VRIJEME ĆE POLUDJETI: Stiže impresivna i jaka ciklona i prevrtljivo vrijeme

Autor: dnevno.hr

Meteorolozi već nekoliko dana najavljuju izrazito promjenjive vremenske uvjete u tjednu koji je upravo započeo, a u ponedjeljak je o najavljenoj prevrtljivosti posebno priopćenje izdao i Državni hidrometeorološki zavod.

U nastavku tjedna vrijeme će pokazati različita lica, uz izmjene hladnijeg i toplijeg vremena, visokog i niskog tlaka, sunca no češće oblaka i oborina, poručuju iz DHMZ-a.

“Utorak će biti vrlo vjetrovit i u većini predjela ponovno hladniji pa će u višem gorju s prolaskom fronte na tlu nastati i snježni pokrivač. Za prosinac ništa neobično. I bura će jačati i proširiti se i na južni dio Jadrana. Često će biti olujna, a na mnogim mjestima bit će zabilježeni i orkanski udari pa treba računati na teškoće u prometu, kako kopnenom tako i pomorskom. Porast tlaka zraka i poboljšanje biometeoroloških prilika ipak će izmamiti i poneki osmijeh!

Ipak, kako će dan odmicati, oblaci će napuštati naše krajeve pa će srijeda biti djelomice sunčana, a i bura će oslabjeti. No, jutro će biti hladno, u unutrašnjosti uz temperaturu većinom do -7 °C do -2 °C, a i duž obale se ne može isključiti mogućnost mraza, ponajprije u Ravnim kotarima”, kažu iz DHMZ-a.

“Nakon kratkotrajnog smirivanja vremena u srijedu, već s četvrtkom stiže novo naoblačenje s oborinama, na Jadranu s kišom, a u unutrašnjosti susnježicom i snijegom. Iako količina oborine neće biti velika, tanak snježni pokrivač osim u gorju može nastati i u nekim nizinama, a svakako će biti potreban oprez u prometu zbog poledice.

Dašak zime koji će neke razveseliti u doba Adventa bit će ponovno prekinut izraženom južinom u petak koja nas je i potakla na pisanje ovog priopćenja”, stoji u priopćenju DHMZ-a.

“Prostrana i impresivna ciklona zahvaćat će područje cijele Europe donoseći mnogim zemljama značajnije probleme, od jakog i olujnog vjetra do obilne oborine, visokih valova i sl.

Tlak zraka već će od srijede ujutro biti u padu te će u petak biti prilično nizak, ponegdje i ispod 980 hPa što će biometeorološki biti vrlo nepovoljno. Kako će se ciklona približavati Hrvatskoj jačat će južni i jugozapadni vjetar, u gorju te ponegdje na Jadranu imat će i orkanske udare.

Bit će i obilnije oborine duž obale, a u početku padanja oborine u kopnenim predjelima moguća je poledica jer će tlo biti hladno. S vikendom raste vjerojatnost za stabilnije vrijeme, no i dalje će biti vjetrovito, posebno na Jadranu.

S obzirom na očekivane vremenske prilike, prilagodite aktivnosti, budite oprezni u prometu te pozorno pratite nove prognoze i upozorenja na našim mrežnim stranicama i Twitteru (@DHMZ_HR)”, zaključuju iz DHMZ-a.