‘NEMOJ TO RAZGLAŠAVATI PO NOVINAMA!’ Pupovac dobio zanimljivu ponudu: ‘Bojim se da još nije moment za povijesno podvlačenje crte’

Gostujući kod Romana Bolkovića u HRT-ovoj emisiji ‘1 na 1’, šef Srpskog narodnog vijeća (SNV) Milorad Pupovac govorio je o sindromu prevelike bliskosti i ogromnim razlikama Srba i Hrvata, o glavnim pitanjima koja muče Srbe u Hrvatskoj i Hrvate u Srbiji, kao i o uzrocima četverogodišnjeg izostanka dijaloga između Hrvatske i Srbije, a spomenuo je i bivšeg premijera Ivu Sanadera.

“Hrvatska i Srbija su prošle razdoblja zagrljaja, bratstva, zajedničkih ideja slobode, a prošla su i razdoblja sukobljavanja, ratovanja, istrebljivanja, protjerivanja. Dakle, Hrvati i Srbi imaju mnogo razloga i za ljubav i za mržnju, za prijateljstvo i za neprijateljstvo. Mislim da bi nakon svega toga trebalo doći do razdoblja trezvenosti u međusobnim odnosima u kojima ćemo vidjeti što smo dobro, a što loše učinili za sebe i za druge”, rekao je Pupovac, pa dodao:

“Bojim se da još nije moment za povijesno podvlačenje crte, ali jest moment, s obzirom na sve što se događaja oko nas u regiji i Europi, da pokušamo srediti odnose tako da budu što je moguće normalniji i da o nama što je moguće više ovisi stanje odnosa na prostoru zapadnog Balkana.”





O odnosima Hrvatske i Srbije

“Od 1991. do 1994. osim razmjene metaka i granata, poruka mržnje, razmjene mrtvih i zarobljenika, nije bilo druge razmjene. Potkraj 1994. potpisan je prvi akt o normalizaciji. Od 1998. do 2023., do 7. siječnja, praktički nije bilo nijednog značajnog susreta, zadnji je bio pokušaj predsjednika sabora i delegacije da posjeti Skupštinu Srbije koji smo naprasno prekinuli nakon što se Šešelj pohvalio skrnavljenjem hrvatske državne zastave. Bilo je teških riječi, podizanja atmosfere koja je štetila Hrvatima u Srbiji i Srbima u Hrvatskoj”, rekao je.

Pupovac je rekao da je nerješavanje otvorenih pitanja, kao što su pitanja nestalih i pitanje ratnih zločina te komemorativnih praksi, jedan od razloga koji je doprinio “kontaminiranoj, često zatrovanoj atmosferi u kojoj je dominirao tip govora koji je proizvodio ružne asocijacije jednih prema drugima”.

“Drugi razlozi su europski. Europa je svojim zamorom oko politike proširenja prepustila ovaj prostor ratnom nasljeđu umjesto perspektivi razvoja i napretka, umjesto europskoj perspektivi”, rekao je Pupovac.

Približavanju Hrvatske i Srbije, istaknuo je Pupovac, doprinijela je odluka predsjednika Vučića i premijerke Brnabić da se u vladu Republike Srbije uključi predstavnik Hrvata u Srbiji – Tomislav Žigmanov.

“Njegovim imenovanjem došlo se do točke koja je otvorila prostor za to da se odnosi počnu drugačije gledati, to je bio značajan iskorak”, rekao je.

‘Važno je da nema govora mržnje’

Pupovac je, govoreći o otvorenim pitanjima, rekao kako je bitno da nema govora mržnje.









“Da se olako ne poseže za time da se Hrvate u Srbiji ili Srbe u Hrvatskoj gleda kao neprijatelje, kao ljude koji ne pripadaju tu gdje žive stoljećima”, kaže Pupovac.

Iznimno je važno da Srbi u Hrvatskoj imaju sve pretpostavke za život poput struje, vode, prometnice i javni prijevoz u sredinama u kojima žive, kao i da te sredine imaju neku perspektivu. Nije lako živjeti u Gospiću, Gračacu ili Donjem Lapcu, nije lako biti ni na području zapadne Slavonije, ali vide se velike razlike u tim krajevima. Osiromašenje i nemanje perspektive je opće stanje u značajnom dijelu našeg prostora, ali devastiranost je prisutna u povratničkim sredinama”, rekao je Pupovac.

‘Sanader mi nije ponudio mjesto ministra’

Pupovac je rekao i kako mu Ivo Sanader nije ponudio da postane ministar vanjskih poslova, ali da jest netko drugi, kasnije.









“Ivo Sanader je ponudio da budem potpredsjednik vlade i bio sam na sva zvona najavljen i on nije mogao vjerovati kad sam mu rekao: ‘Nemoj to razglašavati po novinama jer ja to ne mogu biti, ministarsko mjesto traži mnogo više angažmana’. Do danas sam zahvalan profesoru Slobodanu Uzelcu koji je to mjesto prihvatio i izvrsno obnašao dužnost potpredsjednika vlade iz redova srpske zajednice”, otkrio je Pupovac.