Vraća li se u Europu obvezno služenje vojnog roka? Vruće pitanje na dnevnom redu, u Hrvatskoj tišina. Ćipe upozoravao: ‘Da se ne ponovi 1991.’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Nakon Hladnog rata, brojne Vlade u Europi počele su pridavati manje značaja vojnoj obrani, a u posljednjih dvadeset godina velika većina zemalja ukinula je obvezno služenje vojnog roka, odnosno obavezu vojnog osposobljavanja.

Primjerice, Njemačka je 2011. godine suspendirala obvezno služenje vojnog roka, a vojna obveza se može aktivirati samo ako Bundestag utvrdi da postoje napetosti ili je obrana neophodna, piše Deutsche Welle.

Britanija je još 1963. ukinula služenje vojnog roka, Belgija je to učinila 1992. Samo Danska, Estonija, Finska, Cipar, Grčka, Austrija i Švicarska nikad nisu odustale od vojnog roka.





Tko ponovo uvodi vojnu obavezu, a tko ju već ima?

No, nakon ruske agresije na Ukrajinu, mnoge zemlje na dnevni red opet su stavile služenje vojnog roka. Ne samo da jačaju budžeti za obranu, već razmatraju ponovno uvođenje vojnog roka, a zasad je samo nekolicina zemalja poduzela korake u tom smjeru.

Ukrajina i Litva

Ubrzo nakon aneksije Krima, Ukrajina (2014) i Litva (2015) su ponovo uvele vojnu obavezu za muškarce od 18 do 26, odnosno 25 godina. Nakon velikog ruskog napada na Ukrajinu prošle godine, ukrajinska vlada je usvojila zakon prema kojem svi muškarci između 18 i 60 godina mogu biti pozvani u vojsku.

Litavski parlament ponovno je uveo obvezni devetomjesečni vojni rok u proljeće 2015. u svjetlu promijenjene geopolitičke situacije i sigurnosnih prijetnji.

Latvija

Ova baltička zemlja je jedna od tri zemlje NATO-a koje graniče s Rusijom. Druge dvije su Estonija i nova članica Finska, koja nikada nije ni ukidala vojnu obavezu. Od 2024. godine u Latviji svi muškarci od 18 do 27 godina morat će završiti vojnu obuku od jedanaest mjeseci.

Rumunjska

U Rumunjskoj su 2015. godine propali pokušaji da se ponovo uvede obavezno služenje vojnog roka. O tome se ponovo razgovara od proljeća ove godine. Premijer to podržava. Poseban zahtjev Ministarstva obrane je da, u slučaju opće mobilizacije, svi se mladi Rumunji, koji žive u inozemstvu, moraju u roku od 15 dana prijaviti za regrutaciju.

Nizozemska

Nizozemskim oružanim snagama nedostaje oko 9.000 regruta. Zato vlada razmišlja o proširenju vojske kroz obaveznu vojnu službu, kao što to Švedska čini od 2018. godine.









Švedska

Najveća zemlja Skandinavije mogla bi postati iduća članica NATO. Švedska je 2010. ukinula služenje vojnog roka, ali ga je ponovo uvela 2018. jer nije bilo dovoljno dobrovoljaca. Od tada su se svi 18-godišnjaci morali prijaviti na regrutaciju. Međutim, kao i u Norveškoj, samo mali dio njih služi vojni rok.

Norveška

U domovini glavnog tajnika NATO-a Jensa Stoltenberga od 2016. godine ne samo svi muškarci, već i sve žene starije od 18 godina, moraju na regrutaciju.

Međutim, samo oko 9.000 od 60.000, koliko ih svake godine obavi vojni liječnički pregled, bude pozvano na 19-mjesečno služenje vojnog roka. Zbog stroge selekcije, službeni izvori kažu da vojna služba u Norveškoj ima sličan prestiž kao i druge diplome visokog obrazovanja. U Danskoj je služenje vojnog roka u teoriji obavezno, ali ima dovoljno dobrovoljaca kako bi se zadovoljile potrebe.









Francuska

Francuska raspravlja o nekoj vrsti „lakše vojne obaveze“. Predsjednik Emmanuel Macron je uveo Univerzalnu nacionalnu službu 2019. godine, u kojoj mladi ljudi mjesec dana volontiraju za dobrobit zemlje.

Vlada sada razmatra da to postane obavezno za sve Francuze i Francuskinje između 15 i 17 godina. O toga bi dva tjedna mladi provodili u vojnim objektima.

Njemačka

Njemački kancelar Olaf Scholz je odbacio prijedlog svog ministra obrane Borisa Pistoriusa o uvođenju obaveznog služenja vojnog roka. Međutim, pozivi na raspravu o tome dolaze iz čitavog političkog spektra u Njemačkoj.

Nedavno je povjerenica njemačkog parlamenta za Bundeswehr predložila da se razgovara o obaveznoj „godini službe“ u vojsci ili u civilnim institucijama. Predstavnici vojske bi o svom radu trebali govoriti u školama.

Ne slijede svi taj primjer

Nisu svi slijedili primjer ovih europskih zemalja. António Costa, portugalski premijer, odbacio je povratak obveznog vojnog roka. Nema previše rasprava ni u Španjolskoj, Italiji i Belgiji. Istraživanje koje je ove godine proveo belgijski časopis La Dernière Heure pokazalo je da 60% ispitanika ne bi bilo spremno uzeti oružje i boriti se za zemlju.

Što je s Hrvatskom? Ćipe upozoravao: Ne smijemo biti zatečeni

U Hrvatskoj je služenje obveznog vojnog roka zamrznuto od 2008. godine te zamijenjeno dragovoljnim vojnim osposobljavanjem. Neki ministri obrane pokušali su to pitanje ponovno staviti na dnevni red, no svaki put je propalo. Posljednji je to pokušao ministar Mario Banožić, ali je to premijer odbio.

Jedan od onih koji su za ponovno uvođenje obveznog vojnoga roka za mlade je i saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipe Mlinarić Čipe, vukovarski branitelj i logoraš koji podržava vojnu obuku mladih ljudi, i to od 18 godina pa nadalje, kao za osnivanje “hrvatske nacionalne garde”.

Još je prošle godine, nakon što je dron pao u Zagrebu nedaleko od studentskog doma, rekao kako Domovinski pokret baš zbog takvih stvari radi na tome da se vrati vojna obuka barem na dva tri mjeseca i to iz jednostavnih razloga, da ne ostanemo zatečeni.

“Vidjeli smo da NATO nije podigao avione. Recite mi, tko bi poslao svoje vojnike da se bore u Hrvatskoj. Moramo se osloniti na sebe”, rekao je tada na N1 dvoboju s Goranom Bosancem.

“Ozbiljne države su prepoznale da treba ulagati u vojnu obuku, u vojsku. Bila je inicijativa u Švicarskoj da se vojni rok ukine. Švicarci koji 200 godina nisu ratovali su na referendumu rekli ne. Mi moramo biti svjesni da je RS u trbuhu Hrvatske. Mi ne znamo što će se događati, ali ne smijemo biti nespremni. Mi u vojsku nismo ulagali 20 godina. HV koristi tenkove koji su uništavani na Trpinjskoj cesti. Mi nismo ulagali u nijedan segment. Ako 20 godina sustavno nešto uništavate, ne možete to obnoviti za godinu dana”, rekao je i doda da su svi ostali u šoku kada je Putin napao Ukrajinu.

“Ako je itko protiv rata, to je vojnik koji je prošao rat. Ali da se za pet, deset godina dogodi nešto, mi moramo obučiti ljude, a ne da se dogodi kao 1991. da mladi ljudi koje srce vuče ginu”, rekao je zastupnik Domovinskog pokreta.