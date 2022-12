‘VRIJEME JE ZA POVRATAK U REALNOST!’ Nevjerojatna nonšalantnost Milanovića i Plenkovića: Ugrožena je nacionalna sigurnost i budućnost Hrvatske

Autor: dr. sc. Stjepan Šterc/7dnevno

Demografski nestanak hrvatske domicilne populacije prema svim je ključnim pokazateljima i trendovima hrvatska kruta i nezaobilazna stvarnost koju nije moguće negirati logičnim izričajima niti ju je moguće politički ignorirati zbog stalnog pristizanja novih izrazito negativnih službenih statističkih podataka o prirodnom padu i migracijama hrvatskog stanovništva. Izvršni je pozicijski zato odnos prema demografskim negativnostima ambivalentan (dvojakih mjerila, podvojen…), s formalnim javnim izričajima o posebnoj (strateškoj, ključnoj, primarnoj, ciljanoj…) važnosti u svim prigodama i javnim prikazima odgovornog izvršnog djelovanja (statistički gotovo nevidljivog), nasuprot neformalnom suglasju sa stvarnim demografskim stanjem i izvršnim nečinjenjem u svakom slučajnom kontaktu pozicijskih izvršitelja sa strukom.

Ambivalentnost na taj način postaje službena doktrina (skup mišljenja) u političkom promoviranju interesne ideologije i njezina glavnog obrasca djelovanja u javnosti – ostavljanja dojma. Posebno je zanimljivo kako je upravo ostavljanje dojma u javnosti postalo ključni cilj i smisao političkog djelovanja, inače izravno prenesenog iz diplomatskih ustaljenih načina uvjeravanja i posebno primjenjivanog na najvažniju demografsku problematiku suvremene europske i uvjetno nazovimo slobodne Hrvatske. Dijelom je u drugim područjima i moguće na temelju nekih statističkih pokazatelja potvrđivati smislenost izgovorenog i utjecati na javnu prosudbu, no vezano za demografsku problematiku i silinu negativnosti koje ju usmjeravaju to apsolutno nije moguće.

Obranaški pristup

Preostaje zato samo obranaški pristup sa svih pozicija pa naravno i onih politički najviših (najvećih, najširih, naj… naj…), iako pritom logika i povezivanja sa službenim podacima nemaju osnovu, već se računa samo na izvršnu pozicijsku važnost s kojom su ostali bez kriterija (uglavnom) pozicionirani izvršitelji zadivljeni bez iznimke i bilo kakve zadrške. Ukupna unutarstranačka-unutarpartijska zadivljenost nedodirljivi je monolit pa se odvojenost od stvarnosti tako zatvorenog interesnog ideološkog kruga samo pojačava s novopristiglim službenim negativnim demografskim podacima. Rezultat svega je nastavak demografskog propadanja Hrvatske i pridruživanje oba politička brda koja se u ničem ne slažu, ali se slažu u prihvaćanju demografskog nestanka Hrvatske kao očekivanog i posvuda po Europi prisutnog negativnog procesa uvjetovanog općim podizanjem standarda, demokracije, slobode, gospodarske razvijenosti, kretanja i ostalim sličnim modernizmima; kao da ne postoje znanost, logika, nacionalna razvojna potreba i parametarska dokazanost izvršnog postupanja na primjeru drugih zemalja u sprečavanju i zaustavljanju demografskih negativnosti u njihovu nacionalnom interesu.





Obranaški pristup s oba politička brda očekivano je suglasje u postavljenoj političkoj doktrini upravljanja Hrvatskom i s obzirom na minuli rad i njegove rezultate u vremenima čelnih izvršiteljskih pozicija, iako je nelogično s obzirom na učestalost suprotstavljanja praktički oko svih ostalih manje važnih stvari u zemlji. Obostrani napadi pri kojima se ne biraju riječi, teme, vremena, mjesta ili razine uvreda rezultirali su ipak iznenađujućim i potpuno neočekivanim suglasjem oko razumijevanja, postupanja i odgovornosti vezanih za demografsku problematiku. Racionalnom promišljanju to je razumljivo, zato što im je obojici demografska problematika samo dodatni političko-diplomatski teret kojem nisu za izvršnog mandata posvećivali niti sada posvećuju potrebnu pažnju u skladu s njezinom važnošću za hrvatsku razvojnu budućnost.

Odmak od logike

Potvrda je tomu vidljiva gotovo posvuda; po pozicioniranju najvažnije problematike unutar njihovih ureda, po savjetničkim ingerencijama i spoznajama, po pozicijskim postavljanjima osrednjosti, po javnoj retorici i korištenoj terminologiji, po odmaku od logike, po iracionalnim objašnjavanjima, po besmislenim usporedbama i slično. Proces se demografskog nestajanja Hrvatske nastavlja nakon svega uočenog pod visokim pokroviteljstvom.

Definicija pokroviteljstva vezana je u osnovi za zaštitništvo, a etimološki za pokrivanje nečega ili nekoga, dok se pokroviteljstvo može smatrati i potporom koju daje nekomu ili nečemu utjecajna osoba. Počelo je s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i nevjerojatnim podcjenjivanjem znanosti imenovanjem čelne osobe, a nastavilo se po istom obrascu novim postavljanjem ipak formalno obrazovane osobe, ali osobe s gotovo nikakvim analitičkim znanstvenim dodirom s predmetnom demografskom problematikom.

Nastavak je po formiranju trgovinske interesne koalicije u drugom izvršnom mandatu bio još drastičniji dokaz opće političke nezainteresiranosti (nebrige) za demografsku problematiku i demografski nestanak Hrvatske, jasno potvrđen snižavanjem njezine izvršne važnosti s ministarstva na Središnji državni ured za demografiju i mlade i još dodatno novim pozicijskim zbrinjavanjem. Međutim, nakon svega ostavljanje dojma retorikom, najavama, uvjeravanjima, obećanjima i ukazivanjima na postignuća samo njima vidljivima nije izostalo, nego je čak, štoviše, podignuto na još veću razinu stranačko-političkog zadovoljstva i pokroviteljstva.

“Uz odvažno i odgovorno vodstvo, Hrvatska ostvaruje sve svoje strateške i razvojne ciljeve. Predsjednik Vlade Andrej Plenković predstavio je danas zastupnicama i zastupnicima u Hrvatskome saboru Godišnje izvješće o radu Vlade u drugoj godini mandata djelotvornije javne politike za preokretanje negativnih demografskih trendova.

Dame i gospodo, rezultat popisa stanovništva jasno je pokazao da demografski vitalnija Hrvatska može biti jedino rješenje za budućnost hrvatskog naroda. Zajedno ćemo morati raditi na djelotvornijim javnim politikama koje će pridonijeti preokretanju negativnih demografskih trendova…”









Ulaganje u vrtiće

“… Upravo je stoga demografska obnova strateški prioritet, ne samo naše Vlade, nego cijeloga društva i cijeloga naroda, i mi stoga od početka provodimo niz komplementarnih mjera. Ulaganja u rani i predškolski odgoj imaju presudan doprinos. Od 2017. uložili smo 2 milijarde kuna u gotovo 500 dječjih vrtića. Novim ulaganjima od milijarde i 220 milijuna kuna ukupan iznos dosegnut će čak 3 milijarde i 400 milijuna kuna ulaganja u dječje vrtiće. To je u povijesti najveće ulaganje u predškolski odgoj. Na taj način želimo omogućiti kvalitetniji razvoj naše djece i olakšati život roditelja.

Mi smo povećali i iznose svih rodiljnih i roditeljskih potpora za čak 55 posto, to je danas ukupno 2 milijarde i 800 milijuna kuna. Kako smo najavili, povećali smo iznos roditeljske naknade s 5600 na 7500 kuna za drugih šest mjeseci, što je ukupno povećanje od 5000 kuna u odnosu na početak mandata kad je bilo 2600.

Osiguravamo pozitivno okruženje za buduće mlade roditelje – ove godine uveli smo očinski dopust od 10 dana. Uz mjere za mlade obitelji, kontinuirano radimo na mjerama koje potiču ekonomsko osamostaljivanje, porezno rasterećivanje i samozapošljavanje mladih te rješavanje stambenog pitanja” (Vlada Republike Hrvatske, 18. 10. 2022. godine).









Nakon izgovorenog i politički prihvaćenog obraćanja malo tko pozicijski ovisan može izraziti sumnju u prateće rezultate pa službena statistika, silina njezinih demografskih negativnosti i stručno-znanstvena spoznaja dođu kao čista diverzija. Potvrda je ispravnosti ustaljenog političkog djelovanja, javnog uvjeravanja, nevjerojatnog zanemarivanja elementarne logike i svih dosadašnjih statističkih pokazatelja došla s drugog “neprijateljskog” brda.

“Milanović o popisu stanovništva: Ovo nije kraj hrvatstva. Za ovo nije kriv Plenković.

Već dvije godine koristim izraz moralna panika, posebno se obraćajući onima koji su mene optuživali, a to je ponajprije bio Plenković, očekujući ovakav rezultat, pripremajući sve nas na ono što ćemo dobiti. To nije kraj Hrvatske, naše države, to nije kraj hrvatstva. To je jednostavno jedna situacija, neću je čak nazvati ni krizom. Neće Hrvatice i Hrvati izumrijeti.”

Međusobna obrana

Plenković za ovo nije kriv, ustvrdio je predsjednik Republike (index.hr, 17. 1. 2022.).

“Milanović: Država smo sa sve manje ljudi, ali to ne mora biti tragedija” (index.hr, 13. 11. 2022.).

“Država smo u istom teritoriju, s demokratskom vlašću i sve manje ljudi, ali ni to nije tragedija ako jasno odlučujemo, shvatimo i budemo potpuno svjesni što su nam interesi, dokle možemo, gdje moramo sa saveznicima, a gdje se za neke stvari kao država i mali narod moramo izboriti sami zato što nas drugi ne slušaju, ne žele čuti. Gdje je vrijeme da i zagalamimo – rekao je Milanović” (24sata.hr, 12. 11. 2022.).

Gospodo draga, depopulacija između dva popisa u samo 10 godina veća od 400.000 osoba nije problem? Nije problem ni nestanak prirodnim putem ove godine u prvih devet mjeseci već 18.163 osoba, prošle godine više od 27.000, a pretprošle više od 21.000? Nije problem ni praznina u hrvatskim prigraničnim i izvangradskim prostorima u kojima ima 195 naselja bez ijednog stanovnika, a čak 1845 naselja s manje od 50 stanovnika? Nestanak učenika, razreda, škola? Starenje, odlazak hrvatske mladosti i još niz drugih demografskih negativnosti nisu problem? Nije to ni kriza, nije ni tragedija i nije ništa posebno s vaših političkih pozicija?

Vrijeme je za povratak u realnost i spuštanje s političko-diplomatskih visina i vrijeme je za prihvaćanje znanstvenih logika, projekcija, zakonitosti, korelacija i rješenja, ne želite li dočekati sljedeći popis stanovništva s još većim šokom, novu razinu društvene i prostorne neuređenosti, ugroženost temeljnih sustava na kojima počiva država, ugrožavanje nacionalne sigurnosti, razvojnu upitnost i neizvjesnu budućnost. Na ponos pozicija s kojih promatrate demografski nestanak.