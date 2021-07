VUČEMILOVIĆ NEMILOSRDNO ‘OPRALA’ SVE REDOM! Za mladu asistenticu nije birala riječi: ‘Bolje da se nije ni pojavila, obmanjuje javnost’

Autor: D.V

Naprasni odlazak Miroslava Škore s čelnog mjesta Domovinskog pokreta i dalje je svojevrsni misterij, a njegovom neočekivanom odlukom najviše je šokirana i vidno razočarana upravo njegova sestra Vesna Vučemilović. Nakon što je krajem prošlog tjedna na vidjelo izašao stranački sukob s PR savjetnicom Matejom Jozeljić, član Predsjedništva DP-a Igor Peternel prozvao je Vučemilović da se “nekorektno ponaša i medijski divlja”. Nakon javnih prozivki ponovno se oglasila saborska zastupnica, koja ni ovog puta nije ostala dužna kolegama.

Ponovno je istaknula da se zalaže za poštivanje pravne procedure.

“Škoro je predsjednik stranke u ostavci, isto tako je odgovorna osoba u ostavci – odgovara za sve kao i prije, sve dok se ne provede u Ministarstvu uprave. Ja samo inzistiram na pravnoj proceduri. Neću iznositi ništa što može naštetiti DP-u kao stranci, a neću iznositi ni prljavo rublje u medije. Spajić me optužuje da lažem, no to nije istina”, poručila je za N1.

‘Ja ne divljam’

“Ne znam što je sporno u mom zahtjevu da se sazove sjednica Predsjedništva. Nisam obmanjivala javnost, a ovo prepucavanje u medijima mora prestati. Još uvijek je nejasno zašto sjednice nije bilo i tko je objavio dokument Škorine ostavke na njegovoj stranici. Nitko ne spori da je dao ostavku, no način je sumnjiv i sporan. Sve to liči na sumnjivu rabotu”, rekla je Vučemilović pa se osvrnula na Peternelove “napade”.

Tvrdi kako je ona smirena osoba i da ne divlja.

“Mogla bih reći da Peternel divlja, uostalom svaki dan je u medijima. Neću nikada podržati te autokratske pristupe. Neka mi Peternel objasni što sam krivo učinila jer želim da se poštuje zakon i pravne procedure?”, upitala je pa se potom dotakla Mateje Jozeljić.

‘Bolje da se nije pojavila’

“Naš PR se ponaša čudno, kriznu komunikaciju vodi na jako čudan način. Daje se dojam da se radi o spekulacijama i manipulacija, čak i ilegalnim radnjama”, govori pa zauzima žestok stav prema mlađahnoj asistentici.

“Tko je dao Jozeljić da mimo svih procedura objavi ostavku Miroslava Škore na Facebooku? Jozeljić obmanjuje javnost da je prošla tri kampanje sa Škorom, bila je do zadnje novinarka. Pojavila se u posljednjoj, i iskreno, bolje da se nije ni pojavila”, iskreno će Škorina sestra.









Na pitanje je li zainteresirana za poziciju nove šefice DP-a rekla je kako je o tome prerano govoriti.