VRIJE U IRANU! Rohani poslao poruku Americi: ‘Ako nas ponovno napadnete uzvratit ćemo jače’

Iranski predsjednik Hasan Rohani rekao je u srijedu da bi SAD trebao razmisliti dva puta prije nego što uzvrati zbog iranskog napada na američke vojne baze u Iraku koji je osveta za američko ubojstvo glavnog zapovjednika postrojba Kuds Revolucionarne garde Kasima Sulejmanija.

“Ako Amerikanci planiraju dodatne napade i zločine protiv Irana, uzvratit ćemo još jačim napadima”, rekao je Hasan Rohani u srijedu.

“Zahvaljujem Revolucionarnoj gardi zbog odlučnog odgovora na ubojstvo generala Kasima Sulejmanija”, rekao je.

Nazvao je ubojstvo Sulejmanija “američkim ratnim zločinom” koji je “jedino prouzročio da iranski narod pokaže više solidarnosti nego ikada”.

Međutim, iranski ministar vanjskih poslova Muhamed Džavad Zarif poslao je pomirljiviju poruku, opisavši iranski napad kao “proporcionalan”.

“Iran je poduzeo i završio s proporcionalnim mjerama samoobrane po članku 51. UN-ove povelje, gađajući baze iz kojih su pokrenuti kukavički oružani napadi protiv naših civila i visokih dužnosnika. Ne tražimo eskalaciju niti rat, ali ćemo se obraniti od svake agresije”, napisao je Zarif.

Irački predsjednik Barham Saleh, bivši premijer kurdistanske pokrajinske vlade osudio je ispaljivanje iranskih raketa na američke baze u Iraku kao ponovnu povredu iračkog suvereniteta poručivši da ne želi da se Irak pretvori u “bojno polje sukobljenih strana”.

CNN prenosi da je, prema sigurnosnim izvorima, Bagdad upozorio SAD da će Iran napasti vojne baze, nakon što ga je o tome obavijestio Teheran.

Irački premijer Adil Abdul Mahdi potvrdio je kako je Iran obavijestio Bagdad da će napad uskoro biti pokrenut.

Mahdi je rekao kako je nakon toga upozorio iračke vojne vođe da “poduzmu nužne mjere opreza”.

Iranska državna televizija objavila je da je Iran u srijedu ispalio 15 raketa na američke ciljeve u Iraku, dok je američka vojska potvrdila da su najmanje dvije iračke baze u kojoj je stacionirano vojno osoblje predvođeno SAD-om pogođene u 23:30 u utorak.

Rakete su ispaljene na zračnu bazu Ain Al-Asad, smještenoj u Sirijskoj pustinji, u većinski sunitskoj zapadnoj pokrajini Anbar te na američku vojnu bazu u Erbilu, sjedištu kurdistanske pokrajinske vlade.

Upravo je većina kurdskih i sunitskih zastupnika, njih 158, bojkotirala sjednicu iračkog parlamenta, na kojoj je jednoglasno sa 170 glasova zatraženo da se američka vojska povuče iz Iraka zbog ubojstva Sulejmanija.

Irak tvrdi da su ispaljene 22 rakete.

Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svom Twitter profilu da se procjenjuje broj žrtava i štete i da će izjavu o svemu dati u srijedu ujutro u 11 sati po lokalnom vremenu.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020