VUČIĆ SE OBRUŠIO NA ZEKANOVIĆA: ‘Njima je sve to orgijanje. Nek’ si ti zdrav 100 godina Hrvoje’! Najavio golem projekt s Mađarskom: ‘Hrvatska nije pouzdana’

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Palači Srbije obratio se naciji.

Na počeku obraćanja rekao je da će govoriti o Kosovu i Metohiji. Najavio je da će govoriti o gospodarstvu, financijama, odnosu prema EU te sankcijama prema Rusiji.

“Neću vam moći pružiti sve informacije, ne zato što ne želim, nego zato što ne želimo s tim u javnost”, rekao je.





“U skladu sa dogovorom koji sam napravio s predsjednicom Vlade želio bih obavijestiti građane Srbije o svim političkim događajima i onome što Srbija može učiniti.

Prvo bih govorio o Kosovu i Metohiji, iako vam neću moći pružiti 100 posto informacija koje imam, ne zato što ne želim.

Naša pozicija je sve kompliciranija jer zapadne zemlje će pokušavati riješiti problem Kosova njegovim ulaskom u UN jer misle da tako rješavaju problem, ali i da uzmu iz ruku argument Kosova Vladimira Putinu”, rekao je Vučić.

‘Svakodnevno nas provociraju Albanci na sjeveru’

“Naša najveća greška bila je ta što smo prihvatili da EU počne rukovoditi procesom rješavanja konačnog statusa Kosova. Bez obzira na briselski sporazum, mi nismo na dnevni red postavili zajednicu srpskih općina. Uvijek bi rekli ‘sljedeći put’. Albanci bi nama govorili da ovo nije u skladu s njihovim ustavom. Vidjeli ste izjave predsjednice tzv. Kosova, i nitko ih neće opomenuti iz EU. Moja dužnost je da prenesem stav Srbije, razgovor je važan, moramo raditi na pomirenju s Albancima. Za Srbiju je i zbog ustava, ali ne i samo zato, je neprihvatljivo da Kosovo bude članica UN-a. I to će nositi posljedice. Bilo bi važno da se mi ne bunimo i da svima damo signal da smo za to da Kosovo uđe u UN”, kazao je Vučić.

“Nas svakodnevno provociraju Albanci na sjeveru. Prije par dana je došao veliki broj britanskih vojnika na sjever Kosova, kako bi narod vidio kakva je to moć. Imamo sve dokumentirano, naravno, oni će reći da su to redovni zadaci… Nikako da ti redovni zadaci budu drugdje, a ne na sjeveru Kosova.”, rekao je srbijanski predsjednik.

“Politika naše zemlje je da nam mogu uzeti sve, ali ćemo se boriti svom snagom da čuvamo zemlju i naše granice. Izgledi su nam mali, ali sada ne postoji volja u srpskom rukovodstvu da se prihvati nezavisno Kosovo i njihovo članstvo u UN-u”, kazao je Vučić.









Zbog sukoba u Ukrajini su se pokazale tri važne stvari. Krenuli smo u velika ulaganja u modernizaciju industrije jer je jasno da će dugo trajati sukobi u svijetu i zato što možemo provesti sve što proizvedemo. Zbog toga nećemo ostati bez oružja. Potpisao sam da 20 posto svega proizvedenoga u Srbiji ostane nama i našoj vojsci”, kazao je Vučić.

“Sljedeća zima će biti teža nego ikad. Srbija ima samo jedan naftovod koji ide preko Hrvatske. U energiji su nam potrebna velika ulaganja i uložiti ćemo 12 milijardi u energiju jer je ona žila kucavica. Vidjeli smo da poslije godina pouzdanog snabdijevanja, Hrvatska se pokazala kao nepouzdan partner. Moramo krenuti u diverzifikaciju izvora nafte i s Orbanom krećemo u izgradnju naftovoda da se možemo spojiti na njihov dio. Naftovod bi mogao stajati oko 100 milijuna eura. Što se nafte tiče, napravili smo i naše rezerve nafte su 119 milijuna tona benzina što je dovoljno za 75 dana ako se prekine dovod nafte prema našim rafinerijama”, kazao je srbijanski predsjednik.

“Kupovati ćemo 20 posto skuplju iračku naftu koja će JANAF-om krenuti u Srbiju, ali ćemo što brže raditi da se spojimo na mađarski naftovod. Imamo najveće zalihe plina u povijesti i ne trošimo rezerve. U Europi samo Mađarska ima nižu cijenu plina za građanstvo. U Hrvatskoj je viša cijena, u Njemačkoj je sedam puta skuplja cijena plina. Ako plin i poskupi, to neće ići preko zdravog razuma i neće biti udar na građane. Što se tiče cijene električne energije naše cijene su znatno niže od onih u okruženju.”, rekao je Vučić.









‘Srbija će i dalje biti zemlja niskih cijena’

“Ono što je za ljude važno i kada bude skočila cijena električne energije to će biti u razumnim okvirima i Srbija će biti i dalje zemlja niskih cijena. Problem je što nam treba još struje za industriju pa ćemo razgovarati s našim kineskim prijateljima da nam dođe do odgode. Najveća potrošnja je uoči dana sv. Nikole. S Mađarima i Amerikancima i drugima razgovaramo da se radi Đerdap 3 i Bistrica. Samo Amerikanci nam mogu riješiti problem s Rumunjima. Moramo razgovarati s Kinezima i Indijcima o izgradnji još jedne rafinerije koja nam je potrebna kako bismo mogli prerađivati i naftu iz Venezuele. Što se tiče naftovoda, radimo nekoliko inter konektora koji su nam jako važni. Zahvalan sam EU na našoj vezi sa Sjevernom Makedonijom, ali važno nam je raditi plinsku i naftnu vezu s Rumunjskom ako budu zainteresirani. Zainteresirana je i Republika Srpska”, rekao je Vučić.

“Razmišljamo da uvedemo ekstra profit na energetske kompanije što će narod pozdraviti, ali tajkuni neće. Srbija je u ovom trenutku više nego likvidna, nemamo problema s cash flowom. Neki kažu kako se povećao dug i oni govore o apsolutnim brojkama. SAD duguju tisuću puta više od nas. Naše su javne financije stabilnije jer oni štampaju pare. Stanje je stabilno, ali problem će biti jačanje američkog dolara. Izvršili smo četiri hedge operaciju da bismo spustili nivo našeg duga u dolarima. Dobro se držimo, razgovaramo s MMF-om i mislim da ćemo uspjeti ispregovarati stand bv aranžman i neće biti problema s likvidnosti.

Republika Srbija ima najjeftiniji kruh u Europi. Zalihe kukuruza su manje zbog suše, imamo dovoljno suncokreta, dovoljno šećera, kupljene soli. Povećali smo četiri puta konzerve, imamo 11 milijuna litara ulja, povećali smo količine graha i graška”, kazao je srbijanski predsjednik.

Vučić je najavio i dizanje mirovina kao i plaća u javnom sektoru. Najavio je i dizanje plaća za vojsku 25 posto.

“Minimalna zarada u Srbiji će biti 340 eura. Uspjeli smo osigurati pet tisuća dinara za mlade ljude i to ćemo isplatiti do nove godine. U rujnu je Srbija uspjela privući više od 3 milijarde izravnih investicija, što je rekord. Puno je tu kineskih i japanskih investicija. U sljedećih godinu dana završiti ćemo pet auto puteva”, najavio je Vučić.

“Nastaviti ćemo ulagati u željeznice. Već su krenuli pregovori s EU, razmišljamo da se na jednom dijelu spojimo s Crnom Gorom. Usprkos krizi, nismo odustali od investicija”, rekao je.

‘Hrvatska je pokazala najveće licemjerje’

“Bez obzira na to što mislili o mišljenju EU o Kosovu, Srbija i njezina vlada će morati na svom europskom putu proći mnoge reforme. Ono što nam predstavlja problem je situacija na Kosovu i naše usklađivanje s EU o čemu s njima stalno razgovaramo. Nikada nećemo izlaziti prema naciji bez jedinstvenog stava. Mislimo da smo svoju politiku postavili dobro, ali se stvari mijenjaju. Mnogi gledaju Srbiju kao da se ništa nije promijenilo 1999. Nikome ništa ne dugujemo. Ovo radimo zbog poštovanja sebe i elementarnih moralnih principa i jer znamo što znače sankcije. Nastaviti ćemo dok šteta Srbiji ne bude tolika da ćemo morati prihvatiti neku drugu stvarnost. Neću bježati od toga da vam kažem da smo promijenili odluku”, kazao je Vučić.

Odgovarajući na pitanja novinara je rekao da je s Macronom i Scholtzom razgovarao o Kosovu i kao da će sljedeće dvije godine zbog odluke EU morati plaćati skuplju naftu.

“Koje je to licemjerje. Govore kako će pomoći zemljama, a mogli su nas izuzeti. Hrvati su sebe izuzeli iz sankcija, ali nama to ne daju. Gdje je tu logika. Dovoljno je da jedan glasuje za sankcije i nema konsenzusa za promjenu odluke jer je stara odluka bila ta da mi ne budemo izuzeti. EK se pojavi s tim prijedlogom, jedan podrži, još jedna zemlja podrži i to je to. Mađarska nam je iskreni prijatelj, oni su rekli da su protiv toga, i Grčka, Bugarska, Albanija. Možda smo glupi, ali nismo mala djeca. Mi ćemo se snaći. Biti će nam troškovi veći. Brine me što sve što smo radili u 10 godina ćemo potrošiti u godinu dana. Niske cijene plina i struje držimo zbog građana i poduzeća. U nekim zemljama do ožujka neće biti trgovačkih centara ubog visokih cijena struje. Njemačka će iz ovoga izaći najjača u Europi iako je i ona teško pogođena”, kazao je Vučić.

“Mađarska je 1999. trebala napasti Srbiju kopnenim putemn, Clinton je to naredio, a Orban je to odbio u čemu mu je pomogao Gerhard Schroeder. Dozvolio Orban da to kažem. Margaret Thatcher je bila jako ljuta zbog toga, rekla je da će zbog toga poginuti više britanskih vojnika. Hvala ruskom predsjedniku što je spriječio da Srbija bude genocidna država. Ispričavam se što Srbiju volim najviše””, kazao je Vučić.

“Nije na meni da se mijenjam u izbore u Republici Srpskoj. Na meni je da pričekam rezultate i da čestitam pobjedniku”, kazao je Vučić.

Komentirao je i intervju sa silovateljem Igorom Miloševićem koji je objavljen u Informeru, srbijanskom tabloidu koji je sklon Vučići. Rekao je da on takav intervju nikada ne bi napravio, ali da su novinari “radili svoj posao”. Rekao je da se nije prosvjedovalo ispred redakcije Danasa kada je objavljen intervju “s glumcem koji je silovao dječake”.

Na pitanje da komentira izjave hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i zastupnika Hrvoja Zekanovića, rekao je da bi Hrvatska mogla bez nafte, ali ne i bez mržnje prema Vučiću.

“Pokažite mi dan da u hrvatskim medijima nema teksta protiv Srbije. Da netko položi svijet stradalnicima, da je to njima orgijanje. Hvala tebi Hrvoje. Nek si ti zdrav 100 godina Hrvoje. Neka se ne brinu, imati će Srbija nafte. Srbija neće dozvoliti samoizolaciju, mi to sebi ne možemo dopustiti i nismo blizu toga i napraviti ćemo sve da se to ne dogodi”, zaključio je Vučić.