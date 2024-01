Vratili su se u domovinu devedesetih, sad kroje sudbinu Hrvatima: Ušli su u sve pore društva

U poslijeratnim devedesetima, Hrvatska je prošla kroz turbulentno razdoblje obnove i restrukturiranja te famozne privatizacije i pretvorbe. U sjeni ratnih sukoba, mnogi su Hrvati napustili domovinu u potrazi za sigurnošću i boljim životom. Međutim, neki od tih iseljenika, iz različitih razloga, odlučili su se vratiti u zemlju koja je prolazila kroz proces stvaranja vlastite identitetske i političke stabilnosti. Današnji političari i poduzetnici, odnosno gospodarstvenici kako sebe češće nazivaju koji su se vratili u Hrvatsku tokom devedesetih godina postali su ključni akteri u oblikovanju suvremene hrvatske političke i poslovne scene.

Njihova priča o povratku iz dijaspore godinama izaziva interes i postavlja pitanja o motivima, izazovima i doprinosu koji su donijeli ili nisu razvoju svoje domovine. Naravno, među njima ima i famozne ‘Munchen bojne koji su izbjegli rat, a zatim se vratili i obogatili, nakon što su ratne godine iskoristili da pletu mrežu poznanstava u Švicarskoj, Austriji i drugdje na Zapadu… Među onima koji su se devedesetih vratili iz emigracije i gradili karijeru u Hrvatskoj tako su poznata i manje poznata imena. Jedan od takvih bio je čuveni čuvar državnog pečata Ivan Milas, koji se svojevremeno proslavio izjavom o ‘dvije marke za mozak’ koju je 95. izgovorio u Hrvatskom saboru. Bio je ministar uprave, a ima jedan od klasičnih povratničkih životopisa.

Prije Domovinskog rata bio je predsjednik Saveza pravnika u privredi Hrvatske i direktor kadrovskih poslova u mesnom koncernu Sljeme. Bio je blizak Marku Veselici i podržavao je hrvatski politički pokret poznat kao Hrvatsko proljeće. Godine 1972. optužen za ‘protudržavne djelatnosti’, iste godine je uhićen i proveo šest mjeseci u istražnom zatvoru. Pušten da se brani sa slobode, prebjegao prije početka suđenja u Austriju, gdje je dobio status izbjeglice u skladu s Ženevskom konvencijom. Jugoslavenski režim tražio izručenje, koji je austrijski Sud odbio. U odsutnosti je osuđen na 2,5 godine strogog zatvora.

Poznata imena

Živio je u Beču kao politički emigrant do veljače 1990. kada ponovno dobiva putovnicu povodom održavanja Prvog općeg sabora HDZ-a kad se vratio. Zanimljiv, a manje znan je Zdravko Sančević, čija je obitelj nakon Drugog svjetskog rata otišla u Venezuelu, gdje se on bavio naftnim biznisom. No, kada je došao u Hrvatsku, bio je prepoznatljiv prije svega kao političar te je bio ministar iseljeništva i veleposlanik u Bosni i Hercegovini. Kako mu stoji u službenoj biografiji, bio je i osnivač Hrvatskog nacionalnog vijeća. On se na koncu vratio u Venecuelu.Svakako treba istaknuti i uglednog povjesničara i političara Ivu Banca koji se vratio iz SAD-a i ostavio dubok trag u hrvatskom javnom i intelektualnom prostoru.

Valja istaknuti dalje i da političari iz dijaspore imaju ‘talent’ za pozicije šefova ureda ključnih političkih aktera. Zvonimir Frka-Petešić, šef premijerova ureda, na neki način nastavlja tradiciju nekada moćnog i utjecajnog šefa Tuđmanova ureda Hrvoja Šarinića, koji je tu funkciju uzdigao toliko da su se svi utjecajni i važni političari za nju otimali i vodili međusobne bitke sa savjetnicima tko će biti prvi uz Tuđmana ujutro uz kavu. Među takve je spadao i bivši premijer Ivo Sanader, koji je također izvjesno vrijeme živio u inozemstvu te se iz Austrije 90. vratio s dva milijuna kuna ‘u džepu’.

Imovina i moć

On je, znamo svi kasnije, žario i palio političkim prostorom i iskoristio brojne veze s najjačim hrvatskim gospodarstvenika poput obitelji Tedeschi, Todorić i sličnima. Bilo je i cijelih obitelji koje su se vratile i zatim ostavile dubok trag. Neki su od njih donijeli kapital iz inozemstva, a ističe se obitelj Lukšić. Oni su napravili veliki biznis u turističkom biznisu. Svakako jedan od istaknutijih povratnika bio je Ćiril Zovko, povratnik iz Kanade, a vlasnik je dva trgovačka centra u Zagrebu i vlasnik pet hotela A kategorije u Dubrovniku. Jedan od povratnika je i Franjo Pašalić, vlasnik moderne Frapa Marine u Rogoznici. om garantirale državni integritet i neovisnost SFRJ uključujući očuvanje njezinih državnih granica – navodi Sopta.

S političke strane, najzaslužniji za povratnike devedesetih bili su Franjo Tuđman i HDZ koji su ih većinu vezali za tu stranku i infiltrirali njih i njihove ortake u sve bitne pore društva i institucije države. To se radilo po programom hrvatskog nacionalnog izmirenja. Dalje, od istaknutijih povratnika političara, tu je svakako Davor Ivo Stier.









Stier ima i obiteljsku akademsku tradiciju jer je njegova majka ugledna profesorica političke teorije u Argentini odakle je ovaj istaknuti HDZ-ovac rodom. A najistaknutiji trenutno poznati političari iz dijaspore danasu su prije svega ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, povratnik iz Švicarske, kao i Zdravka Bušić koja je konstanta političke dijaspore u zadnjih trideset godina.









Kad je riječ o povratnicima koji su obnašali ili obnašaju visoke dužnosti tu je svakako je riječ o djeci nekadašnjih emigranata koji sada obnašaju visoke dužnosti, tu je svakako savjetnik predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića Dragan Lozančić koji je povratnik iz SAD-a, kao i šef SOA-e Danijel Markić koji je, kao i Zvonimir Frka-Petešić, povratnik iz Francuske. Od poznatijih povratnika tu je i bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač, povratnik iz Njemačke, potom svakako saborski zastupnik Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta. Svakako valja istaknuti i uspješnog biznismena i bivšeg premijera države – Tihomira Oreškovića.