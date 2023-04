VRIJE U BiH, USTALI SRBI IZ RS-a! Prijeti nova blokada zbog ‘crvene linije’, Dodik veleposlanika SAD-a nazvao ‘ljigavcem’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Državnim institucijama u BiH se smiješi nova blokada rada nakon što su srpski zastupnici jučer napustili sjednicu Predstavničkog doma Bosne i Hercegovine.

Ovaj bojkot bi se lako mogao i produžiti jer Republika Srpska ne pristaje da državna imovina bude državna, a zajedničku reakciju ujedinjenih zastupnika vlasti i oporbe u RS-u iznjedrila je zajednička izjava o državnoj imovini koju potpisuju Željko Komšić, Denis Bećirović, Bakir Izetbegović, Nermin Nikšić, Elmedin Konaković, Edin Forto, Nermin Ogrešević i Semir Efendić.

Lideri bošnjačkih i probosanskih stranaka su prvi put u dugo vremena pokazali zajedništvo o nekom pitanju pa bi to mogla biti znakovita poruka međunarodnoj zajednici u kojem smjeru trebaju rješavati pitanje državne imovine.





U političkim krugovima se šuška, priprema se teren za konačno donošenje zakona o državnoj imovini, no teško će to ići bez podrške HDZ-a.

RS: Imovina pripada entitetima

Predsjedavajuća Kluba zastupnika stranke Milorada Dodika SNSD-a u Predstavničkom domu, Sanja Vulić, otkrila je da oni ne žele natrag u državne institucije, no ponašat će se kako odluče predsjednici parlamentarnih stranaka.

“Zauzet ćemo stav idućih dana, a što se nas zastupnika tiče, mi imamo čvrsto stajalište da se ne moramo vraćati u zajedničke institucije niti u Predstavnički dom dok se ne riješi poštivanje Daytonskog sporazuma koji je definirao da imovina pripada entitetima”, prenosi njezinu izjavu Klix.

Dodaje, u idućim danima očekuju odgovor srpskog korpusa kako će djelovati u Sarajevu.

Dodik sazvao sastanak

Milorad Dodik, predsjednik RS-a, sazvao je u petak u Banja Luci sastanak s predstavnicima svih parlamentarnih političkih stranaka sa sjedištem u RS o imovini.

Očekuje se zauzimanje stava o imovini RS-a s osvrtom na izjavu o imovini koju su potpisali bošnjački politički predstavnici iz Sarajeva, a očekuje se i dogovor hoće li nastaviti bojkot rada u državnim institucijama.









Ujedinjenost ‘srpskog korpusa’

Zanimljivo je kako se vlast i oporba unutar RS-a ujedinila po pitanju državne imovine, no pošto je to tema koja se percipira ‘srpskim pitanjem’, očito je moguće razmirice ostaviti po strani.

“Ovdje u Banja Luci možemo biti najveći neprijatelji, vrijeđati se i svađati se na političkoj sceni, ali kada su u pitanju interesi Srba iz RS-a, u Sarajevu moramo biti jedinstveni. To smo jučer i dokazali”, rekla je Vulić. I oporba kaže, stav po pitanju državne imovine je jasan- imovina pripada entitetima.

No, predsjednik najveće oporbene stranke u RS-u (SDS) Milan Miličević, rekao je da praksa njihovog kluba neće biti stalni bojkot bilo čega. Dodao je da je izlazak sa sjednice za njih bila poruka ‘bošnjačkom korpusu’ zbog potpisivanja zajedničke izjave o državnoj imovini, što je istaknuo kao primjer da nova državna koalicija loše funkcionira.









‘Koalicija je iznevjerena’

Sanja Vulić je u nekoj mjeri suglasna s tim stavom da je koalicija iznevjerena.

“Naši partneri na nivou zajedničkih institucija nisu pokazali dosljednost u radu niti kredibilnost. Na početku naših pregovora su se gnušali od politika Bakira Izetbegovića, a danas su poslušnici istog tog Bakira, za kojeg mogu slobodno reći da ih je sve proizveo i još jednom pokazao da je politički feniks koji se digao iz pepela”, rekla je ona.

Očito je, stavovi vlasti i oporbe u RS-u razlikuju se u dijelu je li potrebno nastaviti s blokadom institucija ili je jučerašnja poruka bila sasvim dovoljna.

Nova blokada bi svakako izazvala novi val nezadovoljstva međunarodne zajednice i svih u BiH, a to Dodiku ne može donijeti ništa dobro jer će to značiti zastoj u napretku države, pa tako i RS-a, a to mu, sasvim sigurno, nikako ne paše.

No, ako se i odluče s nastavkom rada u institucijama, moglo bi se očekivati da će Republika Srpska opstruirati svaki put kada na dnevnom redu budu pitanja ključna za taj entitet. Zato neki analitičari predviđaju zastoje u radu državnih institucija.

Dodik vrijeđao veleposlanika SAD-a: Ljigavac

No, Dodik ne pravi probleme samo na polju unutarnje politike, već je po starom nastavio i u odnosu na američke diplomate u BiH. Tako je u četvrtak ponovno vrijeđao američkog veleposlanika u BiH nazvavši ga “ljigavcem” no istodobno je ublažio svoju secesionističku retoriku kazavši kako sada traži način na koji Republika Srpska može biti samostalna “unutar BiH”.

Dodika je silno razljutio to što se američki veleposlanik Michael Murphy, zajedno sa svojim kolegom iz Beograda Christopherom Hillom, u srijedu sastao sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem.

Srbijanski je predsjednik tako osujetio Dodikova nastojanja da iz kontakata sa srpskim političarima isključi Murphyja, kojemu zamjera navodno miješanje u unutarnje poslove BiH. Murphy je opetovano oštro kritizirao Dodikove prijetnje odcjepljenjem RS-a upozorivši ga kako konkretni koraci u tom pravcu neće ostati bez odgovora SAD-a. Dodik je zbog toga zabranio svim dužnosnicima iz RS sastanke s američkim veleposlanikom.

Informaciju o “produktivnom sastanku” s Vučićem i Murphyjem u Beogradu, kakav u diplomatskoj praksi nije uobičajen, objavio je Hill na Twitteru.

“Svi smo se složili oko važnosti potpore suverenitetu, teritorijalnom integritetu, multietničkom karakteru i funkcionalnim institucijama na državnoj razini BiH”, napisao je američki veleposlanik u Srbiji.

Komentirajući taj sastanak Dodik je u četvrtak u Banjoj Luci pred novinarima pravdao Vučića nazvavši ga odgovornim državnikom, ali je napao Murphyja ustvrdivši kako on odlaskom u Beograd pokušava razbiti blokadu koju mu je nametnula Republika Srpska.

“Ne radi se o sporu RS i Srbije. Radi se o jednom ljigavcu koji se zove veleposlanik Sjedinjenih Američkih Država Murphy”, kazao je Dodik.

Državna imovina – crvena linija za Dodika

On misli i kako su baš Murphy i britanski veleposlanik u BiH Julian Riley, samo da bi napakostili RS-u, nagovorili čelnike bošnjačkih i građanskih stranaka na potpisivanje zajedničke izjave kojom su oni u srijedu pozvali na očuvanje statusa državne imovine kao vlasništva BiH, a ne entiteta. Za petak je zakazao sastanak s predstavnicima političkih stranaka iz RS kako bi se raspravljalo upravo o tom pitanju, kojega je ranije označio kao crvenu crtu zbog koje bi se RS mogla odcijepiti od BiH, no sada je tu prijetnju znakovito ublažio.

“Ja ću ponuditi jedan dokument koji će u biti ići ka tome da se sve političke stranke u RS objedine oko nužnog stupnja samostalnosti RS u okviru BiH”, kazao je Dodik.