VRUĆE U SABORU! MAHAO HDZ-ovcima PRED NOSOM ‘Neke stvari se ne mogu kupiti novcem, za sve ostalo vam je potrebna ova članska iskaznica’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Nastavljena je 15. sjednica Hrvatskoga sabora, a zastupnici bi trebali raspraviti Vladin prijedlog o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Europskog stabilizacijskog mehanizma (ESM) i sporazuma o izmjeni tog Ugovora,.

Članstvom u njemu, Hrvatska bi stekla dodatnu zaštitu i sigurnost, posebice u vremenima kriza. Pristupanjem ESM-u, Hrvatska će uplatiti kapital od 422,3 milijuna eura, kroz pet godišnjih rata. Od 2035. godine, odnosno nakon isteka roka privremene korekcije, uplatit će dodatni kapital od 233 milijuna eura. Raspravit će i konačan tekst novog Zakona o hrani te izmjene Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Saborska sjednica počinje slobodnim iznošenjem stajališta.





Prvi na redu je Klub zastupnika Mosta, za govornicom je Ante Kujundžić.

“Hrvatska je ponovno učinjena malom, sve što nam je vidljivo temeljem prepiski, pred nas postavlja ozbiljno pitanje: Jesu li u prljave rabote uključeni članovi vladajuće većine sa svih razina vladi? Jesu. Nije stvar pojedinca, iz svega ranije rečenog možemo reći da je riječ o kolektivnoj odgovornosti. Spominjalo se da nam Zdravko Mamić reformira pravosuđe, možemo reći da nam Josipa i Gabrijela formiraju vladajuću većinu”, počeo je i zatim krenuo komentirati slučaj posvojenja djece iz Afrike.

“Što u konkretnom slučaju radi Ministarstvo, ništa, spava. Pitanje svih pitanje je li resornom Ministarstvu fokus dijete. Sram nas sve može biti”, zaključio je.

Pavliček mahao iskaznicom HDZ-a

Na redu su Suverenisti, govorio je Marijan Pavliček.

“Neke stvari se ne mogu kupiti novcem, za sve ostalo vam je potrebna članska iskaznica HDZ-a. Ona otvara sva vrata, rješava uposlenje, poticaje, niz benefita nosi. Žao mi je poštenih članova HDZ-a kada moraju ovo gledati, vrhuška se ponaša kao interesna skupina. U novu aferu upleteni su najbliži suradnici premijera. Glasnogovornik ima prepisku s bivšim članom Uprave Hrvatskih šuma, žele uposliti stranačke kolege i prijatelje. Jučer Milić bez obraza kaže: ‘Ne, ja nisam urgirao za prijatelja da dobije stalan posao i ugovor na neodređeno’. Hrvatske šume imaju preko 8000 uposlenika. Dajte molim vas, vi šaljete ime i prezime i u roku od 24 sata dobivate informaciju da će osoba raditi na neodređeno. Kakva šuplja priča, Hrvatske šume nisu privatna prćija HDZ-a. Niste ih naslijedili od ćaće i djeda, te firme je stvarao hrvatski narod desetljećima. Jučer veliki ‘AP’ kaže da je dopisivanje veliko ništa, nadam se da će se Droh time zabaviti pa da vidimo da je to veliko svašta. Smijenio je ministre zbog sumnje na korupciju, jesu li to europske vrijednosti. Hvali se uspjesima, 400 tisuća Hrvata je napustilo Hrvatsku u 10 godina”, rekao je u izlaganju.

‘Molim da se Milanović ispriča’

Ermina Lekaj Prljaskaj iz Kluba zastupnika nacionalnih manjina govorila je o odnosima Hrvatske i Kosova.









Znamo da je u Prištini održan prvi gospodarski forum Kosovo Hrvatska, to je prilika za rekapitulaciju odnosa naša dva naroda. Od šezdesetih godina ti odnosi dobivaju zamah kada Albanci s Kosova doseljavaju u Hrvatsku, tu su tražili mjesto pod suncem, Hrvatske je brojnim Albancima bila prozor prema zapadnom svijetu. Osvrnula bih se na odgovornost Albanaca prema Hrvatskoj, mnogi su za vrijeme Domovinskog rata pridružili hrvatskim braniteljima. Možda nekima to nije poznato, tijekom Domovinskog rata poginulo je 87 Albanaca. hrad Heroj Vukovar, branilo je oko 200 albanskih dragovoljaca, u srpskim logorima nestalo je 36 zatočenih Albanaca. Moram naglasiti potporu koju je hrvatska državna politika pružala Kosovu u procesu osamostaljenja i približavanja euroatlantskih integracija. Moram se osvrnuti na izjavu Milanovića. Njegova nepromišljena izjava neće utjecati na dobre odnose između RH i Kosova koji su sve bolji, Milanović bi najmanje mogao učiniti da je ova bačena sjena prestane biti javna tema i molim da se javno ispriča”.

SDSS-ov Boris Milošević govorio je o slučaju policajca s dvojnim državljanstvom koji je dobio poziv za srpsku vojsku.

“Meta su u Saboru bili policajci s dvojnim državljanstvom, proziva ih se zbog maltene državnog udara i to zbog jednog čovjeka koji je pogriješio u slučaju s administracijom. To očito nije dovoljno da je pokrenut disciplinski postupak pa je pokrenut linč, Uvjet za prijem u policiju je hrvatsko državljanstvo, nacionalnost nije odlučujući faktor. Namirisala se krv i jedan slučaj se diže kao nacionalna tema, priča se o 15 policajaca koji su dobili poziv od srpske vojske. Jaše se na toj neutemeljenoj činjenici. Prozivaju se svi građani RH koji imaju srpskog državljanstvo. Hajdemo principijelno onda iz vojske i MUP-a izbaciti sve s dvojnim državljanstvom. Sada se od mladog čovjeka koji je pogriješio radi lomača. Kada god se može, pokušava se dizati tenzija, to je sramotno i nepotrebno. Slučaja o velikom broju policajaca koji primaju zahtjeve za mobilizaciju nema”.









Željko Sačić tražio je povredu poslovnika

“Milošević predbacuje kolegama koji se bore za javne interese i da neprijatelji sustava ne mogu istodobno biti u Saboru”, rekao je i dobio opomenu.

Pavliček je Miloševiću rekao da vrijeđa sve koji su rekli istinu.