‘VRATIT ĆU IH U VLADU, IZMISLIT ĆEMO NEŠTO NOVO!’ Plenković predstavio nove članove, a starima poručio:’ Ako im se ne dokaže krivnja, vrata su im otvorena’

Autor: Dnevno.hr

U Banskim dvorima je održan sastanak parlamentarne većine na kojem je premijer Andrej Plenković predstavio nove članove Vlade. Nakon tog koalicijskog sastanka nove članove Vlade premijer je na konferenciji za novinare predstavio medijima i javnosti.

Službeno je potvrdio da će novi članovi biti Anja Šimpraga, Darko Filipović i Marin Piletić.

Plenković je na početku izrazio zadovoljstvo dogovorom postignutim sa sindikatima u utorak o povećanju osnovice. Na sastanku se razgovaralo i o inflaciji i utjecaju rata u Ukrajini na ekonomiju, rekao je Plenković. “Izravno sam zahvalio Aladroviću, Ćoriću i Miloševiću na njihovom doprinosu. Svatko je doprinio na svoj način”, rekao je premijer.

Naglasio je da se rekonstrukcija dogodila tek sada jer je Aladrović sudjelovao u pregovorima sa sindikatima. Za Ćorića je rekao da pobjeđuje na izborima i da se bavio najvažnijim temama. “Dao je zaista veliki doprinos, drago mi je da je bio dio političkog tima”, naglasio je premijer, dodavši da za njegov odlazak iz vlade je znao već sedam mjeseci. Kaže da su Anja Šimpraga, Darko Filipović i Marin Piletić već 20 dana znali da će dobiti nove pozicije. Što se tiče starih ministara komentirao je: “Ako im se ne dokaže krivnja, vrata ove vlade su im otvorena”, rekao je Plenković.

Riječ je o jednoj novoj generaciji, oni su jako mladi. Čak 6 članova vlade je rođeni 80-ih, idemo u pomlađivanje vlade”, poručio je premijer.

“Svima je žao da ovih troje odlazi, i meni je. Odlazak Aladrovića je korak nazad. Ako on to riješi u mandatu nove vlade, vrata su im otvorena. Isto kao i Milošević. Ako se vrate, izmislit ćemo im neko mjesto”, rekao je Plenković, dodavši da će on uskoro biti najdugoročniji premijer.

“O novim rekonstrukcijama će odlučivati isključivo premijer, a ne partneri”, rekao je premijer, dodavši da nitko nije odbio biti ministar, dodavši da nije točno da je 15 kandidata odbilo biti ministrom obnove. Naglasio je da troje novih ljudi je vrlo slično po profilu ljudima koji odlaze.

“Filipović zna nastupati, u punoj je snazi, vrijeme je da pokaže što može, rekao je premijer. Upitan za Piletića, rekao je da je on dugo u HDZ te da je prošao političke akademije i razine upravljanja.





‘U 40. godini je života, vrijeme je da da doprinos na najvišoj razini. Investicije u njegovom gradu i način na koji ga je vodio daje mi argumente. Ima jako dobru socijalnu inteligenciju’, rekao je. Upitan o slučaju prometnih nesreća vukovarsko-srijemskog župana Damira Dekanića koji je već dva puta uhvaćen pijan za volanom, premijer je rekao da nema ništa za dodati u odnosu na jučer. Rekao je i da se nije čuo s njim.