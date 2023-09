Vruće pitanje nasljedstva SFRJ: Svi su ogorčeni na Srbiju, održao se važan sastanak

U okviru niza susreta koje su dužnosnici organizirali na marginama Opće skupštine UN-a, šefovi diplomacija zemalja bivše Jugoslavije sastali su se povodom teme o sukcesiji imovine.

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine priopćilo je da se tema razgovora odnosila na ubrzavanje implementacije Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše države.

“Ministri vanjskih poslova zemalja sukcesora bivše SFRJ sastali su se u New Yorku kako bi razgovarali o tome kako ubrzati implementaciju Sporazuma o pitanjima sukcesije. Zemlje koje su prisustvovale sastanku složile su se da će blisko surađivati na rješavanju otvorenih pitanja te su odlučili da se sastaju na redovnoj osnovi”, priopćeno je.

The Ministers of Foreign Affairs of Successor States of former SFRY met today in NY to discuss how to accelerate the implementation of the Agreement on the succession issues. The ministers of 🇧🇦, 🇭🇷, 🇲🇰 and 🇸🇮 regret that 🇷🇸 decided not to attend the meeting. 1/2 pic.twitter.com/RhtMnXwIzH

