Foto: Guliver Image / Office of the President of Ukraine

VREBAJU GA NJEGOVI, PUTIN MU NIJE JEDINI PROBLEM! Zelenski je svašta obećao, Rusi ga doveli pred zid: ‘Goni ga ambicija, u velikom je problemu’

Autor: Mia Peretić

Rat u Ukrajini traje već 453 dana, a nažalost, kraj ovog krvavog sukoba nije na vidiku. To se najbolje vidi na primjeru grada Bahmuta ili, bolje rečeno, onoga što je od njega ostalo nakon mjeseci nemilosrdnog bombardiranja ruskih vojnih snaga i napada privatnih plaćenika grupe Wagner.

Naime, sudbina ovog grada na istoku Ukrajine je i dalje nepoznata, objema zaraćenim stranama bilo je u interesu ostvariti svoje interese. Rusi su ga htjeli zauzeti, Ukrajinci obraniti. I kada se činilo da je najkrvavija bitka u ovom ratu završena, nakon što je tijekom vikenda šef Wagnera Jevgenij Prigožin objavio videozapis u kojem tvrdi da su, uz pomoć ruske vojke, zauzeli Bahmut, stigao je odgovor s ukrajinske strane, konkretnije predsjednika Volodimira Zelenskog, koji sa sastanka G7 iz japanske Hirošime poručuje:

“Bahmut od danas nije okupiran od strane Ruske Federacije. Ne postoje dva ili tri tumačenja tih riječi”.





Zavladao potpuni kaos: Rusi tvrde da je grad pao, Ukrajinci da nije

Ni danas situacija nije ništa jasnija. Zamjenica ukrajinskog ministra obrane Hanna Maliar tvrdi, ukrajinske trupe još uvijek napreduju na bokovima razorenog grada, iako je “intenzitet” njihovog kretanja smanjen i Rusija dovodi nove snage”. Reuters izvještava da je u televizijskim komentarima navela da Ukrajina ima malo uporište u samom gradu, ponovno negirajući tvrdnju Rusije da je uspostavila potpunu kontrolu nad Bahmutom.

A druge strane Denis Pušilin, vođa okupirane regije Donjeck, kojeg su postavili Rusi, navodi da su ruske snage već počele akciju razminiranja u Bahmutu. Podsjetimo, i sam predsjednik Vladimir Putin u nedjelju je čestitao Wagneru zbog “završetka operacije oslobađanja” tog grada.

Postavlja se pitanje, kome vjerovati? Istini za volju, obje strane imaju podjednak interes prikazati da su ostvarile svoje interese.

“Ne znamo pravo stanje na terenu, možemo mi svašta govoriti, ali ne možemo provjeriti što se uistinu tamo događa. Moguće da je ukrajinska skromnija reakcija indikativna da nešto nije u redu, no to ne mora nužno značiti da su Rusi stavili čitav Bahmut pod svoju kontrolu. To će biti provlačeno kroz razne medijske optike, no pravo stanje sada ne znamo. Ako su Rusi zaista preuzeli kontrolu nad većinskim dijelom grada, onda se sasvim sigurno radi o Wagneru”, smatra geopolitički stručnjak Branimir Vidmarović.

Kaže nam, Ukrajina se zaista nalazi pod velikim pritiskom.

“Moraju opravdati uložena sredstva koje je potrošio Zapad. Traži se rezultat”, ocjenjuje.









Zelenski pod pritiskom iznutra

No, pod posebnim pritiskom je i sam Zelenski.

“On vjerojatno čak i ne razmišlja o Zapadu, već o domaćoj političkoj sceni jer je društvu i narodu obećao sve i svašta. Ukrajinci su povjerovali u mogućnost pobjede i zaista su jako motivirani. Spremni su ostati i ratovati do daljnjega. To stvara neugodnosti Zelenskom jer je ambiciozan, želi drugi mandat, ima problem s ljudima kojima je obećao pobjedu, ali ima problem i s oporbom koja ga želi skinuti jer smatraju da je nesposoban. Treći problem s kojim se suočava su domaći radikali. Kao i ruski, koji smatraju da Putin ne ide dovoljno jako, ti ukrajinski radikali misle da je Zelenski nesposoban jer ne ide dovoljno snažno protiv Rusa. Dakle, on ima jako neugodnu situaciju i mora generirati uspjehe da bi nastavio pozitivnu priču prema društvu, ogradio se od oporbe i dobivao novac od Zapada”, smatra Vidmarović.

‘Ovo može ići i prema još jačoj eskalaciji’

Nažalost, dodaje, ako u trenutnom sukobu ne dođe do velikih promjena, slijedi svojevrsna stagnacija s potencijalom eskalacije.









“To može ići prema gorem scenariju ako Zapad nastavi jačati vojnu pomoć, slati sve moćnija oružja plus borbene avione. SAD pokušava izbjeći taj najgori scenarij i na svoj način sabotira ukrajinske napore da ne dođe do direktnog konflikta s Rusijom, dok europske zemlje imaju manje rezerve. Nažalost, ne vidi se ni potencijal za diplomatsko rješenje. Dakle, možemo očekivati stagnaciju, ali ne zauvijek. Moguće je da dođe i do još veće eskalacije na bilo koji mogući način”, zaključuje Vidmarović.