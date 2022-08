VRIJE U BiH, PADAJU TEŠKE OPTUŽBE! Hrvatskim logorašima prekipjelo: ‘Armija BiH je provela etničko čišćenje Hrvata’, javili se i bošnjački logoraši

Nakon što je bh. ministrica Bisera Turković uputila prosvjedno pismo državi Izrael o njihovom stajalištu o izbornoj reformi u BiH, zamjenik ministrice vanjskih poslova BiH Josip Brkić (HDZ BiH) kazao je kako to ne predstavlja stav BiH, nego vodeće bošnjačke stranke SDA.

Ministrica Turković je u prosvjednome pismu veleposlaniku Države Izrael Noahu Galu Gendleru napisala kako većina političkih stranaka ne podržava prijedloge izborne reforme koja bi dalje vodila nacionalnim podjelama.

No, potom je njezin zamjenik Josip Brkić nedugo nakon toga telefonski razgovarao s veleposlanikom Gendlerom, koji BiH nerezidentno pokriva iz Tirane.

“Prenio sam da demarš koji je upućen izraelskom veleposlanstvu u Albaniji ne održava službenu poziciju države BiH, nego jednostran pogled jedne političke stranke”, objavio je Brkić na svome Twitter profilu.

Today, during my phone call with 🇮🇱 Ambassador H. E. Mr. Noah Gal Gendler, I conveyed that the demarche sent to @IsraelinAlbania is not the official position of State of 🇧🇦, but the particular view of one political party! @BalkanIsr https://t.co/zAuk6f9Nno

— Josip Brkić (@JosipBrkicBiH) August 9, 2022