Vrdoljak zaposlio smijenjenog Ponoša u svojoj firmi! Ponoš odgovorio: ‘Neću primati državnu plaću iako imam pravo na to’!

Autor: Dnevno

Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak potvrdio je u subotu kako je u svojoj tvrtki zaposlio smijenjenog šefa Fonda za zaštitu okoliša Dubravka Ponoša zbog njegovih “izvrsnih rezultata”.

“Rezultati u Fondu su mu bili izvrsni. Politički je platio za spornu snimku, ali on je sjajan menadžer. Ponoš je imao sjajne rezultate. Naslijedio je dug od 400 milijuna, a napustio je Fond s milijardu plusa, pokažite mi nekoga s takvim rezultatima”, branio je Vrdoljak svoju odluku.

Ponoš kaže da samo želi da ga se pusti da živi i radi.

“Imam ustavno pravo na rad, i ne koristim pravo na šest plus šest i neću u sljedećih godinu dana ovu državu koštati ni kune, već ću uplaćivati u državni proračun. Točno je i da oni koji me znaju godinama imaju jasnu sliku o tome kakav sam u poslu i koliko mogu pružiti. Svoju životnu lekciju sam naučio, a to je da gdje god radim bude skandalozno, pa bez obzira je li to kod Pere, Marka ili Vrdoljaka, a to je stvarno ispod svake razine ljudskosti i korektnosti. Po ovome svi kod kojih ili s kojima bih mogao raditi me trebaju izbjegavati, ako ne žele biti proglašeni ‘skandaloznim’.

Samo bih želio da me se pusti da živim i radim ništa više od toga”, izjavio je bivši šef Fonda Dubravko Ponoš te najavio da će sudskim putem zaštiti svoje pravo na rad.Podsjetimo, Dubravko Ponoš je razriješen nakon što je na konferenciji za novinare objavio snimku te tvrdio da ga je tajno snimljenim razgovorom ucjenjivao predsjednik Radničkog vijeća u Fondu Mislav Kotarac kojega na toj snimci Ponoš vrijeđa i prijeti mu.