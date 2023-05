VUČIĆ ĆE OTIĆI U ŠKOLU GDJE JE POČINJEN MASAKR! Dječak-ubojica još na promatranju: ‘Upisat ću se u Knjigu žalosti, nije problem’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će otići u OŠ “Vladislav Ribnikar” gdje se dogodio masakr.

Na novinarsko pitanje zašto se nije upisao u Knjigu žalosti povodom tragedije u toj školi, Vučić je odgovorio da je išao u crkvu zapaliti svijeće i da će otići u tu školu da vidi što se u njoj treba napraviti.

“Zato što sam upalio svijeće u crkvi i zato što sam još tri puta, a nisam mogao ići samo na jedno mjesto, jer nisam mogao stići istog dana i do Mladenovca, samo je to razlog, ništa više. Nije problem, upisat ću se u Knjigu žalosti ako je to pitanje”, rekao je.





Podsjetimo, 3. svibnja je učenik 7. razreda Kosta K. (13) u školi na Vračaru ubio sedmoro učenika i školskog portira.

Dječak-ubojica nalazi se na promatranju na odjelu neurokirurgije.