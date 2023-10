Vremena je sve manje: Palestincima ostalo još nekoliko sati, stiglo jezivo priopćenje IDF-a

Prošlo je osam dana od brutalnog napada Hamasovih trupa na Izrael.

Prema posljednjim podacima palestinskog Ministarstva zdravstva, najmanje 1.900 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima u Gazi, među njima 614 djece i 370 žena. Dodatnih 7.696 osoba je ranjeno, navodi ministarstvo.

Izraelska vojska je naredila evakuaciju milijun civila u Gazi uoči kopnenog napada. Vide se snimke ljudi u bijegu iz grada Gaze prema južnom dijelu Pojasa.

Izraelski veleposlanik pri UN-u Gilad Erdan pozvao je UN da podrži izraelsku naredbu o evakuaciji Gaze, iako su oni već ranije objavili da je izraelska vojna naredba o evakuaciji 1,1 milijuna stanovnika sjeverne Gaze južno od opkoljene enklave nemoguća bez izazivanja većih humanitarnih posljedica.

Muslimani diljem svijeta prosvjedovali su u znak potpore Palestini, a novi prosvjedi se očekuju i danas.

Human Rights Watch u četvrtak je optužio Izrael za korištenje streljiva s bijelim fosforom u vojnim operacijama u Gazi i Libanonu, na što je izraelska vojska odgovorila da “trenutačno nije upoznata s korištenjem oružja koje sadrži bijeli fosfor u Gazi”.

12:50 Imate još nekoliko sati, a onda dolaze tenkovi

Potpukovnik u Izraelskim obrambenim snagama koji je zadužen za arapske medije u jedinici glasnogovornika IDF-a, objavio je na svom Twitter kanalu poruku na arapskom jeziku upućenu svim Palestincima u Gazi.

“Važna izjava za stanovnike Gaze. Posljednjih dana apelirali smo na vas da napustite grad Gaza južno od Wadi Gaze kako biste očuvali svoju sigurnost. Obavještavam vas da će naše snage omogućiti nesmetano kretanje navedenim rutama u vremenu od 10 do 16 sati. Zbog vaše sigurnosti, iskoristite ovo kratko vrijeme za kretanje prema jugu – od Beit Hanouna do Khan Yunisa.

Ako vam je stalo do sebe i svojih voljenih, idite na jug prema ovim uputama.

Budite uvjereni da su se čelnici Hamasa pobrinuli za sebe.

Stanovnicima i zapadno od Olive također će biti dozvoljeno kretanje ulicama Daldul i Al-Sana prema ulicama Salah Al-Din i Al-Bahr”, stoji u njegovoj poruci.

11:15 Nedostaje pitke vode

Preko dva milijuna ljudi suočava se s ozbiljnom prijetnjom zbog nedostatka pitke vode u pojasu Gaze, upozorava UN.

Agencija Ujedinjenih naroda za pomoć i rad s palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA) ističe da unatoč kritičnoj situaciji, humanitarna pomoć već tjedan dana ne može doći do Gaze.

Tvornica vode i javne vodovodne mreže u Gazi prestale s radom, što ostavlja stanovništvo prisiljenim na korištenje prljave vode iz bunara. Ova situacija znatno povećava rizik od bolesti koje se prenose vodom. Također, Gaza se suočava s prekidima u opskrbi električnom energijom od 11. listopada, što dalje komplicira situaciju u vezi s opskrbom vodom, kako navodi Philippe Lazzarini iz UNRWA-e.

U svega tjedan dana, gotovo milijun ljudi je raseljeno, a nužno je hitno dostaviti gorivo kako bi se osigurala pitka voda.

Lazzarini ističe: “Gorivo je jedini način da ljudi dobiju pristup sigurnoj pitkoj vodi. Ako se nešto ne poduzme odmah, ljudi će se suočiti s teškom dehidracijom, uključujući djecu, starije osobe i žene. Pitka voda je sada njihova jedina preostala šansa za opstanak. Apeliram da se hitno prekine blokada i omogući dostava humanitarne pomoći.”

11:10 U južnom Izraelu oglasile se sirene za uzbunu

Novi baraž raketa upravo je ispaljen iz Pojasa Gaze prema južnom Izraelu, javljaju dopisnici Al Jazeere s terena.

Prva izvješća govore da je dio raketa presretnut. Sirene za zračnu uzbunu su se oglasile u središnjem i južnom Izraelu.

10:40 Izraelci krive Netanyahua za rat

Prema najnovijoj anketi koju je u četvrtak objavio Dialog Centar, četiri od pet izraelskih Židova smatraju da su vlada i premijer Benjamin Netanyahu krivi za masovnu infiltraciju Hamasovih terorista u Izrael i masakr koji je uslijedio nakon toga.

Rezultati ankete otkrivaju da ogromna većina, točnije 86% ispitanih, uključujući i 79% pristaša vladajuće koalicije, smatra da je iznenadni napad iz Gaze neuspjeh vodstva zemlje. Osim toga, čak 92% ispitanih vjeruje da je rat izazvao tjeskobu u zemlji.

Većina ispitanika (94%) također vjeruje da vlada snosi dio odgovornosti za nedostatak sigurnosne spremnosti koji je doveo do napada, pri čemu više od 75% njih ističe da vlada snosi najveći dio odgovornosti, kako izvještava The Jerusalem Post.

Istraživanje je obuhvatilo 620 izraelskih Židova iz cijele zemlje i pokazalo je da većina smatra kako bi premijer Netanyahu trebao dati ostavku nakon završetka operacije “Swords of Iron.”

Tanka većina od 56% ispitanih smatra da bi Netanyahu trebao podnijeti ostavku nakon rata, a 28% glasača vladajuće koalicije dijeli to mišljenje. Osim toga, 52% ispitanika očekuje ostavku ministra obrane Yoava Gallanta.

Unatoč stavovima ispitanih, većina njih izražava nepovjerenje da će vlada voditi rat u Gazi, iako treba napomenuti da je ova anketa provedena prije pridruživanja bivšeg ministra obrane Bennyja Gantza vladi nacionalnog jedinstva u srijedu navečer.

10:30 Macron naredio mobilizaciju 7.000 vojnika

Francuski predsjednik Emmanuel Macron je naredio mobilizaciju 7.000 vojnika za pojačane sigurnosne patrole.

Francuska premijerka Elisabeth Borne je jučer proglasila terorističku uzbunu i mobilizirala sigurnosne snage zemlje nakon što je jedan učitelj ubijen, a još dvoje ljudi ranjeno u islamističkom napadu.

9:50 Novi rok

Izraelske obrambene snage objavile su novi rok za ljude u sjevernom Pojasu Gaze da pobjegnu na sigurno i krenu preporučenom rutom. Ljudi bi trebali bježati između 10 i 16 sati, po lokalnom vremenu

