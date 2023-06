Vrijeme istječe za posadu nestale podmornice: Kisika bi moglo nestati već sutra? Još analiziraju zvukove

Veliki napori potrage i spašavanja nastavljaju se u sjevernom Atlantiku nakon što je podmornica u kojoj je petero ljudi, a koja je istraživala olupinu Titanica, nestala u dubinama oceana u nedjelju.

Istraživači na matičnom brodu Polar Prince izgubili su kontakt s posadom ubrzo nakon što je Titan započeo zaron.

Na raspolaganju im je ograničena količina kisika, a procjenjuje se da će zalihe ponestati u četvrtak.

Kontraadmiral John Mauger iz Obalne straže SAD-a za BBC News kaže da bi posada u podmornici na raspolaganju mogla imati manje od 20 sati kisika.

Kaže da je teško točno odrediti koliko vremena imaju, zbog raznih čimbenika, ali vrijeme istječe.

Kontraadmiral Mauger rekao je i da je na temelju informacija koje je operater prvobitno dao, podmornica imala otprilike 96 sati kada je prvi put prekinula vezu. Dodaje, to je teško izračunati jer sve ovisi o potrošnji kisika među putnicima.

“Jedan od čimbenika zbog kojih je teško predvidjeti koliko je kisika preostalo je to što ne znamo postotak potrošnje kisika po putniku na podmornici.”

Rekao je da tim za potragu radi pod pretpostavkom da im je preostalo oko 20 sati da pronađu i spase podmornicu, što je zapravo do četvrtka ujutro po lokalnom vremenu.

