikad se neće dogoditi da netko s ulice preuzme. Previše je toga bilo za ovu državu u prošlosti, davno je gotovo. Čekat ćemo da se na razgovorima pojavi netko s malo više odgovornosti, a ne da oni rade nešto za svoje sitne, stranačke potrebe”, rekao je Vučić.

“Vjerujem da ćemo ipak pronaći sugovornike među onima koji bi trebali pokazati odgovornost. Ako ne nađemo sugovornika – idemo na izbore jer postoje rokovi. Ona podnosi ostavku u NS RS, ja imam obavezu da ponudim mandat predsjednika. Kad se utvrdi da nema većine, moguće je da većinu dobije netko drugi, naravno. Kada istekne taj mjesec, teku ustavnopravni rokovi za održavanje izbora. Zadovoljan sam radom Ane Brnabić. Uvijek smo spremni dogovoriti se, ali to nije stvar nečije stranačke volje, već svih političkih aktera. Imat ćemo prijevremene parlamentarne izbore, samo je pitanje mjeseca kada će biti”, rekao je Vučić.

“Dok sam živ, neće biti prijelazne vlade. Odgovaram narodu Srbije i Ustavu, neću to izigrati jer bi ispalo da tajkuni vode našu zemlju. Neću to dopustiti.”

Prosvjede ne osuđuje i ponosi se demokratskim procesima u Srbiji.

“Sve toleriramo i sve podržavamo. Ni na koji način ne želimo ugroziti demokratske procese, da nam se ne ponovi 2008. Mi se klonimo svake vrste odgovora države koji bi mogao biti nedemokratski i koji bi mogao dovesti do bilo kakve primjene fizičke sile nad demonstrantima”, naglasio je predsjednik Srbije.

Vučić je tada stao za ploču i počeo kredom pisati po njoj dok je objašnjavao kako će povisiti plaće u javnom sektoru.









“Od prvog rujna, za dva i pol mjeseca, povećavamo plaće. Pet i pol posto plus od prvog prosinca još 10 posto, što je ukupno 16 posto. Kad uzmete u obzir da je prosječna inflacija između 11,1 i 11,8 posto, onda vam je jasno koliki je to uspjeh. Želimo osnažiti naše učitelje, pokazati da nam je stalo do njih. Novac smo osigurali. Važno nam je nastaviti program s Međunarodnim monetarnim fondom”, rekao je Vučić.

“Očekujemo da će prosječna mirovina biti iznad 45.000, to su ogromne razlike, duplo veća mirovina nego što je bila prije 11 godina”, rekao je.

“Važno mi je da pozovem sve ljude u Srbiji na rad i borbu. Sutra imamo susrete s predsjednikom Indije, što je velika čast. Da poručim našem narodu na Kosovu i Metohiji da je država Srbija uvek uz njih. Važno je sačuvati mir i razgovarati sa svima”, naglasio je predsjednik Srbije.









20.00 Brnabić: Zaprimili smo 62.801 komada oružja

“Ovo je moj treći mandat predsjednice Vlade RS. Trudila sam se raditi svoj posao na najbolji mogući način. Nije bilo sve savršeno, ali borili smo se i dali svo od sebe. Tragedija monstruoznih zločina koji su se dogodili prije nešto više od mjesec dana su nas u potpunosti šokirlai. Duboko su nas ljudski pogodili i duboko promijenili. Ova zemlja i svatko od nas nakon tih tragedija više nikada neće biti isti. Još jednom želim izraziti najdublju sućut svim obiteljima ubijene djece”, rekla je Brnabić.

“Uskoro ćemo taj zakon poslati u skupštinu, pa je onda otvoren za dijalog. Ministarstvo unutarnjih poslova već je 5. svibnja počelo reviziju svih izdanih dozvola za nošenje oružja. Započeli smo kontrolu osoba koje imaju dozvolu i drže oružje. Ovaj posao moramo završiti do 4. kolovoza. Počeli smo kontrolirati kako osobe s dozvolom drže oružje. Protiv vlasnika oružja podneseno je 116 zahtjeva za prijavu”, rekla je.

“Danas do 19 sati predano je 62.801 komada oružja. Zaista izuzetno uspješna kampanja, hvala svim građanima. Usluge psihosocijalne podrške djeci pružaju se redovito. Što se tiče izmjena kaznenog zakona, kaže da su one pripremljene i bit će usvojene”.

“Usluge psihosocijalne podrške pružaju se svakodnevno, a ukupan broj škola u kojima se pruža podrška je 13. Ukupno 57 liječnika i psihologa”, rekla je.

Premijerka Brnabić prethodno je rekla da je sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem i ministrom financija Sinišom Malim radila na tome koje dodatne ekonomske i političke mjere mogu biti poduzete te da će građani novim mjerama biti zadovoljni.

“Jedna od najgorih stvari koja se u ovom trenutku može dogoditi je politizacija tragedija. Pojedini su jedva čekali da se nešto dogodi i zloupotrijebili svaku tragediju, pa čak i ovu koja je zaista strašna i nezamisliva, i onda organizirali prosvjed. Trebali smo kao društvo zajedno sjediti na tim prosvjedima i vidjeti što dalje, a čuli smo samo čije se smjene traže, kao i oduzimanje nacionalnih frekvencija i ukidanje reality showova, što je licemjerno jer ljudi koji su donosili reality programe u Srbiju i na njima osobno zarađivali i smjestili ih u ustanove za djecu na televiziji poput B92.

Od ta 4 zahtjeva jedan je praktički u potpunosti ispunjen, a to je reality program, ako je o njemu riječ. Neki drugi, poput Nove, nisu niti spomenuli da žele ukinuti reality showove, pa je taj zahtjev djelomično ispunjen. Ministri koji su dali ostavke, ne vidim kakve veze imaju s ovim tragedijama”, rekla je.

“Moju ostavku imate na stolu, računajte na to. Smatram da su izlaz iz krize parlamentarni izbori do kraja godine”, rekla je.