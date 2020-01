Vrije na Bliskom istoku nakon što je Amerika ubila iranskog generala: Iran najavljuje žestoku odmazdu, javio se i Putin

U sinoćnjem napadu na međunarodnu zračnu luku u Bagdadu poginuo je najmoćniji iranski general Qassem Soleimani, zadužen za iračke poslove u iranskoj ideološkoj vojsci. Napad je naredio osobno američki predsjednik Donald Trump i to bez ikakvog znanja Kongresa s kojim koordinira vanjsku politiku. Iran je odmah žestoko reagirao i najavio odmazdu, a spominju i napade i mogućnost rata.

U Iraku traju veliki antiamerički prosvjedi. Bijesni Iranci prosvjeduju protiv Amerike nakon ubojstva generala Soleimanija. Hezbollah je pozvao na osvetu zbog ubojstva generala. “Kriminalce i ubojice treba sustići prikladna kazna. To će biti odgovornost i zadatak svih boraca diljem svijeta”, kazao je Hassan Nasrallah.

Američki Pentagon tvrdi da je Trump naredio napad jer je general Sulejmani razvijao planove o napadu na Amerikance.

Nancy Pelosi, predsjednica Zastupničkog doma SAD-a, u svojoj je izjavi istaknula da “zračni napad riskira izazivanje daljnje opasne eskalacije nasilja. Amerika – i svijet – ne mogu dopustiti da napetosti eskaliraju do točke bez povratka”. Ona je pritom dodala da “je administracija poduzela sinoćnje napade u Iraku bez odobrenja uporabe vojne sile (AIMF) protiv Irana. Osim toga, ta je akcija poduzeta bez konzultacija s Kongresom”, istaknula je Pelosi.

Bivši američki potpredsjednik Joe Biden smatra da je “ovo korak u daljnjoj eskalaciji u već opasnom području”. Dodao je da je Trump upravo dodatno zaoštrio situaciju. “On duguje Amerikancima objašnjenje strategije i planova da se zaštiti sigurnost naših snaga i osoblja veleposlanstva, našeg naroda i naših interesa, i ovdje i u inozemstvu i naših partnera širom regije i izvan nje”, kazao je.

Američka senatorica Elizabeth Warren, kandidatkinja za demokratsku predsjedničku nominaciju, rekla je da je “Soleimani bio ubojica, odgovoran za smrti tisuća, uključujući i stotine Amerikanaca. Međutim ovaj bezobzirni korak dodatno potiče na eskalaciju situacije s Iranom i povećava vjerojatnost za nove smrti i novi bliskoistočni sukob. Naš prioritet mora biti izbjeći još jedan skupi rat.”

“Njegovu smrt trebali bi pozdraviti svi koji traže mir i pravdu. Ponosna na predsjednika Trumpa jer je učinio jaku i ispravnu stvar”, napisala je na Twitteru bivša američka veleposlanica u UN-u Nikki Haley.

