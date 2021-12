VRIJE KOD SUSJEDA, DODIK IZLAZI: ‘BiH ne može opstati’, opozicija: ‘Naziv Republike Srpske mogao bi biti osporen’

Autor: L.B.

U Banja Luci je u tijeku posebna sjednica Skupštine Republike Srpske na kojoj je riječ o “vraćanju nadležnosti prenesenih na nivo Bosne i Hercegovine”, odnosno želi se stvoriti priprema za glasanje o povlačenju nadležnosti iz državnih institucija BiH, što uključuje početak procesa istupanja srpskog entiteta iz bosansko-hercegovačke vojske, pravosuđa i poreznog sustava.

Raspravljat će se o deklaraciji kojom se nalaže vladi RS-a da pripremi novi ustav, koji bi definirao prijenos nadležnosti s države na entitet. Odnosno, stvara se država koja će donositi sama sve zakone te više neće poštovati one koji vrijede za cijelu BiH.

Dodik je tijekom trajanja posebne sjednice NSRS-a održao i konferenciju za medije na kojoj je iznio detalje i planove prijenosa nadležnosti s države na entitet RS. Naglasio je i kako je koncept SNSD-a i vlasti u RS-u vraćanje na Ustav koji je definiran u Daytonu.

‘Formirati institucije na nivou entiteta’

“RS će nakon procesa koji smo započeli postati mnogo jača. Mir i stabilnost su vrijednosti koje su za nas ključne u procesu vraćanja nadležnosti RS-u”, rekao je Dodik.

Također, na pitanje do kada bi vlast u RS-u trebala donijeti nacrte zakona koji bi se odnosili na prijenos nadležnosti Dodik je odgovorio kako očekuje da se nacrti pripreme do kraja ove godine. Prije svega to se odnosi na zakon o obrani i zakon o pravosuđu.

“Nakon toga ćemo formirati institucije na nivou entiteta. To će biti konkretni koraci nakon današnje rasprave u Narodnoj skupštini RS-a”, zaključio je Dodik.

Vladajuća koalicija entiteta Republika Srpska u petak se navečer obratila javnosti.

Lider SNSD-a Milorad Dodik ocijenio je kako je druga strana došla s pripremljenim stavom da se nešto sruši.









“Ne šijemo nikakve uniforme. Oni su iznijeli niz laži, pa se kao povrijeđena djeca sklanjaju, kao s igrališta”, reagirajući na navode opozicije da napušta sjednicu NSRS.









‘Opasnost’ za Republiku Srpsku

Lider NDP-a Dragan Čavić je zaključio kako nestajanje institucija i uzurpacija nadležnosti RS zahtijevaju ovakav odgovor.

“Naziv Republike Srpske mogao bi biti osporen”, samo je to jedna od “opasnosti” koju navodi Dragan Čavić.

“Niti je ovo separatistička skupština, niti je ovo skupština na kojoj se nešto radi na ustanički i pobunjenički način”, rekao je Dragan Čavić. U ovakvim trenucima, tvrdi, najmanje što možete je ostati do kraja i diskutirati.

‘BiH ne može opstati’

Dodik je kazao i da bi se o promjenama građani trebali izjasniti na referendumu.

“BiH ide u pravcu na koji nismo pristali. Zašto ne možemo imati ono što smo potpisali? Jedna za drugom mijenjaju se nadležnosti u korist BiH i ne primjećujemo da je itko zbog toga zabrinut. Tako možemo odgovoriti na pitanje o opstanku i izlasku”, kazao je Dodik.

Dodik je u Narodnoj skupštini RS-a izjavio da ratna opcija nije ona na koju u budućnosti računa Republika Srpska.

“Dozvolite da se političkim sredstvima borimo za naša prava. RS se neće vojnim sredstvima braniti ni ako bude oružano napadnuta”, kazao je Dodik.

“Ja ne vjerujem da BiH može opstati, nema unutarnjeg kapaciteta ni konsenzusa”, rekao je.