VUČIĆ ČUPA KOSU, U GADNOM JE PROBLEMU! Tek počeo ‘stari plan’ provoditi u djelo, a ‘u glavu mu doletio bumerang’: Njegovi igrači napravili katastrofalnu grešku

Autor: Lucija Brailo

Dobro poznata u regiji, rudarska korporacija “Rio Tinto Iron Ore” ovih se dana našla u velikom i neočekivanom problemu. Isti je to Rio Tinto kojega srpski predsjednik Aleksandar Vučić uporno pokušava uvesti u Srbiju. Ponovno.

Naime, australski rudarski gigant uspio je napraviti nevjerojatnu glupost, izgubivši negdje na cesti u zapadnoj Australiji opasnu radioaktivnu kapsulu.

Da stvar bude gora, riječ je o milimetarskom predmetu, koji je izgubljen na putu od 1400 kilometara, pa sada vlasti tapkaju u mraku, zapravo tražeći ‘iglu u plastu sijena’. No, Vučić je bio na korak do uspjeha da uvede ovu korporaciju u Srbiju zbog iskopavanja litija. Spriječili su ga mnogi prosvjedi protiv te ideje, odnosno dolazak izbora, pa je morao odustati. No, tek nakratko.





Vučić taman ponovno počeo otvarati vrata Rio Tintu u Srbiju

Tako je srpski predsjednik ponovno počeo lagano otvarati put rudarskoj korporaciji u svoju zemlju, pa je prije desetak dana u intervjuu za Bloomberg kazao kako bi “Srbija mogla preispitati svoju odluku o blokiranju projekta Rio Tinto grupe za izgradnju najvećeg rudnika litija u Europi, vrijednog 2,4 milijarde dolara”.

Podsjetimo, prosvjedi ekoloških i opozicijskih grupa zbog rizika od zagađenja naveli su premijerku Anu Brnabić da zaustavi razvoj tog projekta prije godinu dana. Odnosno, da je uveo Rio Tinto mimo volje građana tada, to ne bi bilo pametno jer su se približavali izbori u Srbiji, pa si Vučić nije mogao priuštiti gubitak glasova. Zbog toga je Rio Tinto ostao ‘na ledu’. Sve do sada, kako se čini.

“Narod ne bi trebao propustiti priliku da iskoristi svoje ogromne rezerve litija. Mi smo jedina zemlja koja se zapravo suzdržala od eksploatacije”, rekao je Vučić i dodao da je zaustavljanje projekta “veoma neodgovorno”. Međutim, danas je, kako se čini, Rio Tinto ispao neodgovoran.

Nevjerojatna neodgovornost korporacije

Zato ovaj najnoviji opasni incident uopće ne ide u prilog velikim Vučićevim investicijskim planovima, koje malokad propusti spomenuti. Rio Tinto se, zbog gubitka visoko radioaktivne kapsule negdje na cesti po Australiji, ispričao, a vlasti su i dalje u potrazi za izgubljenom opasnom kapsulom.

No, krajnje neodgovorna korporacija, sudeći prema kronologiji događaja, prilično je opušteno shvatila svoje nedjelo.

Naime, kapsula s opasnom supstancom bila je dio uređaja i vjeruje se da je ispala iz kamiona tijekom transporta iz rudnika u grad Perth 10. siječnja. Kamion koji je prevozio kapsulu stigao je u skladište u Perthu 16. siječnja, a službe hitne pomoći sjetili su se obavijestiti o nestaloj kapsuli tek 25. siječnja, čak devet dana nakon gubitka radioaktivnog predmeta.









Inače, izgubljena kapsula je dimenzija osam milimetara puta šest milimetara. Izdano je upozorenje da bi se mogla zaglaviti u automobilskim gumama, što znatno proširuje područje potrage, na zapravo cijeli kontinent.

To, najblaže rečeno, nikako nije dobra vijest, budući da se u kapsuli nalazi Cezij 137, koji se obično koristi u mjeračima radijacije i emitira opasne količine zračenja. Može izazvati opekline, a produljeno izlaganje može izazvati rak.

Kako će nakon ovoga uvjeriti Srbe da im treba Rio Tinto?

Bit će izazovno Aleksandru Vučiću nakon ovog ekološkog incidenta uvjeriti Srbe da im Rio Tinto baš treba, jer kako objasniti takvo što o korporaciji koja okolo sije radijaciju i uzrokuje ekološke probleme te opasnosti za živa bića, pa se zbog toga ispriča?









Ipak, “Rio Tinto želi ponovno otvoriti pregovore s Vladom Srbije o svom projektu Jadar litij vrijednom 2,4 milijarde dolara, koji je blokiran nakon masovnih prosvjeda, a uoči izbora”, izjavio je u četvrtak izvršni direktor i predsjednik kompanije Simon Thomson. On dodaje i da je Vlada Srbije oduzela dozvole za projekt Jadar u siječnju poslije masovnih prosvjeda izazvanih zabrinutošću za životnu sredinu zbog planiranog rudnika.

“Nadamo se da ćemo moći da razgovaramo o svim opcijama s Vladom Srbije sada kada izbori nisu na putu“, rekao je Simon Thomson na godišnjem sastanku kompanije u Australiji, u prvim javnim komentarima Rio Tinta poslije izbora.

‘Sigurno nismo odustali od Jadra’

Reuters podsjeća i da je “predsjednik Srbije Aleksandar Vučić velikom većinom pobijedio na izborima u travnju, ali njegova stranka nije uspjela sama formirati vladu“. Thomson je podsjetio da je “projekt Jadar, koji bi mogao zadovoljiti 90 posto trenutačnih europskih potreba za litijem, bio vrlo važan za Srbiju jer bi mogao potaknuti ekonomski procvat zemlje i otvoriti mogućnosti za razvoj nizvodnog poslovanja za snabdjevanje zelenom tehnologijom europskog automobilskog tržišta“.

“Ali sigurno nismo odustali od Jadra, jer, iskreno, to je savršen projekt“, rečeno je iz kompanije novinarima nakon godišnjeg sastanka. Osim toga, naglasili su i da projekt ima “besprijekorne” ekološke, društvene i upravljačke akreditacije. Vjerojatno su isto tvrdili i u Australiji.