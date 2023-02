VRUĆE U SABORU ‘DRUG BULJ ČUPAO KOŠULJU!’ Pljušte teške riječi: ‘Red je da najgluplje dijete od tetke dobije posao ako ima iskaznicu HDZ-a’

Autor: M.P.

Nastavila se 15. sjednica Hrvatskoga sabora, a zastupnici će glasati o raspravljenim prijedlozima zakona u prošla dva tjedna te razmotriti izmjene Zakona o terminalu za ukapljeni prirodni plin.

Sjednica je počela iznošenjem stajališta klubova zastupnika, a nakon toga slijedi izjašnjavanje o amandmanima te glasovanje u 11 sati.

Počelo je burno, Mostovac Marin Miletić se s kolegama iz oporbe posvađao oko slučaja posvojenja djece iz Afrike. Zatim je za govornicu došao Hrvoje Zekanović.





“Moram se osvrnuti na tu raspravu. Razgolimo stvari do kraja, postoji osnovana sumnja da je netko pokušao kupiti djecu. To treba reći. Meni je tih ljudi žao, posebno mi je žao one osobe koja je žensko, ali želi biti muško i u muškom je zatvoru tamo. Ne bih joj bio u koži. Tim nesretnicima u zatvoru i djeci želim da što prije dođu u Hrvatsku. A sada prava tema. Zamislite, hipotetski, da je jučer kolegica Ahmetović, nakon priznanja Plenkovića da je ukrao 50 tisuća kuna, podnijela kaznenu prijavu državnoj odvjetnici. To bi bila glavna vijest. A dogodilo se suprotno! Ja sam podnio kaznenu prijavu protiv Peđe Grbina jer je priznao da je iz proračuna otuđio 7000 eura. Amen. Dragi mediji, hajdemo malo o tome ili je to možda ‘ne’ tema. Još par ‘ne’ tema, aglomeraciju vodovod u Zaboku radi SDP, OLAF to istražuje. Zatim smjena generacija u zagrebačkoj gradskoj upravi, Tomašević zapošljava više od Bandića, svi iz redom ‘Možemosta’, što Puljak govori o Ivoševiću kada fizički prijeti novinarima, kako ga brani Puljak kada on navodno nudi seks maloljetnicama? To su ‘ne’ teme. Što radi drug Bulj u Sinju? Umjesto da ravnateljicu vrtića zaposli gradsko vijeće, on ju zaposlio direktno, a preskoči hrvatsku braniteljicu. A u Šibeniku kada je bio skandal Bulj je čupao košulju, botuni su letjeli. Prisjetimo se Grmoje koji je priznao da su mijenjali statut Hrvatskih voda da zaposle kuma Petrova. To nisu teme! Jel’ te stranke nisu korumpirane? Ponavljam, jučer sam podino kaznenu prijavu protiv Grbina jer je javno priznao da je iz proračuna otuđio 50 tisuća kuna, neka vrati novac”, vikao je Zekanović.

Bernardić: Korupmiran HDZ, ali i Možemo

U ime kluba Socijaldemokrata govorio je Davor Bernardić.

“Upućujem sućut narodu Turske. Želim se oprostiti od Ćire Blaževića, legenda, prije svega čovjek. Hvala na svemu što si napravio. A sada, počinjem s citatom: “Zvao me ‘hefe’ i kaže ni slučajno on nigdje”, to je Jelić uputio Jakopčiću prema prepisci, Jelić se kao osoba od Plenkovićeva povjerenja uplitao u javne nabave. Bravo majstori, red je da najgluplje dijete od tetke dobije posao ako ima iskaznicu HDZ-a. AP je dobro znao što mu rade suradnici, izvjesno je da je sam nadzirao proces, vrh korupcijske hobotnice ušao je u Plenkovićev boravak. Hrvatski narod se izgleda navikao i otupio na korupciju. Na stranačka previranja nisu imune ni druge stranke poput Možemo, gdje se navodno biraju najsposobniji kadrovi bliski SDP-u i Možemo. Evo pratim natječaj za stručnu službu u Gradu Zagrebu, znam da će biti odabran kandidat Ž.M. Skrivaju se podaci o kandidatima da se ne može provjeriti njihova povezanost sa stranačkim strukturama”, oštar je bio Bernardić.

Beljak: DORH je kod mene jako žurno radio

HSS-ov Krešo Beljak obrušio se na rad DORH-a.

“Moram se osvrnuti na jučerašnji sastanak, gostovanje Zlate Hrvoj Šipek, sreća ili nesreća, imao sam drugog posla, sreća za nju da nisam bio tamo. Branila se što ne radi. Citiram ju: Žali se na nedostatak kapaciteta, zbog mjera Ministarstva pravosuđa intenzivira se rad i teško se to može pratiti. Moguće je da se oni bave politikom. Svi se kunu u trodiobu vlasti, ona se bavi politikom. Primjeri koji se vežu uz mene i HSS. Prije dvije godine bila je izborna skupština nakon koje su nezadovoljnici iz stranke podigli kaznene prijave protiv mene i to je bio argument da Ministarstvo uprave 4 mjeseca nije htjelo priznati da je Skupština valjana, to je rezultiralo direktnim utjecajem na oporbenu političku stranku. To ona radi. Je li to namjerno ili slučajno? Ne trebam pretpostavljati, birao ju je HDZ. Ona je HDZ-ovka, a prije toga je bila članica partije kao i većina HDZ-ovaca. Mene je osobno zbog verbalnog delikta neka minorna politička stranka koju ni ne znam kako se zove DORH-u prijavila zbog nekog govora mržnje. DORH je postupio po tom predmetu, vidjeli su i sami da je suludo, u roku od 3 mjeseca sam pozvan na sud. U roku do 10 minuta je presuda donesena u moju korist, ali imaju su resursa žaliti se na moju presudu, a ne stignu se baviti važnim stvarima. U DORH-u ima kvalitetnih i poštenih, ali Zlata Hrvoj Šipek to nije, ona je izdanak HDZ-ove hobotnice jedino što ona može napraviti je podnijeti ostavku i nek se legalno učlani u HDZ”.

Ahmetović: HDZ programiran za korupciju

SDP-ova Mirela Ahmetović govorila je o korupciji u Hrvatskoj.









“HDZ je programiran za korupciju, prvi put kriminalnom privatizacijom, pojedinci su od šofera postali tajkuni. Drugi put su bila javna poduzeća koja su im služila kao bankomat. Crnim novcem plaćala se kampanja, kupovali BMW-i. Kada smo mislili da ne ide gore od Sanadera, čujemo da HDZ opet izvlači novac pod palicom AP-a. Kupovanje naklonosti pojedinih medija, zapošljavanje, to je legacy AP-a koji je nadmašio doktora korupcije. To čini većinu u Saboru, dva uskokova optuženika, bivši ministar koji je službenom karticom kupovao parfeme, Wannabe liberal koji nikako da isporuči transparentnost, drugi politički prebjezi”.

Puljak: Aura nedodirljivog AP polako kopni

Marijana Puljak iz Kluba zastupnika Centra i Glasa kritizirala je HDZ.

“AP se prošli tjedan našao u ulozi urednika medija, da bi umanjio značaj tih afera, sugerirao je što je tema, a što nije, taj isti AP se od optužbi za korupciju brani teorijama zavjere. Oporba po njemu stvara kaos i želi destabilizirati državu, kao da je oporba uhvaćena s rukama u pekmezu. Vrhunska tema je i dalje korupcija HDZ-a i samog dirigenta koji orkestrira svima. Aura nedodirljivog polako kopni i pokazuje se pravo lice”.









Sačić: Ovo čovječanstvo nema svijetlu budućnost

Željko Sačić iz Suverenista upozorio je na alarmantno stanje u svijetu.

“Užas u Turskoj, ali nisu brojke pred našim očima, već obitelji. I naše obitelji, naši najmiliji jer smo to proživjeli prije nekoliko godina, dobro znamo kakav je to užas. Kao ljudi možemo pomoći, kako god možemo i gdje god. Mi kao Hrvatska ćemo to učiniti, ali pod dojmom te prirodne katastrofe, još sam snažniji u osudi protuljudskih gadova koji izazivaju ratove da narode porobe, otmu države. Mi kao čovječanstvo, bez obzira na sva traumatična iskustva, naše organizacije, nismo došli na razinu, pored toga što smo svakog trena u prilici vidjeti da smo slamka na vjetru, unatoč toga sami sebe idemo uništavati. Ne možemo poštovati pravila koja smo u ime najviših moralnih načela davno ostvarili. Imamo pred sobom dileme, kako se odnositi prema rastućem zlu. Kolega Bartulica je lijepo rekao da se stvaraju vidljiva dva bloka, Rusija i Kina, s druge strane svi ostali. Kada idemo razmotati sve varijante što se može dogoditi u konačnici dolazimo do strahovitih zaključaka. Rasplet događaja u zemlji koja je napadnuta velikoruskom agresijom može donijeti kraj čovječanstva. Stvari su jednostavne, Rusija i Kina s jedne strane, a Zapadne sile s druge strane. Ako će se ići samo na vojna nadjačavanja, bez drugih modela, ovo čovječanstvo nema svjetlu budućnost”, upozorio je.

Nakon glasovanja o amandmanima određena je stanka od 10 minuta, a u 11 sati slijedi glasovanje o zakonima.