Vrh SDP-a dekretom zabranio članovima svađe, opstrukcije i prijepore do izbora u stranci 26. rujna

Članstvo SDP-a dobilo je zanimljiv dopis glavnog tajnika SDP-a Hrvatske, Nikše Vukasa, u kojem ih obavještava da je Predsjedništvo SDP-a prošloga tjedna donijelo zaključak, uoči izbora u stranci koji će se održati 26. rujna, “da se svi eventualni prijepori unutar organizacije, i članstva (opstrukcije vodstva, izazivanje izvanrednih konvencija, izglasavanje nepovjerenja i sl.) stave u stanje mirovanja do okončanja izbornog procesa za tijela SDP-a Hrvatske”, piše Novi list.

Kako stoji u dopisu, svrha i cilj ovog zaključka je da se kandidatima za tijela stranke osigura nesmetana komunikacija u predstavljanju vrijednosti koje bi trebale biti težište aktivnosti u idućem mandatnom razdoblju. Članovima treba osigurati vrijeme neopterećeno trzavicama, kako bi što objektivnije mogli procijeniti i odabrati kandidate u vrh stranke.

Dakle, doslovno, vrh SDP-a probleme u svojim redovima misli prevladati dekretom da se do 26. rujna i izbora novog vodstva trzavice stave – na čekanje.

Splasnuo entuzijazam

Očito je da je takav zaključak Predsjedništva donesen jer su s terena stigle najave da su moguća rušenja lokalnih organizacija i preslagivanja odnosa u bazi, iz čega mogu proizaći određene izborne manipulacije, no potez vodstva stranke doista je neuobičajen, a dio članova Predsjedništva tvrdi i kako taj tekst nije izvorno predložen u tako besmislenom obliku. “Ovo je apsurdno. Pa kako se kandidati uopće i mogu predstaviti članstvu u modelu jedan član – jedan glas, nego istupima u medijima i međusobnim raspravama. Vrijeme je zaista pregazilo ovo vodstvo stranke koje misli da se na neki oktroirani način mogu zaustaviti političke debate”, rekao nam je jedan od kandidata za mjesto potpredsjednika u stranci.

S druge strane, postavlja se i pitanje na koliko je adresa ovaj Vukasov dopis došao – naime, donedavno se baratalo s brojem od oko 33.000 članova SDP-a koji imaju pravo glasa. No, čini se da je taj broj drastično pao, kako je prije nekoliko dana potvrdio i kandidat za predsjednika stranke Peđa Grbin, koji je u jednoj izjavi rekao da on računa da će pravo glasa na unutarstranačkim izborima imati tek oko 20 posto dosadašnjeg članstva. Uvjet za pristup izborima, naime, jest plaćena članarina, a čini se da je entuzijazam SDP-ovih članova toliko splasnuo da sada članarinu plaća samo petina dosadašnjih pripadnika stranke, odnosno nešto više od 7000 ljudi.

“Točne podatke nemam, ali ovo čime baratam kaže da otprilike nešto više od 7000 članova ima pravo glasa. To je strašno i pokazuje da su godine devastacije unutarstranačkog rada i nebrige o članstvu dovele do toga da će tek 20-ak posto članova sudjelovati na izborima. To je još jedan pokazatelj koliko je SDP-u potrebna duboka promjena. A oni koji su dosad sudjelovali u tome, tu promjenu donijeti ne mogu”, kaže Grbin.

Analiza poraza

Na pitanje o broju članova, glavni tajnik Vukas rekao je kako o tome ne može govoriti sve dok 17. kolovoza ne bude otvoren postupak kandidiranja.

Inače, Predsjedništvo je na prijedlog političkog tajnika Davorka Vidovića na istoj sjednici raspravljalo o analizi uzroka poraza na izborima 5. srpnja. Analiza je napisana na četiri stranice, a ponuđeno je 15 teza za raspravu, kroz tri političke cjeline: objektivne okolnosti, politički akteri i sam SDP.

SDP-ovci tako navode prije svega koronu kao uzrok slabog odaziva, potom rast Domovinskog pokreta i kao rezultat toga HDZ-ovo okretanje k centru, te na kraju zaključuju da su unutarnji sukobi, uz slabog lidera, još jedan od uzroka poraza. Prema Vidoviću, liste SDP-a nisu bile loše i to nije uzrok poraza, a na kraju, nakon što je ovaj materijal završio u medijima kao da je konačno usvojen, u dijelu Predsjedništva ističu da se o tome još nije glasalo te da tekst nije usvojen nego je tek predložak za analizu. Sad se očekuje da svoju analizu, odnosno odgovor na ove Vidovićeve teze, ponudi i kandidat za predsjednika Peđa Grbin, i to će vjerojatno biti i dio njegova programa s kojim će uskoro izaći pred (malobrojne) članove SDP-a.