VRHOVNI SUD POTVRDIO PRESUDU BRAČNOM PARU ZEC: Kamen Ingrad oštetili za 13 milijuna kuna

Vrhovni sud potvrdio je presudu kojom su Vlado Zec, bivši predsjednik uprave Kamen Ingrada i njegova supruga Đurđica Zec, kao članica uprave za financije, proglašeni krivim za lažno prikazivanje dobiti čime su tvrtku oštetili za 13 milijuna kuna.

Prvostupanjskom presudom Vlado Zec je osuđen na 13 mjeseci zatvora, od čega šest mjeseci treba provesti iza rešetaka, a preostalih sedam mjeseci na uvjetnoj slobodi uz rok provjere od tri godine. Kako je izricanjem djelomične uvjetne osude na način da rok provjeravanja počinje teći od izdržane kazne, prema mišljenju najvišeg suda, došlo do povrede zakona na štetu Vlade Zeca Vrhovni sud je preinačio prvostupanjsku presudu na način da trogodišnja provjera počinje teći od dana pravomoćnosti presude.

Odlukom Vrhovnog suda preinačena je i odluka o oduzimanju imovinske koristi od Vlade Zeca jer se u međuvremenu izmijenila pravna osnova za primjenu tog pravnog instituta. Zato je od Zeca, ističe sud, trebalo oduzeti nepripadnu imovinsku koristi od 3,1 milijun kuna na temelju važećeg Zakona o kaznenom postupku. Vrhovni sud je izvijestio da je za Đurđicu Zec potvrđena prvostupanjska presuda kojom je uvjetno osuđena na jednogodišnji zatvor uz rok provjeravanja od tri godine.





Lažna dobit zbog milijunskih dividendi

Bračni par Zec je optužen da su od od 2000. do 2005. netočno prikazivali dobit Kamen Ingrada kako bi se mogla isplaćivati dividenda koja je u najvećem iznosu sjedala na račun većinskog vlasnika Vlade Zeca koji je tada imao 69 posto dionica tvrtke, što se poslije povećalo na 75,65 posto. Tako je za 2000. godinu, umjesto gubitka od 17,5 milijuna kuna, uknjižena dobit od 3,8 milijuna kuna. Nakon oporezivanja takve lažne dobiti Vladi Zecu je isplaćeno preko 950 tisuća kuna, a ostalim dioničarima gotovo 350 tisuća kuna. Za 2002.godinu prikazali su lažnu dobit od 17,2 milijuna kuna iako je prava dobit iznosila svega 806.129 kuna. U 2004. godini gubitak od 38,5 milijuna kuna prikazali su kao dobit od 902.962 kune na što su platili i porez. Na taj način je Kamen Ingrad oštećen za 13 milijuna kuna i to zbog isplate nepripadajuće dividende te plaćenog poreza državi za lažnu dobit. Za to vrijeme većinskom vlasniku Zecu isplaćena je dividenda od 3,2 milijuna kuna.