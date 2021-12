‘VRTIO JE GLOBUS, PRIČAO O RAVNOZEMLJAŠIMA’ Što je presudilo Zekanoviću? ‘Ne mogu dozvoliti da mi stranka leluja s lijeva na desno’

Autor: Dnevno.hr

Hrvatski suverenisti koje vodi Marijan Pavliček izbacit će iz stranke saborskog zastupnika Hrvoja Zekanovića.

Kako je danas rekao Pavliček, disciplinski postupak je u tijeku, a svi će o ishodu biti obaviješteni kada donesu pravorijek.

Što je presudilo da Zekanović bude izbačen?

“Mi smo mjesecima znali da on ima drugačije mišljenje, znali smo da se cijepio i to je na svakom pojedincu da za sebe odluči. Nismo mu mogli oprostiti što je sve koji se nisu cijepili nazvao antivakserima odgovornim što ljudi završe na respiratoru. Pretjerao je u jednoj emisiji gdje je vrtio globus i ljude nazivao ravnozemljašima. Na osobnoj razini je vrijeđao kolege. Ova odluka nema veze s njegovim stavom o cijepljenju. Nije ni prvi ni zadnji koji se cijepio u stranci. No, ismijavanje svih kolega je neprihvatljivo. Zato smo podnijeli zahtjev za njegovim stegovnim postupkom”, rekao je Pavliček na N1.

Kaže, posvađani nisu i ovo je politička odluka.

“Ne mogu dozvoliti da stranka leluja s lijeva na desno, a da to nema veze i nije koordinirano. Najbolje da svatko ide svojim putem”, rekao je i dodao da ne postoje pukotine u Suverenistima.

“Stranka nije jedan čovjek niti će doći do odlaska većeg broja članova”, kaže Pavliček.