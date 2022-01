VREMENSKA PROGNOZA ZA PRVE DANE NOVE GODINE! Vrlo brzo stiže promjena: ‘Najdepresivniji mjesec’ počinje toplo, ali proljeće ćemo još čekati

Autor: N.K

Blagdanski tjedni bili su iznadprosječno topli za to doba godine, a ponegdje je rekordno kao u Dubrovniku gdje je 1. put u znanoj povijesti mjerenja izmjereno 19 °C. Dosadašnji siječanjski rekord bio je 18,5 °C, od 14. siječnja 1968. godine.

Takvo relativno toplo vrijeme nastavit će se i u ovom siječanjskom tjednu i kako ga u narodu nazivaju “najdepresivnijem mjesecu u godini”. Ipak, stiže i promjena u sredini tjedna.

“U novi tjedan ulazimo uz neuobičajenu toplinu, ali oblačnije i vjetrovitije vrijeme nego tijekom vikenda. Puhat će jugozapadni vjetar, na Jadranu većinom jugo, od utorka ponegdje i jako. Pritom je već od ponedjeljka malo mjestimične kiše povremeno moguće na Jadranu i gorju, a u srijedu i četvrtak padat će u većini krajeva, ponegdje i obilnije”, izvijestio je HRT i najavio promjenu od srijede i četvrtka kad bi zbog osjetno hladnijeg zraka moglo biti susnježice i snijega.

Ponedjeljak

Danas će biti umjereno, na Jadranu ponegdje i pretežno oblačno, a malo kiše past će mjestimice duž obale i u gorju.

U prvom dijelu dana predviđena je ponegdje magla. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura mogla bi biti od 8 do 13, u Dalmaciji do 16 °C.

Utorak

U utorak će biti pretežno oblačno uz povremeno malo kiše na Jadranu i predjelima uz obalu.

Sunčana razdoblja najizglednija su u Slavoniji i Baranji te u Dalmaciji. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, u gorju i jak, a na moru i jako jugo. Najniža temperatura zraka trebala bi biti između 1 i 5, na moru od 8 do 12 °C.









Najviša dnevna temperatura će biti kao i danas od 11 do 16 °C.