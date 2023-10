Vučić gostovao kod novinarke s čijim se mužem posvadio: ‘Ne gurajte mi riječi u usta’

Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, gostovao je u ponedjeljak navečer u emisiji CNN-a kod novinarke Christiane Amanpour. Istaknuo je da su izvještaji koji su stizali u Bijelu kuću o događajima u Banjskoj bili netočni.

“Izvještaji koji su stizali u Bijelu kuću o događajima u Banjskoj nisu točni. Prema Ugovoru imamo pravo korištenja teritorija u sigurnosnoj zoni. Prije nekoliko dana imali smo manje od 8400, danas imamo 4400 ljudi u toj zoni, što je normalno. Uvijek smo slušali naše partnere o deeskalaciji situacije, ne trebaju nam ratovi, želimo veću prisutnost KFOR-a, posebno na sjeveru Kosova”, rekao je.

‘Neću braniti ubojstvo’

Novinarka Amanpour postavila pitanje Vučiću hoće li Milan Radoičić odgovarati za događaje u Banjskoj.

“Srbija će naravno pozvati na odgovornost sve ljude koji su počinili kaznena djela, on je dostupan i na našem teritoriju i tužiteljstvo će raditi svoj posao. Međutim, ima nešto drugo, ja sam govorio o problemima, problem je što su se Srbi htjeli zaštititi i ja neću braniti ubojstvo kosovskog policajca i ja to osuđujem. Srbi su uhićeni bez ikakvih optužbi”, rekao je.

Na pitanje boli li ga još “desna ruka da potpiše sporazum s Kosovom”, Vučić je odgovorio:

“Cijenim vašu objektivnost, želim reći da možda niste pratili ono što je EU govorila nakon našeg zadnjeg sastanka.” EU je tada javno rekla da je Srbija potpuno konstruktivna.

O Đokoviću: Rekao je nešto iz dubine srca

Vučić je rekao kako “radi sve što je rekao da će učiniti, ali postoji Ustav Srbije i ja ga se moram pridržavati. Ništa nisam skrivao u njihovom prisustvu”, rekao je Vučić o pregovorima s Prištinom. Ocijenio je da je mir u najboljem interesu Srbije i cijele regije.









Pitala ga je podržava li retoriku srpskog tenisača Novaka Đokovića, podsjetivši na situaciju na Roland Garrosu kada je srpski tenisač nakon meča u kameru napisao: “Kosovo je srce Srbije, zaustavite nasilje”. Vučić je istaknuo da vjeruje kako je Đoković izrazio svoje osobno uvjerenje.

“Vjerujem da je Novak Đoković rekao nešto iz dubine srca, 99 posto ljudi u Srbiji vjeruje u to, ali mogu vam reći jednu stvar, a to je da mi političari moramo biti pragmatični i racionalni. To znači da konstruktivnim pristupom moramo pronaći rješenja i vidjeti kako ćemo se nositi s problemima u budućnosti i kako prevladati sve te teškoće”, zaključio je predsjednik Srbije.

‘Podržavam Daytonski sporazum’

Govoreći o odnosu prema Bosni i Hercegovini, Vučić je istaknuo da Srbija podržava Daytonski sporazum i teritorijalni integritet BiH. Također je napomenuo da treba izbjegavati stavljanje riječi u njegova usta.









“Nemojte stavljati vaše riječi u moja usta. Ja podržavam Daytonski sporazum i teritorijalni integritet BiH”, rekao je Vučić, kada je Christiane Amanpour tražila da se izjasni slaže li se s politikom i riječima Milorada Dodika.

Poznaju se od prije

Inače, Christiane Amanpour je svjetski poznata novinarka, koja je zanat stekla izvještavajući i s područja bivše Jugoslavije. Također je bila u braku s bivšim pomoćnikom državnog tajnika SAD-a Jamesom Rubinom, koji se ove godine nakon dugo vremena ponovno našao u središtu pozornosti domaće javnosti nakon oštrih kritika i optužbi koje je Vučić iznio na njegov račun.

Na konstataciju Jamesa Rubina da je Beograd postao “centar ruskih dezinformacija”, Vučić je odgovorio kako se neki ljudi oslanjaju na animozitet prema Srbiji iz devedesetih. Podsjetio je da će Srbija nastaviti s prijateljskom politikom prema SAD-u, ali i zadržati samostalnu politiku u odnosima s drugim državama poput Kine i Rusije.

“Dakle, James Rubin je prilikom posjete Podgorici rekao kako se nada i očekuje da se Podgorica neće oslanjati na Beograd i Moskvu. I u nekoliko je navrata govorio o Beogradu kao središtu ruskih dezinformacija. Na stranu to što to nisu stvari koje su ni blizu istini, nego govore o tome da su neki ljudi u američkoj administraciji naslonjeni na vrijeme iz 90-ih kada se vedrilo i oblačilo, a imaju isti animozitet prema srpskom narodu. Ali dobro, to je njihovo pravo, a mi ćemo i dalje imati prijateljsku politiku prema SAD-u i svima drugima. Ali isto tako nećemo kao neki srljati u sukob s Kinezima i Rusima, nećemo sudjelovati u njihovoj utrci, ne pada nam na pamet, i sačuvat ćemo svoju slobodarsku i samostalnu politiku”, rekao je Vučić.