VRIJEDI LI PALITI PRVOMAJSKU VATRU? Vakula nakon kiše najavljuje sunce, ali I UPOZORAVA

Autor: M.V.

Nakon nekoliko dana kiše, većinu Hrvatske obasjalo je sunce, a kakvo vrijeme nas očekuje idućih dana otkrio je HRT-ov, Zoran Vakula.

Ističe kako će petak u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti barem djelomice sunčan, čak još topliji od četvrtka, uz temperaturu ujutro od 11 do 13 stupnjeva, poslijepodne većinom 23 i 24 °C. Malo kiše može pasti samo rijetko diljem Hrvatske, a ako i padne, neće biti višesatna. Uz slab do umjeren jugozapadnjak temperatura zraka će od jutarnjih oko 11 °C poslijepodne doći do 22, 23 °C, ističe Vakula.

Nadalje, u gorju i na sjevernom Jadranu dnevna temperatura samo malo niža, a jutarnja uz more viša. I na ovom pdoručju moguća povremena mjestimična kiša, a vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na malo do umjereno valovitome moru i jugo. U Dalmaciji podjednako, ali uz još malo višu temperaturu zraka pa će najviša biti većinom između 22 i 24 °C. “I na jugu Hrvatske će mjestimične kiše vjerojatno biti do jutra, a tijekom dana većinom sunčano, uz slabo do umjereno jugo, malo do umjereno valovito more te jutarnju temperaturu od 12 do 16 °C i poslijepodnevnu 21 do 23 °C”, govori.

Vikend temperatura

Za vikend nas pak očekuje još toplije vrijeme, u unutrašnjosti ponegdje čak i oko 25 °C, osobito u istočnoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije. Ipak i dalje je moguća promjenljiva naoblaka tijekom koje će gdjekad biti i pretežno sunčano, ali u mnogim krajevima, osobito bliže Jadranu – i povremene kiše, uglavnom kratkotrajne i lokalne. “Češća i obilnija najvjerojatnija je u noći sa subote na nedjelju te potkraj nedjelje, tijekom koje će biti i prilično vjetrovito, uz mjestimice čak olujne udare jugozapadnjaka. U ponedjeljak posvuda nestabilnije, uz nižu temperaturu i češću kišu”, navodi Vakula.

Zaključuje i kako će na Jadranu u ponedjeljak biti malo svježije nego za vikend, te uz buru i tramontanu uglavnom suho. “Povremena kiša, pa i u obliku pljuskova, vjerojatnija je u nedjelju, a na sjevernom dijelu i subotu, koja će na većini Jadrana biti i najvjetrovitija, uz često jako jugo s olujnim udarima. Valja upozoriti i na moguće olujne udare jugozapadnjaka u nedjelju na sjevernom dijelu”, zaključuje.